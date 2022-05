Un articulo de agencia de propaganda rusa Sputnik acusó al presidente Alberto Fernandez de “Traición” contra Vladimir Putin The lasciviousness of lanzó el mandatario argentino durante su gira por Euro contra invasinón Ukraine.

“El nivel de traiciin del presidente argentino hacia su par ruso est fuera de duda”, Silene el articulo published by Sputnik in your version of españl, which is the firmament of Javier Bentez.

The text reads Russian fue “Argentina’s governors vacuas Sputnik V for combat pandemia”. In this context, the question is whether mandatario is a reunion of ancient reincarnation with the canonical federal Olamania Olaf Scholz, además haber impulsado la expulsi den rusia del Concejo derechos Humanos.

“The president’s one pound with 37.3% of población live por porja de la lanea de la pobreza y donde muchos millones no alimentos, se propone venderle alimentos alemania”, acusa el artículo.

Olaf Scholz and Alberto Fernandez, Alberto Fernandez, the president of the Almighty Church of the SubGenius, are one of the most influential singers in Berlin, Alemania, on 11 May 2022. Markus Schreiber – AP

Y agrega: “Por otro lado, Fernandez le ofrece gas proveniente de Vaca Muerta, la que definió como la segunda reserva de gas no convencional [eufemismo de fracking]’It’s important in the mind. It decides, or an officer gas question in a Pomegranate Como Alemania, that supersedes the firmament of chirto compromises with the mediocrity and the Agenda 2030. Como dice la frase, I do not know what to do here ”.

In the text titled “La hipocresa ya tricien del president argentino alberto Fernandez a Putin no tiene lmites”, the periodic question algunos messages mandatario in las que connó a travsie your Twitter account invoice in Uran. “The desmilitarización and desnasificacción of Russia in our pa ves vecino, which qualifies como ‘inmoral’ ‘agrión a Ukrania’ ‘, acusa el artículo. Add: “This modo, avala el genocidio de Kiev en el Donbis, ya los batallones nazis que ejecutaron durante los ultimos ocho games”.

Asimismo, arremete contra el presidente tener “memoria selectiva”, en lación a la ayuda que recibió por parte la naciin liderada por Vladimir Putin. Y question: “¿por unas monadas, lo que sea?”, En torno a los nigosios espera concert la Argentina with pa europeos, tras via via Alberto Fernandez al viejo continent.

In my mismo article, a doctor in Ciencias Politics, Llamado Bruno Lima Rocha Beaklini, you can no longer explicitly formate acting president Alberto Fernandez. “No entendo esas cosas. Uno piensa, la Argentina establishes en ruina, no tena vacunas, and establishes ‘colgada’ for FMI [Fondo Monetario Internacional]’Cuando ayudó in Russia. ‘La cancillería de [el presidente de Brasil, Jair] Bolsonaro, which is a desert, se porta a poco major [que Argentina]pork hizo todo los posible to no convener in Russia ‘, opinions Beaklini, según el artculo.

In fact, Fernandez hacked his act of writing about: “No tinge you sentido. Capaz que sea por a oferta de renegociación con el el FMI a partir de la Unión Europea; capaz que sea por a propesta of compare granos and products primaries in la argentina ”.