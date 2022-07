Vacunas covid: el role que playedar los laboratorios argentinos en la producción | The key to public-private partnerships to guarantee access

Since the beginning of the vaccination campaign, Argentina has received 128,192,630 doses. De ese total informado por el Ministerio de Salud, los laboratorios domésticos participarón en la elaboración de más de 30 millionos. In a moment of exception, the country is located as a destination desired by large foreign companies for its installed technological capabilities and the tradition of human resources of excellence. Como ya pasó la emergency, Although Richmond and mAbXience currently do not elaborate new parts of Sputnik V and AstraZeneca, they could resume manufacturing if the epidemiological scenario obliges it. Según lo aseguran desde both firms, guaranteeing el autoabastecimiento y la exportação a los vecinos de la region ya no sería una tarea titanica ni mucho menos.

On the other hand, una mala y una buena: al miso tiempo que el acuerdo entre la domestica Sinergium y el Institute of Biological Products de China para producir la Sinopharm en suelo local avanza a paso lento; los ensayos de la Arvac Cecilia Grierson, la fórmula ciento por ciento de bandera, promete estar lista en 2023. Los acuerdos que el Gobierno realized para la acquisición del resto de tecnologia (Pfizer, Moderna, CanSino) allowed immunizar a toda la sociedad y, Currently, Argentina is one of the countries in the region that has protected its population the best. In the American continent, only se ubica behind Cuba and Chile, with 83 percent of the society immunized with complete coverage.

Sputnik V: clave en la expansion regional de Richmond

El Centro Gamaleya de Rusia fue el primer partner de Argentina, al facilitar la llegada de las Sputnik V. Since que se inició la pandemia, el Estado received 14.683.210 vacunas: 10.490.055 dosis del componente 1 y 4.193.155 del 2. A nivel local, Laboratorios Richmond, led by Marcelo Figueiras, fue la firma que participó del proceso productivo y, en concreto, se encargó la de la finalización: el filtrado, el llenado y el envasado de la formula. Desde su planta en Pilar elaboró ​​nada menos que 7,696,195 doses, of which 80 percent corresponded to the second component. The company had a key performance to complete the initial dosage schedule, ahead of the delays in scheduled deliveries from Moscow. It operated as a wheel of assistance in a complex epidemiological context.

At the end of this year, Richmond will complete the construction of a new biotechnological plant, capable of manufacturing 500 million vaccines against covid and expanding the portfolio of health products against other diseases. Figueiras explains it de este modo: “No estamos elaborando Sputnik V en este momento, terminó la emergency. Hoy seguimos trabajando en la planta de biotechnology que va producir vacunas de diversas platforms, among them las de covid, dentro de una gama de productos. It is a regional multiplataforma vaccine hub that will work for all of Latin America”.

Then, en exclusiva con Página 12, comment: “Haber participated in the elaboration of a good that is so fundamental and necessary for the people and it is an enormous pride. Se trató y aún se trata de The greatest vaccination campaign in history. Las vacunas para la covid pasarán a constituir un producto más de todos los que vamos fabricar. La voluntad de Richmond sigue siendo contribute en pos de la independencia sanitaria”, sostenie el empresario.

En el presente, the company closes contracts with other private groups to design biotechnological products and therapies to attend diverse pathologies, such as HPV and gripe. If the coronavirus so obliges, Richmond would be in conditions to realize a good part of the productive process of the vaccines to prevent Sars CoV-2 in domestic territory.

AstraZeneca, el acierto inicial

As during the first stage of the pandemic, the Anglo-Sueco laboratory did not have the capacity to face the global demand for the vaccine developed together with the University of Oxford, making alliances with companies from different nations.

