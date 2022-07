The government of Boris Johnson hangs on a thread: 16 members of the British cabinet have resigned in the last few hours

Boris Johnson appears on Wednesday before the British MPs to defend his continuity in a charge that increasingly hangs on a thread.tras un alud de dimisiones en protesta contra la legitimidad del controvertido prime ministro, cernido por los escándalos.

El martes por la noche, los ministros de Salud, Sajid Javidy de Finanzas, Rishi Sunakannunciaron casi al mismo tiempo sus respective renuncias, a raiz de los incesantes escándalos que rodean a Johnson y su ejecutivo.

Le siguieron una decena de otros members del gobiernode menor rango, en una sangría que continuedó el miércoles con tres nuevas retreatas, que Suman ya 14.

El secretario de Estado para la childhood y la familia, Will Quinceresigned affirming “no tener otra option” tras haber transmitted in los medias de communication informations provided by the oficina de Johnson “que resultaron ser inexactas”.

La Assistant Secretary of State de transports, Laura Trottresignation considering that the confidence in the government has “lost”.

El Secretary of State of Education, Robin Walkerlamentó al presentar su resignation que los “grandes logros” del gobierno hayan sido “ensombrecidos por errores y questiones de integrita”.

John Glen announced his resignation as minister of the Treasury, diciendo que tiene una “total falta de confianza” en el leadership de Johnson.

Poco después, Victoria Atkins renunció como ministra del Ministerio del Interior y dijo que “La integrity, la decencia, el respeto y el profesionalismo” should importar. Joe Churchill Renunció como ministra de Medio Ambiente, criticando el enfoque de Leadership “jocoso y egoista” de Johnson

The political crisis in Downing Street is intensifying with the departure of new government officials from Boris Johnson

Besides Sunak and Javid -who were considered key pieces in the British Executive-, el martes dimitieron otros deputados que ocupaban cargos de menor responsabilidadbetween them Bim Afolamique dimitió como vicepresidente del partido conservador, y Andrew Murrisonque se apartó como envoyado comercial ante Marruecos.

Likewise, they presented yesterday the resignation of the private secretaries in the Conservative Party, Jonathan Gullis y Saqib Bhatti.

Cada vez más debilitado, pero aferrándose al posto, The Prime Minister appeared in the weekly session of questions in the Parliament. donde se una vez más se negó a renúciación pese a los pedidos de la oposición.

Por la tarde, le premier comparecerá ante el denominado “comité de enlace”, formed by the president of the different parliamentary commissions and in charge of examining the work of the government.

Entre ellos figuran algunos de sus más acerrimos detractores en el seno de su Partido Conservador.

“Integridad” del gobierno

Las renuncias de Javid y Sunak, dos pesos pesados ​​del ejecutivo y el partido, tuvenon lugar hours after Johnson apologized for the umpteenth time, acknowledging that he had committed a “mistake” in appointing Chris Pincher to an important parliamentary positionresponsible conservador que la semana pasada renunció por haber toqueteado, en estado de ebriedad, a dos hombres, uno de ellos deputado.

Los ministros de Salud, Sajid Javid (left), and de Finanzas, Rishi Sunak (right), announced their resignations almost at the same time.

After having affirmed the contrary, Downing Street acknowledged on Tuesday that the prime minister had been informed in 2019 of previous accusations against Pincher but that they had been “forgotten”.

The resignation of Sunak, 42 ​​years old and of Indian origin, takes place in a difficult economic contextcon el coste de la vida disparado en el Reino Unido y con accusaciones al ejecutivo de no hacer lo suficiente para ayudar a las familias que no logran llegar a fin de mes.

Los británicas esperan que el gobierno se comporte de manera “competent” y “seria”, “es por esto que dimito”, escribió Sunak en su mensaje a Johnson.

Por su parte, Javid, de 52 años y de origen pakistaní, consideró que los británicas necesitan “Integridad de parte de su gobierno”.

(With information from AFP and EFE)

SEGUIR LEYENDO: