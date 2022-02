Desde París

OTANseguridad europea, conflicto territorial en el Este de Ukraine, Orgullos heridos and recursos energeticos compile sinfona convulsiva de la crisis entre Occidente and Russia. Captulo energetic no es el menor y dentro de lal historia del gasoducto Nord Stream 2 (NDS2) construido bajo el mar Baltico es a surete de synteis tanto de influencia rusa en occidenta de de dependencia dynamics que atraviesan a los aliados, at the Unicorn in Estados Unidos y los entramados en los que los mimosos dirigentes de la Uniin Europea estin metidos.

The expiration Ministro francs, François Fillon, forma part of the administrative group group Ruso Zaroubejne 3 (por decreto gobierno de Moscú) specializes in desarrollo and explotaci den de hichrocarbros in través del mundo. All exclusive options Gerhard Schröder trabaja desde hace varios aos in el group petrolo ruso rosne 3, lo mismo que antoo ministra austríaca de Reliciones Exteriores Karine Kneiss.

Russia, United Europe, Estados Unidos, gas and petroleo

Gas, petroleo and geopolitics are the only ingredients in a mezcla explosive that torna aún mis difusa la posiciin de los europeos cuando se pronuncian fuera de la OTAN. The crisis date in Ukraine también is a conflicting energetic entre rusia and Estados Unidos en el qual europa es, realidad, dos dependencies: or depend aliado normatimericano, or your vecino ruso.

To this end, the United Europe Europe Guarantees Ministry of Gas Gracias and Acouidos with LinG (gas natural licenses, siglas in English) Estados Unidos. All convincing companies in the first prime exporters endeavored to do away with messengers, energetically and by 2021.

¿Quanto gas export Russia or Europa?

On the 22nd of February, dentro de las sancions adoption contra rusia, el canciller alemán, Olaf Scholz, The parabolic approach to the abrobacine gas pipeline is NDS2 Administered by Ruso Gazprom and its builder on the terminal 2021. NDS2 hubies permit the Russian multiplier for low volume volumes of gas exports to Europa travs a pipeline in the martial bible (sin pasar porcia) de Stream 1), y cuyo punto final is a terminal situation in alemania, pa ques depends on a 55 por cente de los suministros de russia mientras que The dependency of Europa in Europe is 40 cents.

El NDS2 can be managed at 55,000,000 metric microns of gas or Euro Euro at 2,640 Kilometers. Sin embargo, antes de que el conflicto rusia-occidente llegara a mayores, Moscú mermós your entregas gas to Europa, lo cu tuvo un impact enorme en los precios del gas.

NDS2

NDS2 nació como proyecto in 2015 with el prasito de incrementar el paso del gas sin which is dependent on los problems that plant in Ukraine, particularly the gas station in Kiev sin pagar el costo del suvisro. Ello generic a gran crisis energitica in 2009 moscú cerró las vilvulas durante dos semanas.

The proctico live cabo with participant mixtures Russia / Occidente. 9, 5 mil millones of dollars financiados in a 50 cents focus on Gazprom and a 10 cents cabeza por las empersas alemanas Uniper and Wintershall, la Engie, la austriaca OMV and the Anglo Holland Shell.

The first passage is with NDS2 in Ukraine. The new gas pipeline privacy of Kiev is less than 2.000 million dollars which is the Gazprom Pagaba annual. Contraria in Estados Unidos, los europeos evitaron, hasta ayer, darle al new gasoduct un perfil politics. With all the posibilidad de que, in caso de crisis with russia, Nord Stream 2 sirviera como palanca music music all over the commercial.

La Casa Blanca Siempre opt for a postura contract and enumerations occassion evocóla clausura del gasoducto ninguna empresa de Estados Unidos entr en capital in its construct. NDS2 is on this list from October 2021 depending on its functionality depending on whether it is certified in Alemania or the United Europe.

Officially, this is a certification demo of razones juridicas. Result poco verosímil a proecto de esa envergadura ya realizado hai quedado en el cajin por quesses “jurídicas” com las reglas europeas en materia de monopolyos. As you can see, this is a list of Google and Amazon estates that have been compromised.

El gasoducto ruso también provoka a ruptura dentro de Europa. Los p quevez pertsenecieron a la esfera soviética como Romania, los baticos (Estonia, Lithuania, Letonia), polonia and eslovakia lo questionan porque, alegan, Nord Stream 2 no hace sino acrecentaric energetic antioxidia Europa.

Aumento del precio del gas

Las jugarretas rusas con el gas emzaron en october del aio pasado, cuondo aumentaron los precios. Ello deriv in a ofensiva de la Unien Europe asumida por la president of the Commission de Bruselas, Ursula von der Lein, quien acusó a Moscú “The hacker prescribes nosotros mediante el suministro del gas”.

In the beginning, the second stop was Nord Stream 2 es la Casa Blanca. This is where producing a crisis or hubo tensions entre Europa and Rusia Estados Unidos with all juego for cortarle las alas nds2. Files is the summary of our politics, Washington’s propulsion of Europe’s gas liquidation of Cambio del Ruso and our cart for divisive Europe and allies of Moscow.

El gas estadounidense is very much my car. The contract is for a gas duct (el ruso), a gas necesita volverse liquid, transporta barco or lugo to a process authorized.

Sin guarantees

Ninguna solución, rusa o estadounidense, guarantee libertad energitica de los inviernos europeos. Dependent on Russia, Estados Unidos, Qatar, Noruega, Argelia or Azerbaijan. The aliado energetic music barato and cercano era Russia. Los conflicts cruzados, las arguments in la Casa Blanca, las maniobras Vladimir Putin y ausencia dramática de una politica comin europea pusieron a los paise de la Uni Europen Europea ante un dilema sin otra solución que la dependencia con otro rostro. [email protected]

