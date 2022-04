El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, and fiscal general de Ukraine, Iryna Venediktova, recourier Bucha (REUTERS / Volodymyr Petrov)



El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hoy which “existen motivos razonables for creer que ha ha cometido kromenes” in Ukraine “Que entran bajo la jurisdicción del tribunal” with la Haya.

“The evidencias hablarán por sí solas. Condo las hayamos miracle, analogado y verification, al final unos juces independents decidirin sobre la solidez de lo que findremos ”, indicó Khan en Ukrania en una rudea de prnsnsa conjunta con la fiscal general ese pas, Irena Venedikova.

Khan mantiene su segunda visit a Ukrania desde que la Fiscalía de la CPI abriese el pasado 2 marzo actividas de recroilabas for an investigator.

The fiscal jefe del tribunal international explicit que “There is a varied accusations militares” in all paise and oficina tiene that “separar las que son legales de las que podrín no serlo según el Estate de Roma”dijo en referencia a la carta fundacional de la courte.

Añadió that “every person with an arma, with a cohete or with an avión or a misil tinee responsibilidas las que sumpilir, como no apuntar a civiles or infrastructura civil”.

Khan explicitly contacted your current provision to contact you with your Facebook page in Ukraine Contact “Contact us directly on Federasin de Rusia” porque no tiene “otra agenda más allál derecho”.

Preguntado por si your como objetivo sentar el banquillo lo lo acusados ​​alo mandos militares rusos, responding that you are an investigator’s professional with an observant, sino con evidencio ‘, or’ own ‘self-searching song. ”.

Respecto a si no sería mous convenient establecer un tribunal “ad hoc” for juzgar los crímeness guerra cometidos in Ukraine, Khan responding that “mucha gente ha tenido buenas ideas” al respectfully, per que The tribunal concludes with La Haya “tiene jurisdicción” and que “123 Estados son parte” on CPI.

On your visit to Ukraine, Khan Visit Bucha, Bucha, al Kiev, desde donte dio quo “Ukraine is the escena de crimen”.

“Estamos aquí pork tenemos motivation razonables to crew this is cometione crímene quen bajo la jurisdicción de la CPI. Tenemos que atravesar la niebla de la guerra para llegar a la verdad ”dijo Khan in a tuit published this myrcoles in my account verification del tribunal.

For the first time, the fiscal general Ukrainian explicit ante de celebrity hypotitico juicio en La Haya “primarily nescitamos find evidencias concertas”, pork su pais quiere “hacerlo todo bajo el lai le”.

