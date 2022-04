Sospechoso tiroteo in New York

Frank R. James, 62 years old, is the principal of the club, Play all pors autoridades, tiroteo ocurrido ayer in a subcontinental submarine in New York, New York. The hombre abrió fuego con un arma 9mm contra los pasajeros that intersect esrondo en el andin ya aquellos que bajaban de una las formaciones.

Los investigators find the canal on YouTube on James, Prophet oftruth88all established examinando and reproduce los videos published in los which estados Unidos era a lugar racista sumido in la violencia and in los cargaba contra alcalde de la ciudad, eric Adams.

In one of your videos comment one of your fantasies: “Podría decir que quería matar gente, query ver morir a la gente justo en frente a mi m … cara de inmediato ”.

Admás habló de que dodos deban ser “exterminados” and que no no gustaba estar alderodar de “negros”. “Nos import a carajo, no nos import a carajo and por eso The data server exterminados por eso diberíamos estar fuera de maldito planeta, porque nos import a carajo que el hecho de que systems hakiendo dao, es lo nos da vida ”.

Frank R. James, 62 years old, is the principal sospechoso del tiroteo

“Tu oración no va a hacer una m … por ti”, habló en a video el qualu critaaba se se preguntaba qu es es que established hakiendo Dios por ellos.

Hasta el momento la platforma no suspendi el canal de James, el cunta kontu cientos de videos and mis da 3000 subscriber. En muchas de sus entradas se hase llamar “The prophet of doom” (“El profeta de la fatalidad”).

EL HECHO

Un tiroteo This site is a mart in one of the estates metro de New Yorkdejando al menos 29 people heridas que furan trasladadas a un hospital Brooklyn, your information EuropaPress citando a los bomberos and el diario estadounidense Washington Post with a report from los hospitales in zona.

Frank James alquiló U-Haul vinculada al ataque del metro N en Sunset Park y this siendo buscado para ser interrogado, dijo la policia en uni sesiin informative vespertina.

Ataque En El Metro Nueva York

Find the best camoneta on escena del crimen, al iguel is one of the most sought after credits of alquile el vehicle vehicle in Philadelphiadijeron policas and fuentes policiales.

All men have one decane person fueron alcanzadas por los disparos and cinco de ellas se encuentran en estado crytico pero estable. Las autoridades tambi investign investigates a possibly explosive en el lugar.

The policy is to recall a single pistol or variant of cargaders in the case of the metro dono ocurrió el incidente. El arma, una pistola Glockestablishing the parentheses, if there is a problem, then implicitly tirodor causar daos aon mayores, dioron diario NY Post fuentes policiales.

Cotro horas después de los hechos, la jefa de Policía, Keechant Sewell, dijo a los medios el el tiroteo no se ti investigo como terrorisi saioloul que aunque ha sido un incidente violento, apparentemento nadie tiene heridas mortales com concecia de esto caso ”.

SEGUIR LEYENDO: