Hasta el momentu, se ha reported 27 de los 53 fallicidos en Texas eran de origen mexicano (Photo: REUTERS / Go Nakamura)

Rubin Minuttioriginally Mexican en San Antonio, Texas, dio a conocer mis datos sobre los mexicanos fallicidos en un trailer abandoned on the 27th of June in the urbe de los Estados Unidos (EEUU); At the moment you have connected with 27 connoisseurs of pro ocho difrentes these replicas.

A travs a conferencia de prensa que ofercióa la tarde de este miircoles 29 de junio, el diplomitico refiri que los migrantes fueron identicados com la in Ciudad de Mexico, el Estado de Mexico, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Zacatecas, Oaxaca and Quartaro.

Asimismo, inform that you are currently reading Mexican Hospitals; agros que las autoridades del pais vecino confirmation que el vehiculo que transporta a los migrantes era origen estadounidense.

“Tenemos 27 people falliccidas and dos hospitalizad, presantamente de nacionalidad mexicana. Provides de la Siguientes entities: Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Estado de Mexico, Zacatecas, Quertaro, Morelos and la Ciudad de Mexico ”

Dos mexicanos mis se encuentran hospitalizados, de acuerdo al censul mexicano (Photo: REUTERS / Go Nakamura)

There are many international connoisseurs, as well One of the most encyclopedic critiques; a d anta antes, Minutti explicaba que la mayor part de las persons que localis en los nosocomios han present False neuronal, renal, hepatic or hemorrhoidal internals.

Responding to these datas somo como con concieron los dato personalis da los fallicidos, el diplomitico mexicano detalló que fue gracias a las identifiers que portaban y que fueron localizads en cerca, aso como las immediaciones, del lugar donde se localizaron los cuerpos.

“Otras people, apart from las 27, contaben with identifiers which las vinculaban presuntamente with la nacionalidad mexicana; sin embargo, ten of our most important document in the Occurrence of Occurrences, entonces investigator al respect and sepera corroboración ”

These identifiers fueron clave to localize the nacionalidad de los fallicidos (Photo: Jesús Avilés / Infobae Mexico)

Aunado a lo anterior, notify que el pasado martes arribaron a la entidad estadounidense functionsi la Secret Relaciones Exteriores (SRE), así como de la embajada mexicana en Washingtonademás de personal personal la Fiscalía General de la Republica (FGR) with the co-operator of the autoridades locales to escler the hecho.

Finally, you will be notified The consulate in San Antonio has consumed over 100 llades Families buscondo yours cercano desaparecido, 30 llamadas mis han sido respondidas mediante el Centro de Información y Assistencia a Mexicanos (CIAM), quienes, dijo, ha brindando la Atención corresponding.

Los migrantes heridos se encuentran in local hospice in San Antonio, Texas (Photo: REUTERS / Kaylee Greenlee Beal)

In tanto, horas antes the official informal of the official Mexican personal consulado in San Antonio, the Oficina Forensse del condos de Bexar confirm The number of falcidos aumentó a 53, In the last 40 years hornes and el resto mujeres.

At the moment, It has 37 identitiespor que el gobierno estadounidense encuentra trabajando con los consolidos de Mexico, Honduras, Guatemala and El Salvador for identifying al resto los fallicidos.

In this tragedy, in the hiccups of eco de la noticia, one of the first prizes in exposure of the bomber department of Bomberos in San Antonio, Charles Hood, quotes interrogation “Montones de cuerpos” en ella camin hallado la noche del lunes.

The caja del trailer transportaba a total of 67 migrantsde los cuales 46 firearms declared muertos en el lugar, you will find at least 16 migrant condominiums with vivid muirion des serv llvados hospices. The los 16s live, in a primitive moment that supo is the nacionalidad mexicana that, at least one follicle posteriorment.

SEGUIR LEYENDO: