Trojico derumbe in a grade in one of the plazas in Colombia: seis muertos and decades of heridos

Al menos seis persons murieron and mis in a centenar result heridas horas de la tarde del domingo tras the colopsos in an rea graderías Train a corridor to Torres in central Colombiainforman las autoridades del msporio de Espinal.

Las dramáticas ááes comp comp compart en red red red red red red-a a a a a Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter- Twitter- You will also find an encyclopedia of palco de madera, llono de espectadores, care la plaza de arena localizada dentro del departamento de Tolima.

Tragic dermbe in one of the plazas in Colombia

Luis Fernando Vilezdirector of the Defense Civil del departamento informó que entre los muertos se encuentran dos people fallecieron en el lugar del accidente otras cuatro que perdieron la vida luego de serlasladadas al hospital, enter ellas un niño.

“Al hospital llegaron más de 100 heridos. El personal music is no longer abstain and this evaluation is dependent on las heridas ”, add Vilez

Un breve repaso del incidente

The incident is the latest in a long line of traditional corrals, including Marco de las Ferias de San Pedro and San Pablo, las que el publiciko salta al ruedo para enfrentarse a los toros. Desposes desplome del palco improvisado, decenas de gritan y huyen en picnico de la plaza, mintras un toro persige a lo espectadores-

Tragic dermbe in one of the plazas in Colombia

Medios locales report that, in the event of an incident, el toro se escapa de la plaza and causó picnico las calles del pueblo, aunque luego fue controlado.

Decades of disparecidos

Las fuzasas seguridad screen que The numero de fallecidos podría auarnar in las proximas horas. Varias ambulances fueron desi las cidades cercasana Ibagui and Melgar para atender alos heridos, quebordaron la capacidad de hospital et el Espinal, agregó el director director la Defensa Civil

The cadena radial Caracol Radio informs you of the salute of Tolima declare alert roja in the red hospitality in El Espinal. The defensive Pueblo dijo on Twitter that identifies the most interesting variants of the morgue sin identifier.

Tragic dermbe in one of the plazas in Colombia

“Lamentando profundamentlo sucedido en nuestra plaza de toros Gilberto Charry, quero pedirle a la ciudadanía que está en la plaza de toros por favor evacuar, ya los organzos de control eán endendendo la emergencia yo e evacoos los hai hai qui , por su parte, el alcalde Juan Carlos Tamayo.

Reacciones

Tras ser informate desplome de la plaza de toros, president Iván Duque enviós a mans las viktimas and anunción an investigator. “Sentimos la terrible tragedies registry in El Espinal, live las fiestas de San Pedro and San Juan, por desplome de palcos in a corraleja ”dijo.

and added: “Pediremos is one of the investigators; pronta recuperación a los heridos y solidaridad con las familia de las viktimas ”, indicó el presidente a travis de redes sociales”. This is the manmade procedure of the president electo de Colombia, Gustavo Petro.

In a post, solidify with las viktimas e hizo un llamado a los alcaldes para no autorizer mis events similares in el pais. The 20s energetic 1980s mayor tragedy report in a special case this is the first time in the history of tens of thousands of people around since 400 people around the world.

BBC News Mundo