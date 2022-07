The fall of the image of Alberto Fernández deepens, according to figures from the favorite surveyor of La Cámpora

Alberto Fernández llegó a la crisis provocada por la Renunciation of Martín Guzmán con los peores registros de popularidad en lo que va del mandato presidencial. At least that’s what a consultant’s studio says Analogíaswhose numbers consume regularly los leaders de La Campora. Pesimismo económico y reprobación a la gestioni resaltan con numeros alarmantes para el Gobierno.

The report was elaborated on the basis of 2,689 telephone interviews between 27 and 29 June, a few days before the outbreak of the cabinet crisis, which has been settled, for now, with the law of Silvina Batakis como ministra de Economía. La imagen positiva de Fernández cae del 35.4% al 33,5% en un mes, mientras que la negativa sube del 61.6% al 63.4%con lo que el differential negativo es de casi 30 puntos.

La política económica del Gobierno alcanzaba (siempre antes de que saliera Guzmán) una desaprobación del 68,8%mientras que casi 80% of those interviewed responded that they did not perceive a recovery in economic activity and incomelejos del discourse de la “crisis de crecimiento” que la semana pasada pregonaba Alberto Fernández.

“Como vimos, durante los 30 meses nunca dejó caer el optimism de expectations y el vigor de la base de apoyo al Gobierno, y en forma simultaneous se registró un incremento sustainido de tasa de inflationación. This acceleration of inflation is not only a serious distributive problem that deteriorates real incomes but also a critical factor in macroeconomic instability, which threatens a sudden adjustment of the entire monetary and exchange rate, a prospect that provokes a great worry. social”, says the report that accompanies the hard data.

La encuestadora Analogías fue propiedad de Analía del Franco until 2017, cuando pasó a manos de Pablo Mandiaun exfuncionario del área de comunicación oficial during the second gobierno de Cristina Kirchner. La empresa negó siempre las versions de que trabaja para La Cámpora o que tiene como cliente a la groupación que conduce Máximo Kirchner. Sin embargo, dirigentes camporistas confirman que consume habitualmente los datos de Analogíasa la que tienen as a reference for the analysis of the public opinion.

Ante la pregunta “¿cómo cree usted que va a ser la situación económica en los próximos dos años?”, el 67,7% say que estará peorcontra un 24,5% que espera una mejora.

Cristina Fernández de Kirchner, on Monday, left her department in the barrio of Recoleta Alejandro Guyot – LA NACIÓN

La encuesta periodica de Analogías includes preguntas vinculadas a la energetic policy, a sector in which the officials of La Cámpora sponsored by Cristina Kirchner sustained a fierce dispute with Guzmán until the last breath of his administration. In particular, se pregunta a los interviewados sobre la quita de subsidies a la electricity y el gas, en el contexto del plan de segmentación de tarifas que impulsó el ahora exministero.

“Only 61% of those surveyed were informed about the proposal; ese percentage crece con el nivel de instrucción y entre los varones. Ante la pregunta acerca de la possibility de realizar esa segmentación de manera justa y eficaz sólo un 24% manifestó que ve muchas o bastantes probabilitas de que finalmente así sea”, señala Analogías. Para el 58% eso no será posible. ¿Tendrá en cuenta Batakis estas cifras?

Otra pregunta que le habrá interesado a la vicepresidenta es: “¿Cree usted que hay que transparentar la administración de los programas y planes sociales?” Viene a tono con el reclamo public de Cristina contra los movimientos sociales en los que se apoya Alberto Fernández, en especial el Movimiento Evita (although the survey does not mention them). An overwhelming majority of 64.4% responded that yes, but only 15% agreed with that idea.

Una consulta curiosa es acerca de las proximos elecciones en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro fronta a Luiz Inácio Lula da Silva. En el Instituto Patria siguen con máxima atención esa contienda y hay quien fantasea con que un triunfo de Lula alliente a Cristina Kirchner a competir por la presidencia.

Analogías informa que un 60% está informado sobre las elecciones de Brasil y que among them un 41% ve ganador a Lula, contra un 35% que prognostica la reelección de Bolsonaro. En otra consulta, sondea la opinión sobre una eventual “ola de fuerzas progressistas populares en América Latina”, a partir del triunfo de Gustavo Petro en Colombia. El 40,6% believe that this is happening (contra un 29% que no).

In the conclusions of the report, the consultants argue that “the level of dissatisfaction with the social benefits of the recovery of economic activity, combined with this dangerous and irritating rhythm of price increases, definitely undermines the base of support for economic policy and provoca la renuncia del exministero”.

Y added, de cara al futuro: “Lo que abre es una stage de grandes urgencias en la que deboda combinar una consensualidad entren del Frente del Todos con una rápida regeneration de su base apoyo y la acumulación de poder politico para stabilizar un cuadro de enorme complicitas”.