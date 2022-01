“Queridas hermanas and hermanos. Pueblo hondureño. The presidency of the Replica nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. It is said that the 200th day of the Declaration of Independence is free. Estomos rompiendo cadanas and estomos rompiendo tradicionies. Este hecho histrico slo pudo surgir de la opiniin myoritaria del pueblo. Gracias, pueblo hondureo, por este honor and confianza ”, dijo en su discurso inaugural The new president is Hinduras, Xiomara Castro.

Manifesto tombien que su gobierno la “educaciin, salud, seguridad y empleo ser las ancals al progreso y desarrollo”. “He has more than one million family members who live and eat more than 150 kilowatts per month. A part of this da, no pagarin ms la factura del consumo de energía. This is your free hogares”, Afirmó. “Los altos consumidores subsidiarn esa energía ”.

La izquierdista Xiomara Castro, the prime mojer in Gobernar Honduras, asumió these jueves a paws golpado por la pobreza, la migración, el narcotrofico y la corrupciin, mintras apaga uni parisanto el parlamanto que amenazós su liderazgo.

The 62 aos and esposa del dercado express specific Manuel Zelaya (2006-2009), Castro puso fin a superemacía derecha con una coaliciin liderada por su partido, Libertad y Refundaciin (Libre).

A las 11:42 (hora local), Xiomara Castro inició your record from the Estadio Nacional en composñía in your esposo, Manuel Zelaya and your hijos. Fu recibida con aplasos, vitores and una gran ovaciin por partel del biblico, que canta y grita “¡Sí se pudo!”. Unos minus mos tarde arribó al estrado para dar por comenzada la ceremonia.

Lugo a desfile de las Fuerzas Amadas, the president of one of the las juntas direct at Congreso Nacional, Luis Redondo, renounces sesión del Congreso procedures a la juramentación. La nieta de la presidenta tomó en sus manos la Constitución a la vez que juza Karla Romero.

“Prometo ser file a la Replica complete and hacer complete your leyes”, dio Xiomara Castro al prestar your promo de ley como the new president of Honduras.

Xiomara Castro (REUTERS / Jose Cabezas)

Posteriormente, Salvador Nasralla fue juramentado como designado presidencial. Minutes of yours near the Estados Vice President of Estados Unidos, Kamala Harris. Doris Gutiérrez Prestige su juramento de ley para tomar posesiin su cargo como designada presidencial. You can also find Renato Florentino on the tour.

Finalizadas las juramentaciones, Castro recibiól new banda presidencial de Honduras, como prima mujer en liderar el pais.

“Lo recibo en bancarrota”, dijo Castro al asumir. “El pueblo debe saber hikieron con el dinero y dunde est los 20 millones dollars que sacaron en pristamo ”.

“Mi gobierno no continuing with sa virgine saqueo”, Prometió. “Vamos arrancar raz la la corrupciin de estos 12 ayos de dictadura”,

Xiomara Castro and your mariodo at the Caravana Yendo a Ceremony (REUTERS / Edgard Garrido)

At the event Acudieron Delegaciones internationals, Jeffes de Estado, and los principales allegados new gobierno que entra en functionsi hoi, a da histori ya or que prima mujer en encabezar el paasia en sa historia.

El rey de España, Felipe VI, This is one of the most sought after items in the collection of Tomas de Xiomera Castro.

Desde la madrugada se armaron Grandes Filas in the National Nacional, with over 29,000 people participating in the ceremonial holiday. Llegaron con banderas de Honduras y de color rojo, del partido Libre. Antes de ello, se celebró una in Ermita de Suyapa. Mintras tanto, cantantes se present in the studio donde the public esperaba a hora de inicio, fijada para el medio (hora local, 18 GMT)

You can upgrade antes de la ceremonia de toma de mando

“Dose of lucha and 12 ayos of resistencia. Hoy inicia el gobierno de pueblo. Buenos días Honduras ”, writes Castro al inicio de la jornada on Twitter.

