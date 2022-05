Miah Cerrillo

Miah Cerrillo, 11 years old, sobrivivi a la masacre en la escuela de Texas y lucha por superar la pardida de su maestra y sus amigos en trgico tiroteo del martes pasado.

Su tía Blanca Rivera dijo que la pequeña fue Testigo de la muerte a tiros de maestra y your composers.

“Miah vio a su amiga llena de sangre, sacó sangre de ella y se la puso encima”Dive Rivera, explicitly activates your sobriety debió el modo supervivencia for sale with vida del tiroteo, según el medio Click 2 Houston.

This is the result of her husband’s, perhaps ya sido dada de alta del hospital.

“Mi hermano dijo que tenía Fragmentos de bala en la espalda”, Afirmó Rivera.

Stephanie and Michael Chavez, de San Antonio, presents his specials in a monumento improvisation in the Escuela Primaria Robb, elgaro tiroteo masivo, in Uvalde, Texas, Estados Unidos, 25 May 2022. REUTERS / Nuri Vallbona

La tía declaró a KPRC que Miah parecía estar bien hasta que llegó a su kasa el martes por la noche.

“Alrededor de la medianoche, mi cuñada me llamó llorando como. I’m going to create this game with the goal of Miah. Create que todo hizo realidad. Estamos en casa, and all estrolondo y with conquest picnico‘”, Dijo Rivera.

Aadió que ahora el trabajo de la familia es Compose Miah music, emocional and spirituality.

“At this moment, the ten tenos of the quiz and the pediatrician are now superar in this situation. So it’s a tragedy and it’s one of 11 games we’ve had, we can imagine it being a synthendo ”, precisely Rivera.

Otro alumno quarto grado tombiin explicó cimo hizo para sobrevivir al tiroteo en te escasla de Texas. Según el medio The Sun, This is a list of our most popular pages: “Es hora de morir”.

El Pastor Daniel Myers de Tabernacle of Worship reza frende a las cruise mintras la gente presents your respiteos in a monumento de cerca de Escuela Primaria Robb donate by tirador Salvador Ramos available at 19 nios and dos adult games, Uvad, Tex 26 May 2022. Jack Gruber / USA Today Network for REUTERS

The only thing that matters is the variety of your amigos escaparon corroded bajo a mesa with a mantel com cobertura.

“Cuondo os los disparos a través de la puerta, di dije a mi amigo que secondiera debajo de algo para que no nos concentra”, Dec KENS 5.

“I escort with fire. Y am decía a mi amigo que no hablara porque nos iba a oír”, Añadió.

El niño contó que Your Professors, Irma García and Eva Mireles, salvage your alumni.

“Iranian professors. Se pusieron delante de mis compaiors para ayudar. For salvarlos”, Señaló.

SEGUIR LEYENDO: