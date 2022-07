Uruguay: Aurelio González, el reportero gráfico que escondió miles de negativos de la dictadura | Fue retratista de tiempos convulsos, su archivo fue recuperado 33 años después

La vida de Aurelio González es la vida de un testigo clave, un retratista de época en el Uruguay de los derechos quebrantados. Con su cámara, este español nacido en Marruecos – cuando era protectorado – sacó thousands of fotografías que componen un acervo en disputa. Popular mobilizations, strikes in factories and workshops, repression in the 60s and 70s, politicians sitting in the Legislative Palace and the 1973 State coup are multiplied in an archive that Aurelio wants to make visible. Son 48.626 negatives que se conservaron por más de tres decasas en el edificio Lapido, que se levanta en la esquina de 18 de julio y Ferreira Aldunate. Estaban escondidos, a resguardo de la dictadura, en un recoveco casi inaccessible.

Este militant del Frente Amplio de 90 años dice que los puso a salvo en julio del ’73 y que recien fueron rescatados en 2006 en un ducto de ventilación cuando se remodeló el inmueble. Las imágenes que capturó con su lente junto a sus compañeros del diario El Popular – founded on February 1, 1957 by the Communist Party – preserved in the Centro de Fotografía de Montevideo (CFM). El 19 de julio, el secretary general del PCU, José Castillo, le entregó a la intendenta de la capital Uruguaya, Carolina Cosse, 59 latas más con películas recuperadas. This history continues in constant dynamics and the graphic reporter is an indispensable character.

-¿Cómo fue que se le ocurrió hide the negatives in the building where the newspaper que usted trabajaba was producía el coup de Estado?

-La noche del 26 de June del ’73 estaba en el Palacio Legislativo listening to the discourses of the different political parties about the coup that was being realized at that moment. I was the only photographer present there. Yo siempre he sido muy inquieto, tenía una questión de oficio y olfateaba cuando iba a pasar algo. When I took photos of the coup d’état, I went out at 2 o’clock in the morning with some officials and the legislative palace was surrounded by the army. Un ejército que avasalló a los civiles y al Palacio de las Leyes. Todo eso me tocó a mí registrarlo.

-¿Pero cómo hizo con las fotos?

– Yo había encontraro un lugar para dejar los negativos. Era un entrepiso de difícil acceso. Decidí entonces esconder los de la strike general. Go up to the 10th second floor of the building El Popular in the center of Montevideo. Pensé que un día podría usar ese lugar como escondite y fue lo que hice. Había un soldado que vigilaba el local y el ascensor subía y bajaba. Cuando llegaba al piso 12, yo me escondía. Cuando se iba, yo continuaba mi trabajo de occultar los negativos.

– ¿Qué contenían básicamente esos negativos que ocultó?

– Diecisiete años gloriosos de la historia de Uruguay. Años que marcaron las luchas en este país. In this period the Central de Trabajadores (CNT), the Movimiento de Liberation Nacional Tupamaros, the defunct Unión Popular and the Front Amplio were created. En los sindicatos y en la universidad también se dieron luchas de gran trascendencia que esos negativos contenienen. Como la huelga general contra el golpe.

– ¿Y qué sucedió después con usted?

– I was arrested on August 14, 1975, an emblematic day in Uruguay because in 1968 the police killed the student Líber Arce. Cuando me soltaron me fui con vergüenza porque quedaron un montón de compañeros presos y la questionación es que al año salí del país y terminé en la ciudad de México con asilo politico.

– ¿Cuándo regresó al Uruguay para tratar de rescatar los miles de negativos?

– -Yo volví en el 85 y fui a ver el edificio Lapido en 18 de julio y Ferreira Aldunate que en ese tiempo era Río Branco. Ahí se editaban el diario El Popular y el Época que luego fue clausurado y quedó solo el Popular. Ese año no me animé a subir porque vi que habían hecho reformas y efectivo, cuando al final me animé con una buena vecina, los negativos ya habían desaparecido. Empezó entonces la búsqueda que, si contamos desde 1973, duró casi 34 años. A search that talks about a series of casualities and even magical things.

-¿Cuándo se dio la recuperación del material?

– Fue el 31 de enero de 2006 cuando aparecieron los negativos. Con la gente del Centro de Fotografía que estaba trabajo en una muestra homenaje fuimos buscar ese archivo que erá muy complicado rescatar, porque los obreros que encontaron, lo tiraran por un ducto de ventilación y fue parar hasta abajo por ese tunnel. Eran latas de Kodak y con un imán y una piola sacamos una por una. Nos dio una emocio enorme. ¿Y sabe por qué se conservaron las latas? For the humidity of the place. Eso hizo que se sellaran las tapas y quedaran como cerradas al vacio. La humedad instead of destroying the negatives, protected them. Y casi 34 años después cuando fuimos abrir las latas, estaban los negativos tan flamantes como el day que yo las había escondido.

– ¿Cuántas latas estima que eran?

– Ahora se encontraron nuevas latas que, sumadas a las del primer descubrimento, sumarían como 75 mil fotos. Es un archivo fuera de lo common. Una historia en imágenes, no una historia hablada y además de un Uruguay que entre los años 60 until el golpe del ’73, se luchaba. Hubo muchos movilizaciones, muchos muertos, muchos presos y todo contenido en esas latas.

-¿Usted tiene algún tipo de derechos de autor sobre ellas?

– Yes, lo que puedo llegar a tener son derechos de autor. Ahí trabajamos siempre cuatro o cinco fótógrafos aunque no todos trabajaron igual en el diario. Unos lo hicieron seis meses, otros dos años y yo trabajé diecisiete años como encargado. El archivo lo hicimos entre todos, pero por llevar más años que los demás, es lógico que yo haya sacado más fotos. Pienso que tengo derechos de autor que también se me niegan, es una cosa increíble.

– ¿Por qué lo dice?

– En el libro que publique, Una historia en imágenes, puse los nombres de los photographers y agradecí el aporte de ellos para poder hacerlo. El Centro Municipal de Fotografía publicó libros y en uno me dieron crédito: says Aurelio González. Pero en otros, a las mismas fotos les pusieron autor desconocido. Vamos a seguir buscando la manera de que todo eso sea posible procesarlo. Ahora resulta que yo tampoco tengo acceso a mis propias fotos y no sé porque no han sido scanned. Es muy penoso. Acaba de salir una noticia que menciona el scaneo de mil nuevas fotos. Pero mil fotos entre 75 mil son como una dropa de agua en el océano. O sea, no es suficiente.

– ¿Nunca le propusieron hacer una película sobre estos hechos?

– Me han propuesto, pero yo siempre me resisto. María Esther Gilio wrote a book, Aurelio the photographer, la pasión de vivir. There is also a documentary about the union leaders of the era and with me, called A las cinco en punto. Hay otro que hizo la Intendencia de Montevideo, uno que se llama Testigos. En el golpe de Estado fui fábrica por fábrica y cuando volví al diario dije: nos tenemos que convertir en diarios orales. Ir a las fábricas, los talleres y contar lo que está sucediendo en nuestros diarios. Propose hacer un diario oral sin censura.

– Aurelio, ¿sigue militando aún hoy con 90 y pico?

– Milito en el Frente Amplio como independiente. Me siento a gusto, porque no puedo desprenderme de lo que yo fui.

