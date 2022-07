The new rockets of Ukraine are causing havoc in the Russian army

Satellite images of July 11 and 12 show the antes and después of the Russian depot attacked by Ukraine (Planet Labs PBC via AP)

“The Russian advanced munition depots are possibly the most insecure places in any war zone”, explicaba un manual del ejercito estadounidense publicado en 2016. Las municiones no se almacenaban de forma segura, señalaba, y muchas databan de la época soviética, cercanas a su fecha de caducidad, creando “un polvorín a punto de explotar”. “The priority focus of these zones will cause a serious logistical tension in the Russian system”, concluded. Los generales ukranianos están poniedo ahora a prueba esa teoría.

El 11 de julio, un depozitio de municiones russo en Nova Kakhovkaen el sur de Ukraine, explotó de forma espectacular. The satellite images showed that the entire installation disappeared during the night. It is believed that you are the last victim Sistema de Rockets de Artillería de Alta Mobilidad (HIMARS), que United States began to send a Ukraine a finales de junio.

United States ha procompanido ocho lançadores y el 8 de julio dijo que enviaría cuatro más. Each one of them carries a sheath of six missiles guided by GPS with a precision of up to 84 km , casi tres veces el alcance de los obuses envoyados anteriore. Los funcionadores norteamericanos se habían mostroto reticentes a supplyar más armas de este tipo hasta que no estuviera claro que Ukraine las utilizaría eficazmente. Aunque superficialmente se parecén a los lançadores de rockets de la era soviética, que hacen llover ojivas sobre una gran zona, son mucho más preciso y deben utilizarse con criterio para conservar la munición.

Until now, Ukraine parece estar superando esa prueba. The installation of Nova Kakhovka fue probabilite el decinomoveno deposito de este tipo que arde desde el 27 de junio, según un recuento realizado por Kyle Glenn, un analista de fuentes abiertas. Un attack a un posto de mando en la province de Kherson el 10 de julio habría matado al comandante de la 20ª División de Fusiles Motorizados de Rusia ya varios de sus oficiales superiores, junto con el jefe de estado mayor del 22º cuerpo de ejército, un general de división.

Explosion en Nova Kakhovka

Los ataques con HIMARS appearen haberse producido a lo largo de las líneas del fronte, desde Luhansk en el east hasta Kherson en el south. Kirill Mikhailovdel Conflict Intelligence Teama research group of open source, says that the first battery of four launchers was deployed on the left bank of the river. Dnipro y se ha utilizado contra objetivos en Kharkiv, Zaporizhzhia y Donbass. More recently, another has been deployed on the right bank and it seems to be preparing the ground for a counteroffensive around the province of Kherson.

Los comandantes ucranianos están exultantes. Dicen que el HIMARS está volviendo a tiltar la war a su favor tras la recente pérdida de Severodonetsk y Lysychanskciudades de Luhansk. Un coronel a cargo de su despliegue says que el arma está demostrando su eficacia contra una serie de objetivos, desde puestos de mando hasta cuartelesal tiempo que permanena casi immune al fuego de retorno gracias a su capacidad de “disparar y displazarse” rapidamente. Ukraine parece estar using rockets of the soviet era to confuse and overwhelm the Russian air defense systems, before launching new GPS-guided bullets.

The colonel says that they will need dozens of launchers more to permit a counteroffensive series. También recognose que los HIMARS pueden perder eficacia a medida que Russia se adapte, por ejemplo, disfrazhando los objetivos clave. Pero el facto de que el ejercito ruso no tomara esas precauciones pesar de haber sido avisado con semanas de preparato de que los HIMARS se acercaban, point a un problema estructural.

El army de United States tende a dispersar y occultar sus depósitos de munición en una serie de lugares más pequeños. The Russian army, which depends to a great extent on trains to move munitions and human force to load them into trucks, has instead created large depots near the railroad heads., a menudo occupying centros de distribution industriales civiles. Eso estaba bien hasta que aparecieron los HIMARS. The dispersion of these deposits will require an enormous amount of new equipment or mano de obra. Además, alejarlos de las líneas del fronte will test the army’s limited fleet of trucks: al duplicar la distance, se duplicar el número de camiones necesarios o se reduce a la mitad el performance.

Incluso si Russia moviera su cadena de supply con esfuerzo fuera del alcance de los HIMARSel respiro podría ser sólo temporal. United Statesreceloso de una escalada, envió los lánctores con la condición de que Ukraine no los utilizara contra objetivos en suelo ruso. As a further precaution, no proporcionó la munición de mayor alcance: el Sistema de Misiles Tacticos del Ejército (ATACMS) de 300 km de alcance. Si lo hiciera, cada centímetro cuadrado del territorio occupied por Russia Estária al alcance de la potencia de fuego ukraniana. This includes Crimeaque Russia se annexionó en 2014, así como el puente de Kerch que la connecta con Russialos barcos en los puertos de Crimea y muchos otros objetivos jugosos.

