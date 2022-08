The finding in Pompeya that reveals how vivía la “clase media” en la Antigua Roma | Encontraron armarios repletos de objetos

A group of researchers who work on the archeological site Pompeyaal sur de Italia, announced este el discovery of various estancias amuebladas “propias de la clase media”with closets full of objects that were closed since the eruption that ravaged the city two millennia ago and that allow now to know how these social sectors live.

The discovery was made in the excavation that a group of researchers lleva adelante en los alredores de la “Casa del Larario”un lujoso espacio sacro que vio la luz en 2018. En esta nueva etapa, los expertos se han adentrado en cuatro de las estancias que inclued el espaciodos en la primera planta y otras dos en planta baja.

The director of the archeological park, Gabriel Zuchtriegel, explained in a communiqué that the discovery of these estancias amuebladas ofrece información sobre las clases medias y bajas de Pompeya, “la mayor parte de su población pero poco representedada en las fuentes”en el instante de que todo acabó, cuando el volcán Vesubio erupted en el año 79 dC burying this Roman colony during almost two millennia.

The new find in Pompeya

Dentro de una de las estancias, sencilla y con suelo de tierra batida, apareció una alacena de cinco estantes y dos metros de altura que todava conserva objetos de uso quotidiano como vases, platos, cerámicas, pequeños contenderes y ánforas. The researchers think that this space could have functioned as a pantry.

El armario se encuentra en el lugar exacta que occupaba en el momento de erupción y tiene una parte rota porque el peso del material piroplástico provocó el collapso del cecho de la vivienda. Los expertos, informó Zuchtriegel, seguirán indagando lo que la ceniza esconde en sus repisas inferiores.

En otra habitación de pequeñas dimensions, sin decoración en sus muros, se entúnto una cama simple con una parte de su almohado, una mesa de tres patas con una copa encima y un baúl abiertoque se cree que fue vaciado por su dueño a la hora de escapar del fuego.

The type of bed is identical to the one found last year sala de los esclavos de la villa “Civita Giuluana”exenta de cualquier decoración, desmontable y sin colchón, solo con una red de cuerdas.

En el baúl, the researchers found one pequeño plato de cerámica usado para comer y una lámpara de aceite con un bajorrelieve en el que se representa al dios Zeus convirtiendo en águila.

En otra de las salas de la primera planta se halló otro armario con platos y vases de uso domestica, un barreño en bronce y un “quema perfumes” o “perfumador” en optimal estado conservación.

Lucha por el estatus social

“En el Roman Empire There was one amplia franja de la población que fighting for its own social status (…), una clase vulnerable en las crisis políticas y en las carestías pero Ambiciosa a la hora de escalar socialmente“, explained Zuchtriegel.

Por eso se presupone que los moradores de la Casa del Larario vivían con esa misma ambition de prosperityidad, given that although some rooms appear decorated and count with some precious objects, en otras han aparecido muebles de madera de “extrema simplicidad”.

“We do not know the inhabitants of the house but surely the culture of leisure in which it inspires the wonderful decoration of the patio represents a futuro que soñaban más que una realidad vivida“, reflexionó el director del yacimiento.

About the discovery, the Minister of Culture, Dario Franceschini, highlighted that “Pompeya no longer surprises and is a beautiful story of recovery, the demonstration that if Italy works together and invests in young people, research and innovation reach results. extraordinarios”.

Sexismo en la alimentación

Este tipo de excavations poseen un gran valor histórico Ya que a partir de ellas se puede reconstruir information que con el paso del tiempo se fue perdiendo.

Last year, for example, a group of archaeologists who examined the remains of the victims of the eruption of Vesuvius in the year 79 after Christ, in Herculaneum, discovered that los antiguos romanos had una alimentación diferenciada por sexosdonde las mujeres comían más productos animales y frutas y verduras cultivadas localmente, mientras que los hombres accedían alimentos más caros, como el pescado.

This could be determined from a study directed by the BioArCh team at the University of York, in the United Kingdom, where a group of researchers developed a new approach to analyze the Amino acidslos componentes básicos de las proteins, de 17 skeletons of adults found after the eruption of Vesuvius in the year 79 dC