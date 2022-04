The ONU concludes that the Lava Jato violó los derochos de Lula | El Comito de Derechos Humanos consider that entonces juez Sergio Moro fue parcial

El Comité derechos Humanos de la ONU concluyó est jueves que se violó el derecho del expresidente brasileo Luiz Incio Lula da Silva a tribute to a tribunal imparcial in the Lava Jato anticorrupciyin operation. Lula dijo que this decisionel del organization represents él “un lavado de alma”.

The 18 experts of the Independents, along with Ginebra, analyze one of the only presentations presented by the President of Brazil in Brazil, in 2003 and 2010. “El Comité considers (…) los hechos ocurridos (. ..) Demostroron is not the complete element of the requisite of imparcialidad “, the decisive, no vinculante.

Los experts in the ONU conclude that you are fueron atropellados los “derechos politics” or la “privacidad” de Lulaquenue fue investigates in Lava Jato part of 2016 operably anticorrupcio debido our supuesto involucramiento in dos casos de desvosos fondos in petrobras estatal Petrobras.

“It’s a victory for brasileo que cree en el estado de derecho y la democracia. Juces internacionales independents and imparciales escucharon todas las probebas and llgaron a la conclusine que el juez Sergio Moro establishes completely sesgado en mi contra “, celebrity Lula, ena nota enviada por su asoricoi de communicación. El candidato favorito habló lugo en un acto politico y dijo: “Hoy estoy feliz. Esta deción la la ONU, para mí, fue un lavado de alma extraordinario”. Sus declares the dieron in the event that el partio Rede Sustainabilidade anunció el apoyo in our post.

El Comité de Drechos Humanos destacu que el entonces juez Sergio Moro, quien someti a juicio a Lula en primera instancia, fue parcel en el trámite and your declarations and lawsuit violas violaron el drecho a la presunciin de inocencia.

Moro, qu ln luego fue for 15 months Ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, conceded the new aios a prisión a Lula en julio de 2017, y al aoo siguiente, la pena fumentada a 12 cort de de appalación. On April 2018 Lula comenzó a complex pena en una For Curitiba (sur), dont estovo 580 das, new novembre 2019.

Lula recoup your sus politicos in marzo 2021, by watching a supremo Tribunal Federal (STF) online ant las condom por anticorrupción. Esteo, el lder del Partido de los Trabajadores es candidato y lidera los sondeos para la eleción de october, in buscará convert con tersera vez en president.

“Aunque el STF originally found in Lula in 2021, these decisions are no firefighting options or effects to evict or reproach violations”, dijo Arif Bulkan, mimembro del Comito.

“Decision history”

“It’s a decisive history. Una victoria no solo Lula, sino de todos aquellos que green in democracia y in el Estado de drecho”, dijo Christiano Janinin Martins, abogado de Lula, in a conferencia de jueves.

For your part, Moro Dijo in one not only in Avi Agncia AFP that has no había tenido accesso information in la ONU, but destaque that Lula “fon connodo corrupción en tres instancias” in Poder Judicial and pass sources in ” manos de más de 9 jueces “.

The Community of ONU installs in Brazil that criminal proceedings against criminal proceedings against any legal contract guarantee a “debit process legal” for preemptive “violations of the law”.

El Estado brasileo tiene la obligaci den seguir la commendi colegiado en caso de que el organismo pida medidas de reparación para Lula.