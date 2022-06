The Emtrasur no fue contacted by an organizer terrorist sino por a gigantesca autopartista, Faurecia, proven Volkswagen. Contra tres vuelos urgentes porque la fibrica alemana en argentina se quedaba sin asientos para complear los modlos que tinee en fabricación, de manera que los vuelos salieron de la ciudad mexicana de Querétaro. Como obvio, el itinerario set up aprobado and the Buenos Aires habindole pagado in the tripulación britico-hollandes Shell the combustible for regress. Condo el lunes 6 junio se disposal to car car el aviin, an abogado de Shell advices that empresa podrí tener problems with Estados Unidos and se negó prove to combustible. Piloto intonós entonces conjuger el J1 -lo we have los avions- en YPF y Axion, which tampoco proverier el combustible.

All you have to do, the Jumbo page is a cargo concert in Montevideo, Uruguay. Por lo tanto, se displa el plan de vuelo hakia allí. Nuevamente, hubo visto bueno las autoridades argentinas y la las uruguayas: you can view all the sorority in las dos parts. Connect to your avi via, with 20 syllables in J1 (el mnimo tolerable is 15 tones), the ultra control in Uruguay informs you of the ultimate in “pass by autosijazi”, sign in to your home video. in your escrito. Los orientales no dioron ninguna explicación.

La campaña mediática

Por lo tanto, el Jumbo volvi a ezeiza donde, otra vez, hubo una intensi inspection aviin, sin result alguno. As such, this is an escalating campaña mediática derecha que, como sabe, percibe un conspiracy iraní-venozolana-kirchnerista-mapuche, ain aviin contratro por Volkswagen. This is the significance of Volkswagen auto del puebloan indicative populismo, aunque en caso se trató de un vehikulo que fue punto neuráligic de la propaganda siniestra de Adolf Hitler.

Come on sabe, in malaana de este martes, el juez villena ordenó an allanamiento-operativo in hotel canning design, donde estolo allosados ​​los 14 venezolanos and 5 iranies which componne in tripulación. All the cell phones, a computer, an ad, a magician or a quiz with all the passwords in the Hobby God’s document for 24 years.

Sin delito a la vista

Como exist secret secret sumario, The result of this diary is imposed on the ultimate 48 hos of the perfect serial or file. You are currently browsing the archives for the Seguridad Airports Authority (PSA), the Department of Investigation of the United Nations Investigation Antiterrorists (DUIA), the Federal Policy Board, and the PSA, and its utility. Por Supuesto que las autopartes se desembarcaron todas y y est in en manos de Volkswagen. O sea, no imputa ni contrabando ni que hayan trama armas, explosivos o drogas. Tampoco los integrantes la tripulación figuran en las lists personas buscadas. La aeronave estuvo, en el ultimo mes, en Mexico, Paraguay, Aruba y Pakistan.

En argot judicial se dice “excursion de pesca” al expediente el cual no hai ninguna prueba, ninguna evidencia concerta, per la igu dasas, según pares por poru impulso del del normaricano isel. The logic of a situational paradigm, in which you are investigating terrorism or international, is intercepted by Agencia Federal Intelligence (AFI), which is a special vigilance, according to AFI, Augustine Rossi, ya dijo que no hay nada contra el aviin and sus tripulantes.