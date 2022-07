Caro Quintero es acusado entre otros delitos, por la tortura y asesinato del agente especial de la DEA Kiki Camarena. (Photo: Archive)

The Administration for the Control of Drugs of the United States (DEA) se manifestó respecto al arresto de Rafael Caro Quintero. El narcotraficante was uno de los criminales más buscados desde 1985 por la tortura y The murder of Enrique Kiki Camarena Salazaruno de sus agentes.

The agency of the Department of Justice of the United States reveló a través de un comunicadola captura y el trabajo que realizaron en Collaboration with the team and the Mexican authorities para la detención del narcotrafficante. Sin embargo después de mido día Ken Salazar, ambassador of the United States in Mexico, aclaró que la recaptura de Rafael Caro Quintero, el Narco de narcos, fue mérito exclusive de agentes locales como de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

“No hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine a las fuerzas del orden estudiantes. We are deeply grateful to the Mexican authorities for the capture and arrest Rafael Caro Quintero. “El arresto de es la culmination del trabajo de la incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero before la justice por sus presuntos delitos, includa la tortura y execución del agente especial de la DEA Enrique `Kiki’ Camarena”, fue el mensaje issued este viernes en la tarde por el fiscal general Merrick B. Garland regarding the fugitive most wanted by the FBI and for whom a reward of 20 million dollars was offered, cinco milliones more than Ismael “El Mayo” Zambada (15 million de dollars) or por los hijos de El Chapo Guzmán (5 million por cada uno).

They also added that they are seeking immediate extradition to the United States so that they can be judged for these crimes “in the same system of justice that special agent Camarena died defending”.

Enrique “Kiki” Camarena Salazar was assassinated in 1985 in Mexico (Photo: archive)

Likewise, B. Garland escribió unos parrhas más con sus condolencias Sobre el accidente del helicopter Black Hawk de la Armada en Los Mochis, Sinaloa, en el que fellecieron 14 personas y una resultó gravemente herida.

“Nos unimos al duelo por los 14 militares mexicanos que dieron su vida al servicio de su país y expresamos nuestras condolencias a los seres queridos que dejaron atrás”, he commented.

This is a very important achievement for the performance of the DEA, because the agency revealed in 2021 that its intervention had been suspended since 2020, just after the arrest of former Secretary of Defense Salvador Cienfuegos. Sin embargo this day marks an antes y un después for the collaboration between the agency and the Mexican forces in the fight against drug trafficking.

The Mexican team that carried out the recapture was conformed by the Federal Ministerial Police. Y las operaciones de inteligenia y el resguardo fue encabezado por la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

ACTUALIZACIÓN: El histórico narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, detenido el viernes, fue trasladado por la Marina al Penal del Altiplano, en estado de México. He was one of the most wanted by the United States for the death of DEA agent Enrique “Kiki” Camarena in 1985.

El Narco de narcos was captured for the first time in 1985 Costa Rica. Lo extraditaron, juzgaron y condenaron a 40 años de cárcel, acusado precisely por el asesinato y la tortura de Camarena y del piloto Alfredo Avelar. Pero 28 años después, exacta el 9 de agosto de 2013 was liberated, tras un resquicio legal que se aceptó como falla al procedrio. Y bajo el argumento de que “no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el asesinato del agente de la DEA”.

Dos años más tarde, el 16 de enero de 2015, fue declarado nuevamente culpable del homicidio de Kiki Camarena por un federal tribunal y se issuedió una nueva orden de apprehensión en su contra.

Since then, he became a fugitive from justice, but in 2018 he was included in the list of the most wanted of the Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Ofrecieron una Reward of 20 million dollars for him y se körví en objective prioritario del gobierno norteamericano. Un año antes había sido imputado en New York.

Un cartel de los 10 fugitives más wanted del FBI muestra a Rafael Caro Quintero. FBI (Federal Bureau of Investigation) / Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

La detención del Narco de Narcos

La captura de Rafael Caro Quintero, el Narco de narcosfue luego de que un canino de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) dio con él entre matorrales de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte de la Semartrabajos de inteligencia llevaron a ubicar al fundador del Cartel de Guadalajara en el poblado de San Simónen Choice. Las investigations commenzaron tras su liberación, en 2013.

“En este contexto, se informa que citado objetivo fue localização entre matorrales por un elemento canino de esta Institución, de nombre Maxcuyo adiestramiento de búsqueda y rescate permitió su ubicación”, informed the naval dependency.

The detainee was immediately transferred to the maximum security prison of Almoloya and now only waits to be extradited to United States.