A nivel local, la sustancia activa fue manufactured por el laboratorio mAbxience, que pertene a Grupo Insud (del empresario local Hugo Sigman) y desde marzo también al grupo alemán Fresenius Kabi. Although the plant in Garín had been inaugurated with other objectives in February 2020, a month later the context of exception obliged a golpe de timón. A partir de un agreement with AstraZeneca, mAbXience se encargaría de la elaboración de la formula y Liomont, la firma Mexicana, completaría el circuito haciendo cargo del envasado y la producción. In practice, as Mexico had problems completing its part due to lack of supplies, the rest of the procedure was also carried out in the United States.

Likewise, according to the original project, both Latin American nations proposed to manufacture 150 million doses, to be distributed in the region with the exception of Brazil. As a result, mAbxience manufactured 210 million doses and Argentina obtained 22.5 million. En total, arribaron al país 29.643.700 doses of AstraZeneca: a las elaboradas en suelo local hay que sumar 580 mil de AstraZeneca-Covishield; 3.040.800 provistas por el mecanismo Covax de la OMS; 2.202.800 donadas por España; 811.000 donated by Mexico and 549.600 by Canada.

Según commentaron a este diario fuentes de mAbxience, en el presente ya no se fabrican dose de AstraZeneca. De la misma manera que con Richmond, si la situación lo ameritara, las capacitas biotecnológicas podridán dar respuesta a nueva crisis con mayor celeridad.

Lo de Sinopharm, todavía muy frío

Of the vaccine china llegaron en total 31.672.800 doses: 30 million from the bilateral contract between the governments and the remaining amount through the Covax mechanism. Desde hace meses, el objetivo es elaborar la vacuna china en Argentina; for that, el Gobierno avanzó en un acuerdo con el Institute of Biological Products and Sinergium Biotech (de Sigman). In theory, I would be able to produce a million weekly doses and one of the main advantages that excites me is that I have regional contacts for export to countries like Uruguay, Paraguay, Bolivia and Ecuador.

A la fecha, si bien se firmaron acuredos entre los países, todo se encuentra en tratativas técnicas. Restan saber detalles fundamentales relacionados a qué se fabricará y cómo; es decir, si llegará el principio activo desde aviones proventientes del gigante asiatico, o bien, si toda la manufacture correrá por cuenta de manos locales. Todavía did not realize la transferencia tecnologia. Desde la cartera sanitaria argentina aguardan que ese link comercial que se generó con Beijing a partir de la pandemia pueda habilitar a la realization de más acuerdos científico-tecnólógicos relacionadas con el diseño de pharmacos.

A las cifras mentioned de las dosis de Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, deben sumarse las 20.649.060 de Modernalas 1.704.000 de CanSino y las 22.118.610 de Pfizer.

Cecilia Grierson: el refuerzo más esperado

At the end of last March, the Minister of Science, Technology and Innovation, Daniel Filmus, together with the holder of the health care portfolio, Carla Vizzotti, announced that the project to develop an anticovid vaccine for 100 percent of Argentina Superó con éxito la fase de studies preclínicos y logró la approvación por parte de Anmat para advance hacia los studies de fase 1. Today the autochthonous initiative, baptized Arvac-Cecilia Grierson (in honor of the country’s first doctor), realizes the evaluation of security, tolerability and immunogenicity in the framework of clinical studies in humans. Es desarrollada por un equipo científico de la Universidad Nacional de San Martín Lederado por la Investigadora del Conicet Juliana Cassataro. Según se prevé, en 2023 será utilizado como refuerzo eficaz contra las variants que circulen en el futuro.

In addition to the technology created at the Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM, the formula monodosis designed from the Instituto Leloir; la Argenvac, del Conicet and la Universidad Nacional de La Plata; As well as, a vaccine of the second generation, elaborated from the participation of diverse institutions like the Conicet, the INTI, the INTA and the Instituto Leloir.

Las cuatro líneas received support from the Government and the Ministry of Science, Technology and Innovation, through the National Agency for the Promotion of Research, Technological Development and Innovation. A partir de la covid y con otras epidemias touching the door – the smallpox has provoked the declaration of emergency health international – Contar con tecnologia propias puede significación una enorme vantagea en el mapa geopolitico mundial. Y no solo una vantagea, sino también un alivio.

