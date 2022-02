Russia Confirm these viruses el presidente Francia, Emmanuel Macronmantavo una distancia con su homlogo ruso, Vladimir Putinen su encuentro about the crisis Ukraine debito a que el mandatario francés se negó a someterse a covid en covid en el Kremlin.

Or Por qué Putin y Macron se sentaron en una mesa tan larga?

These imignments differ in the lunes Macron and Putin sent a message to one of the blank boards in the metro The generator is an avalanche of commentary and muchos celeron in frialdad which translucerone las imigenes.

En internet, The photo was taken from Encuentro The genus is a cascade of burlas and compatibility with distancia mantenida with otros enquentros with dignitaries extranjorscom mandatario argentino Alberto Fernandez and the president of Kazajist, Kassym Jomart Tokayev.

Des the el Kremlin dijeron el el presidente francs no se quiso tester

The portfolio of Kremlin, Dmitri Peskov, indicates that the utilizer of this decoy is this mobile se debió a que el líder francés se negó a someterse a prueba PCR en la presidencia rusa.

“Las conversations with all the cabinets in one of ours, the distancia (in the mesa) is the most sensitive metros”, decoró portavoz, responding to a periodonta.

“This is the first time you’ll regulate your proprietorship, no co-operator with Anfitriin”, indicating the functionality in sealand In this case, the protocol sanitario adicional para proteger al president president ruso ya invitados.

The portavoz is a transfondo politico

“This is not a policy and no interpretation of your mania in las negociaciones” afirmó Peskov.

Presidencia francesa justicia quos las con protocollers for an encuentro entre los dos jefes de Estado con un distanciamiento manor, with contact aproón de manos and una my peas pei pei sai saa sae sa lea saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa saa .

“Elegimos la otra opción propuesta por el protocolo ruso”, explicit el entorno del president francs, which lógó Moskú para entevistarse con Putin media tarde del lunes.

Desde enero, Putin recibió al primer ministro hingaro, Viktor Orban, y al president iraní, Ebrahim Raisi, pa als aliados de Rusia, en la gran mesa blanca.

En cambio el presidente argentino and el mandatario de Kazajistán sentaron cerca de Putin.

Macron via Russia for intro descalar las tensiones entre Moskúi Ukrania, despés de un masivo desplasamiento de tropas rusas en la frontera.