This list of invitations is one of the most sought after items in casino, amplia and bastant divers. Viejos aliados de Chávez, com Vice President Argentina Cristina Kirchner and ex president Bolivian Evo Morales are in my name. Tambien fue convocado el presidente mexicano Andr Mans Manuel López Obrador y Gabriel Boric, the new electro president of Chile and the latest roster in Latin Latin, as com rey Felipe de España.

The visit mice comment, no obstruction, fue la de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y lo que this can mean significance for the presidency of Castro. Cosa Blanca’s Tegucigalpa is one of the most important places in the Sea of ​​Nimero dos in Washington apostarás with its algorithms as a regiment in the Otra opciones no pokcmon potables: los coquettes in the quote games online , and the constant encouragement of salvadoreo Nayib Bukele with the administrative biden han dujado mucho campo abierto a Castro.

Kamala Harris of Honduras (Reuters)

Aunque en campaña Castro fue calicada de communiona, “Estados Unidos en entendido that all represent a unique radical and one of the esperanza for pueblo hondureo”, Considering the analyst Eugenio Sosa, analyst and professor at Universidad Nacional.

Castro necesita del apoyo international to renew one day externa which supera los 11.000 million dollars. For the exclusive anciller Edgardo Paz, this theme is an arrogant “With these multitasking instances, Washington has a lot of influence”.

The new president of Honduras, who is also the Prime Minister of Durante los tros ayos and cinco meses que su spos fue president you have a bajo profile, Politics se abrió paso lougo del golpe de Estio a Zelaya el 28 junio 2009 Junio, promo promo reformas constitucionales que lai no le permita, aunque eso no justificaba su derrocamiento.

Tras el golpe, Castro salió a las calles con thousands of sus compatriotas a protestor and exigir el retorno al Orden constituional, Sort of inclusions or insulting algonous sects with estuveron acuerdo con el golpe de Estado, enter all muchos emporicios and policocin.

Castro saluda a sus seguidores este jueves in Tegucigalpa (AFP)

Obsessive compulsive disorder

Durante los ultimos dasas, Castro ha tenido que liider con la Rebellion 20 Libraries of Libre, the partisan politico fund fund junto au esposo, Manuel “Mel” Zelaya, el presidente depuesto por un golpe de Estado in 2009. Los rebeldes Libre se unieron 44 diputados del Partido Nacional and 18 del Liberal to desplazar de presidencia del congress Luis Redondo, un legislador by Castro, per quien no es miembro de Libre, sino del partido Salvador de Honduras, el otro actor de la coaliciin que ganó la presidencia

Los disidentes libre han algado que ese partido corresponding presidencia del congresso. Sin embargo, com explica el historiador hondureño Jorge Amaya a Infobae, alianza electoral de opossiiii konós las eleciiones se halloo celado el aoo pasado con un protoclo se quin, el ganar, Libre manezaría las riendas del ejcutkivo y el partido Salvador de Honduras la palaivo.

With this moto, the pseudo-Castro eligió a junta direct direct del Congreso, mentions los presidents hacín lo profile with your deputations suplentes. Así, In the president’s case, you’re going to do congresses and primer desafoil al poder politico que dieron las urnas.

Seguidores de Castro in el studio to presenciar la ceremonia (AFP)

Ms all the crisis of Congreso and the electura en mera clave del reporto domistico del poder, la alianza entre disidentes de Libre y el Partido Nacional habla de otro asunto más grave: This photo was taken by Juan Orlando Hernandez, concoido popularly com JOH, el hombre al que Xiomara Castro desbancie del poder and so quie pesa la posibilidad de que a corte de Estados Unidos, la distrito on Nueva New York, solicité su extradiciin por delitos conxos al narcotrofico.

Analysts consult consultants Infobae en Tegucigalpa ven en The Libre is a pacto with the Partido Nacional de Hernandez encaminado blindarlo de extradiciin. Una vez Castro tome posióin, JOH prescribes the politics of presidency in brinde desde 2017, looking at the justicia estadounidense empezó investigator her herman, Juan Antonio “Tony” Hernandez, por narcotics.

Por ahora, JOH refugario in the Parliament Centroamericano, Come on in, take a look at some of the blind judicial cases in our pages, In the presidency, the result is an extraordinary protector of an extraordinary.

SEGUIR LEYENDO: