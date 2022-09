What will happen to Italian citizenship after the victory of the far right in Italy?

Sunday 25th, Italy faced Elections Parliament who changed Posfascista Georgia Meloney She was the first woman to hold the leadership position Government of to the right [1945க்குப்பிறகுமுதல்முறையாகஅவரதுவெற்றிஐரோப்பாவைகவலையடையச்செய்தது யோசனைகள் ultraconservadoras பற்றி குடியேற்றம் மற்றும் அவரது ஐரோப்பிய எதிர்ப்பு நிலை.

2014ல் தீவிர வலதுசாரிக் கட்சியின் தலைவரானார் இத்தாலியைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் (Fratelli d’Italia, FDI என்பது இத்தாலிய மொழியில் அதன் சுருக்கம்) மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் சேம்பர் ஆஃப் டெப்யூட்டிஸ் உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார். அவர் வெளியேறும் பிரதமரை விமர்சித்தார், மரியோ ட்ராகி.

இத்தாலிய குடியுரிமை: அக்டோபர் முதல், புவெனஸ் அயர்ஸில் புதிய தூதரக கட்டணம் பொருந்தும்

மெலோனிக்கு 45 வயது, ஒரு பத்திரிகையாளர் மற்றும் அவரது இளமைப் பருவத்திலிருந்தே பிந்தைய பாசிச வலதுசாரிகளின் போராளி, மற்றும் அவர் தனது அபிமானத்தை ஒருபோதும் மறைக்கவில்லை முன்னாள் சர்வாதிகாரி மூலம் பெனிட்டோ முசோலினிஅவர் ஒரு “நல்ல அரசியல்வாதி” என்று கருதினார்.

ஜியோர்ஜியா மெலோனி குடியேற்றத்தைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்

தலைமையிலான தீவிர வலதுசாரி கட்சி இத்தாலியின் வருங்கால பிரதமர் வேண்டும் நியோஃபாசிச வேர்கள். ஜார்ஜியா மெலோனி போன்ற விஷயங்களில் தனது பேச்சை வலுப்படுத்தியிருக்கிறார் குடியேற்றம் மற்றும் இந்த சமூக உரிமைகள். இல் உள்ள ஒரு கட்டுரையின் படி பொருளாதார நிபுணர்இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், மெலோனி அமெரிக்க பழமைவாதிகளிடம் கூறினார் “உங்கள் முழு அடையாளமும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது”, மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என்று குற்றம் சாட்டினார் “மாற்று” இனத்தின் கூட்டாளி.

ஏன் அர்ஜென்டினா உலகிலேயே அதிக இத்தாலியர்களைக் கொண்ட நாடு

ஜார்ஜியா மெலோனி

சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவரது பிரச்சாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது பழமைவாத, கத்தோலிக்க மற்றும் தேசியவாத கருத்தியல் கட்டமைப்பு, “கடவுள், நாடு மற்றும் குடும்பம்” என்ற முழக்கத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், அவரது அரசாங்க முன்மொழிவுகள் அவரைச் சுற்றியே உள்ளன இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு, ஐரோப்பிய எதிர்ப்பு கருத்துக்கள் ஒய் LGBT+ சமூகத்திற்கு எதிராக.

அவரது கூட்டாளிகளுடன் மேட்டியோ சால்வினிஉறுப்பினர் தீவிர வலது கட்சி கார்டர் மற்றும் சில்வியோ பெர்லுஸ்கோனி பழமைவாத Forza Italia (FI) உறுதியளித்தது: வரி குறைப்பு, மத்தியதரைக் கடலில் குடியேறியவர்களின் முற்றுகை நாடுகடத்தப்பட்டவர்களுடன் கப்பல்கள் அல்லது படகுகள் லிபியாவை விட்டு இத்தாலிக்கு செல்வதைத் தடுப்பதற்கான ஒரு கட்டுப்பாடு- a பிறப்பு விகிதத்தை அதிகரிக்க லட்சிய குடும்பக் கொள்கை.

இத்தாலிய குடியுரிமை: அர்ஜென்டினாக்கள் இரட்டை குடியுரிமை பெறுவதை எளிதாக்கும் புதிய நடவடிக்கை

ஜார்ஜியா மெலோனி தனது சமூக வலைப்பின்னல்களில் சட்டவிரோத குடியேற்றம் குறித்து தனது கருத்தை தெரிவித்தார். “ஒரு தீவிரமான அரசு அதன் எல்லைகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் பாதுகாக்கிறது. அதை மீண்டும் வலியுறுத்த நான் சோர்வடைய மாட்டேன் சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தடுக்க ஒரே வழி கடற்படை முற்றுகை: வட ஆபிரிக்க அதிகாரிகளுடன் ஒரு ஐரோப்பிய பணி ஒப்பந்தம்,” என்று அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

“கடற்படை முற்றுகை” பற்றிய ஜியோர்ஜியா மெலோனியின் சர்ச்சைக்குரிய பதிவின் ஸ்கிரீன்ஷாட்

மற்றும் நான் சேர்க்கிறேன்: “இந்த வழியில் மட்டுமே இத்தாலிக்கு சட்டவிரோதமாக புறப்படுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் மற்றும் கடலில் இறந்தவர்களின் சோகம். முன்னேற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.”

இத்தாலியில் நடந்த தேர்தல்கள்: அர்ஜென்டினாவில் இருந்து வாக்களிக்கும் தாக்கம் என்ன?

லத்தீன் அமெரிக்காவில் இத்தாலிய குடியுரிமைக்கான விண்ணப்பம் ஆபத்தில் உள்ளதா?

விளையாட்டு பத்திரிகையாளர் ஈஎஸ்பிஎன் விட்டோ டி பால்மா மற்றும் தென் அமெரிக்க பிராந்தியத்திற்கான ஃப்ராடெல்லி டி’இத்தாலியா துணை வேட்பாளர் விளக்கினார் தேசம் பராகுவேயின் கோரிக்கை தொடர்பான முன்மொழிவுகள் இரட்டை குடியுரிமை லத்தீன் அமெரிக்காவில் இத்தாலிய வம்சாவளியினர்.

இத்தாலிய குடியுரிமை

இத்தாலிய குடியுரிமை: முழுமையான நடைமுறை உள்ளவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்

இந்த அர்த்தத்தில், அவர் அதை முன்னிலைப்படுத்தினார் FDI இன் முன்னுரிமை இரத்தத்தின் உரிமை, இத்தாலிய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒருவர் இத்தாலிய தேசியத்தைப் பெறுவதற்கான உரிமை, செயல்முறை எதற்காக”அது ஒரு எடுக்கும் நல்ல தூதரக செயல்பாடு“, மற்றும் “இரத்த உரிமை மூலம் குடியுரிமை கோரப்படுகிறது நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய, சுறுசுறுப்பான, திறமையான மற்றும் பயனுள்ள யதார்த்தமாக இருங்கள்.”

தூதரகங்கள் சார்பாக, அவர் தனது நோக்கம் என்று விளக்கினார் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள இத்தாலிய நிறுவனங்களின் துணைத் தூதரகம் மூலம் “வேலை தேடல் மற்றும் சலுகைக்கான மையப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பை உருவாக்கவும்r” “தென் அமெரிக்க கண்டத்தில் உள்ள இத்தாலியர்களின் தொழிலாளர் தேவைகளுக்கு பதிலளிக்க முடியும்”.

எம்.எஸ்.சி.பி