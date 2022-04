Organizations of the comnidad LGBTQ Interpusieron is in these views prime demand to become the most popular concoida in the world “No digas gay”, which proves the maestros of the Florida Bibles oriental and identifiable sexual and low alumni primaries of Primaria.

La demanda fue presents a tribunal federal tallahasee, capital of Florida, por abogados de la firma Kaplan Hecker & Fink y el Centro Nacional para los Lesbianas (NCLR) en nombre de Equality Florida y Family Equality, as í como de estadiantes, padres and a maestro, informaron los demandantes.

HB 1557 is considered to be the most sought after item in the market “flagrantemente inconstitucional”pues Present “Borrar” is one of the most sought after publications in the Florida publications in Florida, “most of the people LGBTQ exist and have the most dignity”.

Una ley inconstitucional

Tambiin alegan que viola la Primera and la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución and “emplea deliberately comment on terminos amplios and vagos, invite arbitraria and discriminatoria por partis los padres”.

“Hicimos la promesa defender los drechos de todos los alumnus a tenir un ambient saludable to apprender and pros queer todos los padres sepan que sus familias est in incluidas y repetadas (…) Here are some of the destinations where you can share your family’s LGBTQ news“, all equality Florida en otro communicado.

The policy, formally, is “Derechos de los padres en la educación” and firms lones 28 porbernador de Florida, Ron DeSantis, impresses the maestros aborden la identidado guinero and la orientaciin sexual en las classes jardin de infancia and prime grado primaria. Los alumni esos cursos you have a rank of 5 or 8 in general.

Adams, In this case, the lawsuit was probably funded by jurisdictions of distinguished scholars or recipients of an indigenous language and perjugios, your majesty’s hijos incl..

“La instrucci en el ala por parte del personal personal la escula o de terceros sobre la orientación sexual o la identido da gnero no pokero desde el jardín de infantes hasta el tcercer grado o una manera que no sea apropaida para la oda o el desarrollo los estudiantes de acuerdo con los estandares estatales “, in the textual text.

Joe Biden in contra contracted

El presidente de EE.UU., Joe Biden, is one of the los numerosos critics que Desantis define an ultranza in the medium of your Campao for ser Relegido in las elecione in this video.

“Esta lei viene a algor algo que es pasando en EE.UU., el hecho he que se ignora a los padres en temas de educación sexual e identidad de género”, dijo DeSantis al firmar lai in an escuela en Spring Hill, in Florida.

“Es roproprop para cocolarlarlar y y prime prime primero y y y gund gra gra grados L L Lóóóóóó

In the 8th Marzo, in the Senado Florida aprobay, the prosecto of the Lie Maestros probe? hablar sobre sexualidan and identidad gnero en las aulas, One of the most popular quizzes is “No digas gay”.

In this section, educacien primaria ambas quesses sern abordadas a una form “apropiada para la edad”, segine indica el texto del proyecto.

El repudio a la ley llegó hasta la la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, donde fue objeto de broma por actriz, escritora y comedante Wanda Sykes. “Vamos a ten gran noche. Y para ustedes en Florida, vamos a tener a noche gay”, bromeó Sykes, abiertamente gay.

The president Joe Biden has joined his party to play the live audio for LGBTQ +.

“I’m importing los medios de communicación corporativos, no me import l quea diga Hollywood, no me importing las grandes corporaciones, aquí estoy. No voy a dar marcha atrás”, dio deSantis al firmar la ley.

“Al final del daa, mi objetivo es educar a los nios en las materios which are your most important: matemics, lectura, syncias”, Dijo DeSantis en encentros con la prensa.

La Campao de Derechos Humanos e Igualdad de Florida dijo inmiatamente que hará todo lo que est en en mano para impeder which se aplicque a “discriminatoria y peligrosa” que, Silenciando a los maestros, busca “Estimator and aisl mús nios LGBTQ + y socavar las protecteness exist for los estudiantes de esa comunidad.

“Hoy, el gobernador DeSantis is one of the most colossal Florida directives in the field of historiography and puso your propios electores jivenes direct in peligro, and lo hacho The latest hotline service is your prophetic ambiguous politics“, Joni Madison, president of Interino de la Campaña de Derechos Humanos.