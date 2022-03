The precautionary measure is inflamed, which Gobierno no logra controlling, volley a djar al descubierto hoy las tensiones al interior de la coalición Ofialista. In the first place you will find hablar fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedroquien admitió different criteria, All you need is the license with Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Milagros no hago”dijo a su vez, sin eufemismos, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipate the low indicators projectados marzo, posiblement superiors al 4.7% registered in febro. En tanto que el presidente Alberto Fernandez volvi a referral al phenomeno economic yl e adjudicó “10 puntos de la inflación” a los effects in invoice Russia in Ukraine .

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti

“La guerra y los precios de los products harina pegarin mucho en la inflación de marzo”, matching Feeltti, que desde October reemplaza a Paula Español en la Secretaría. Feletti is the vice president of Hombre Cristina Kirchnerwhich in the middle of the crisis m fus ferrte desde que comenós the administration of Fernández, in December 2019, no se drige la palabra con el mandatario.

L as differences in the maneuverability of economic firearms which is the termin ‘marcar el quiebre en relación entre president and vice . This article or section needs sources or references that appear in credible, third-party publications. En esa linea se inscriben tambiin las cryticas mis fuertes desde el kirchnerismo duro, con La Cmpora a la cabeza, al ministro de Economia, Martin Guzmán.

Los Criticos llaman a Guzmán The “ministro de la deuda” and lo definen como “m fs fondista que el Fondo” . Desse this sector consideran tambien that el Gobierno debe introduces a giro en materia economics and which is ahí -y no more guests or comments on mandatario or your vice in discourses– dont se deben dar los cambios para poder, eventual, recurri lan entre ambos.

Todo se da con la tensión social como teln den fondo en un Contextual movilizaciones and cortes of calles por part of the movimientos opisitores ligados firearms quiz, en reclamlos de la ampliación de planes, lo que pone en aprietos al ministro del área, el albertista Juan Zabaleta.

Siguiendo una linea ya trazada en los ultimos das, Fernandez volvió adjudicarle 10 puntos de inflación a la guerra en Ukrania. The mandatario viene system is que “Inflación se complica por el escenario internacional, per los cincuenta puntos de infarción debe hair diez que qu con la guerra y el contexto internacional, pero el resto son nuestros” .

The president Alberto Fernandez junto al gobernador Omar Perotti hoy in Las Parejas

My contents with your declarations about the theme of Pedro, quoted are: “Hay one of the most sought after economics, critiques, browse and browse indigenia. Pero hay a sector del pueblo argentino that depends mucho de la gestión de la economaa, y esa gestión tiene que ver el control di precios, con la inflación and you are trying to find a solution to the problem of generating algorithms ”.

In declaration radius El El Destape, el functionicario, a suerte de “equilibrista” entre el albertismo or el kirchnerismo duro, added: “El poder adquisitivo entre 2013 and 2015 major pork siempre los salaan gaaron in halai. Aso como el Fondo genre a discus dentro del Frendo de Todos is this otra de las discussene que vienen dando, y donde no hai coincidencias”. Tras Lo Gobierno debe “guarantees the los ciadanos which are gonan siempre a la inflación, with politicas activa en salario and con politicas más contents de valor”.