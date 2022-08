The United States summoned the Chinese ambassador to the White House for tension in Taiwan

Qin Gang, ambassador of China to the United States (Photo: Xinhua)

The White House summoned China’s ambassador to Washington, Qin Gang, this Friday to condemn the “provocation” measures taken by Beijing against Taiwan. y para reiterar que The United States does not want a crisis in the region.

Portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby. Archive

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, aseguró en una declaración publica por The Washington Post que la convocatoria del diplomático se produjo después de que las authorities china iniciaron sus maneuvers con fuego real en torno a Taiwanen respuesta a la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“Tras las acciones de China durante la noche, convocamos al embajador Qin Gang a la Casa Blanca para protestar por las acciones de provocación de Pekin”, informed Kirby and assured that for Washington, China’s response to Pelosi’s visit to Taiwan is “irresponsible and contrary” to its objective of “maintening peace and stability in the Strait.”

Kirby reiterated to Ambassador Qin that his policy of recognition of “one China” is still immovable, as well as his intention to keep all diplomatic lines of communication open.

In retaliation to American politics in Taiwan, China Announced este viernes que Interruptió la cooperation with the United States at various levels, including dialogue between military commanders, and sanctioned the president of the American House of Representatives, Nancy Pelosi.

The president of the House of Representatives of the United States, Nancy Pelosi, together with the vice president of the Legislative Yuan, Tsai Chi-chang, left the parliament in Taipei, Taiwan. Reuters

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino considered that the democratic leader “interferió” in los asuntos internos de la isla, territorio al que el régimen considera propio y ha amenazado con tomar por la fuerza.

“A pesar de la firme oposición de China y la grave preoccupation auscitada, Pelosi insisted on going to Taiwan, lo que supone una interferencia con los asuntos internos chinos y socava la soberanía e integrita territorial del país”, said the Chinese Ministerio de Exteriores in a communiqué. The measure also reaches the family of the democratic representative.

Además indicó que cortó las conversaciones sobre el clima con EEUU, así como la cooperation en la prevention de la delincuencia transfronteriza y en la repatriación de immigrantes irregulares.

For Beijing, la visita de Pelosi rompió el “principio de una sola China que rige el país y una menace para la paz y la stability en el estrecho de Taiwan. “The government of China has decided to impose sanctions against Pelosi and her closest relatives in accordance with the laws of the country to face the provocative and aggressive actions of Washington,” indicated the Chinese government.

Por su parte, Nancy Pelosi manifestó este viernes desde Japón, donde cerró su gira por Asia, que EEUU no perletaró que China aísle a Taiwan. “Pueden tratar de evitar que Taiwan visite o participate en otros lugares, pero no aislarán a Taiwan impidiendo que viajemos there”, he said in a press conference with local journalists.

(With information from EFE, Europa Press and Reuters)

SEGUIR LEYENDO: