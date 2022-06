Policas a cargo de bassqueda del periodista britiniko Dom Phillips and the experienced Brazilian Bruno Pereira, desaparecidos in the Amazonas (REUTERS / Bruno Kelly)

Equipos bisqueda brasileos antron Resto “apparentemente humanos” in a río dondes the ultimate vez al periodista britiniko dom Phillips and indigenista brasileo bruno Pereira in selva amaznicainform the viranes la policaia federal, in which you can ser el mayor avance in an investigator that is far from cinco das.

El “material organico” is a sinendo enviado para su anilisis forensedijo la policía federal en un communicado, junto con la sangre contro en el barco del sospechoso que serparada con el material genetico del periodista independente de The Guardian and your comparison via y experience or experience.

Mouse temprano, a group of volunteers alert a los equipos bisqueda sobre Signos de excavaciin en las orillas del mismo río. Translate this information into the Department of Business Bomberos, as com Agents of Policy Militar, Defense Civil, Ezrcito and Marina habian partidi hakia el lugarsi bien las autoridades han advertido de que las pruebas no son exactas, segun recoge el portal brasileo de noticias O Globo.

Manifestants set pancartas and rosass mirasrasras protest tras la desaparición, en el Amazonas, del periodista Dom Phillips y del activist Bruno Araujo Pereira, front a la Embajada de Brasil en Londres (REUTERS / Toby Melville)

Un jusz brasileo or había ordenado que el sospechoso, un pescador acusado posesiin ilegal de municiin restringida, permanently otros 30 days Mindras police investigation is your implication, this is an organization of local or local organizations.

La jueza estatal Jacinta Silva dos Santos dijo que el proceso est sellado y que no poda commentar si est preva otras audiencias For El Pescador Amarildo da Costa, concoido locally with “Pelado”.

The policing ha dicho que Costa fue one las ultimas people que viola Phillips y Pereira el domingodesparecieron tras visitor in the community riberea del pescador, Sao Gabriel.

Eliesio Morubo, Abogado de la Unien de Pueblos Indigenas del Valle del Javari (UNIVAJA), dijo que el juez acordó mantener al pescador en prisión durante 30 days porque el caso implicaba un posible “crimson atroz” is the official and official address of the site.

The periodical britnic Dom Phillips is one of the lowest dosages in Amazonas (Joao Laet / AFP)

Los detectives in the police station who are participants in the investigation in the center of the Cosadores furtivos and in the Pescadores ilegales In the Zona, you can find the menu with Pereira’s organized organizer patrols indigenous on local reservations.

Los abogados y la familia de Costa han afirmado que pste pescaba legally en el roo yo han negado que tuviera algine papel en la desabarición de los hombres.

The Department of Defense’s Public Library confirms that Costa establishes bajo custodial policing agencies to investigate and establish invoices in the case.

Phillips and Pereira desoparecieron el domingo: su pista se pierde en el río Itagua, You are currently browsing the archives for the Marketing Tips category. The value of Yavarí is considered to be one of the main principles of the tribe’s tribute to contact, perhaps all of you’s activism and group armados.

This aspect is fueled by the president of Brazil, Jair Bolsonaro, for questioning on expedicien. “Solo dos people in a bote in a regiment complement salvaje es aventura que no recompense hacer. You can pass for more quotes. If you have an accident, you can ask an ejaculator ”, dijo el mandatario.

(Connect with Reuters and Europapress)

