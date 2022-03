La Universidad Bicoccaat ciudad de MiIin, suspend the cursor que author paolo nori iba a dar en la kasa de estudios about Fiodor Dostoievski’s respuesta a la Inviting Russia and Ukraine.

Sequin contour Nori, the ultimate horas recibión an email in the universe where he communicates “the decisiven Rector of Posponer” on the curse of Dostoyevsky consistently consisting of quorros abiertas and free queries in the quiz. “El objivivo es evitar cuquieri tipi controversies, specially interna debido a que es momentu alta tensión”the author of the Italian version of a video that is publicly viewed on Instagram.

“Creo que lo que is this pasando en Ukrania es algo horrible”, dijo Nori, pero saaló que “Censor un curso es ridículo”. “There is a universal Italian probe that is an autobiography of Dostoyevsky that can not be created”, agregó.

Nori fue result of this post is part of the arco politics Italiano. “Prohibir estudiar a Dostoievski como acto contra Putin significance estar locas -dijo el expremier and latest senador oficialista Matteo Renzi-. At this point in time, there are no reviews yet: Universidad hacen falta maestros, no burcratas incapaces “.

In my mind, Antonio Spadaro, director of revista cultural más antigua de Italia, La Civiltà Cattolicaplanteó a Télam que “hoy, just hoy, hace falta absolutamente volver a Dostoievski”.

The sacramental pidió regress is the icon of the author Ruso “ya su alma rusa para llenar de barberie de la guerra que desfigura el bello rostro de los pueblos”.

La diputada oficialista Marianna Madia, en tanto, sealñ a través de Twitter que “el perigo no es la cultura rusa”. “Ahora is the current studio mice, not censors”, added the administrative public administration.