The fire reached a third fuel tank in the fire that has been burning for more than 24 hours in Cuba

The fire reached a third deposit of fuel in the fire that has lasted more than 24 hours in Cuba

Un tercer depposito de combustible fue alcanzado por las llamas, en el gran incendio que consume an industrial zone in the region of Matanzas in the island of Cuba.

El fuego, que ya tiene casi 30 horas avivado, se inició due to the impact of a ray on one of the eight oil tanks existing in the complex.

El régimen cubano confirmed un muerto, 16 desaparacidos y 121 patients hospitalized. Entre los heridos, hay 5 críticos, 3 graves y otros 28 de cuidado. Hasta el momento, detalló la dictadura, hay 1300 personas autoevacuadas y 600 evacuados en centros laborales.

Los servicios de emergency continúan en las tasks de identificación de la persona de la persona.

Continúa extendiendose el incendio en Matanzas

The dictator of Cuba, Miguel Díaz-Canel, and his prime minister, Manuel Marrero, moved to Matanzas from early morning to follow the evolution of the event and visited the wounded in the nearby provincial hospital Faustino Pérez.

This incident happened only three months after the explosion in the hotel Saratoga de La Habana, which left 47 dead.

AYUDA INTERNATIONAL

Before the magnitude of the disaster, the Cuban regime solicited aid and international assistance with experiences on the topic of petroleum.

El régimen cubano difundió imágenes desde un drone del incencio en la Matanzas

Díaz-Canel agradeció en Twitter a países como Mexico, Venezuela, Russia, Nicaragua, Argentina and Chile, “que con prontitud han offered ayuda material solidaria ante esta compleja situación”. “We also appreciate the offer of technical assistance from the EU,” he added.

Earlier, the Cuban vice chancellor, Carlos Fernández de Cossío, confirmed on Twitter that the aid offered by this country will be coordinated with the EU.

El gobierno estadounidense “ofreció asesoría técnica, propuesta ya en manos de los specialists para la debida coordinación”, indicated.

During the entire day of this Saturday, the bombers tried to extinguish the flames

The American embassy in Cuba informed that it was “in contact with Cuba about the incident in Matanzas”. “Mientras tanto, queremos dejar claro que la ley de Estados Unidos autoriza a las entidades y organização estadonisados ​​a procariran ayuda y respuesta ante desastres en Cuba”.

The regime of Venezuela Envió la noche de este sábado a la isla una mission de 35 specialized bomberos y técnicos de la estatal petrolera PDVSAplus 20 tons of supplies to support the fight against the fire.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó la tarde de este sábado que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), of the Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina Armada (Semar) viajaron a Cuba para ayudar a fofocar el gran incendio en las instalaciones petroleras de Matanzas.

