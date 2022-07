A medida que envejecemos, nuestra memoria diminuje. Esta es una suposición arraigada para muchos de nosotros; sin embargo, según el neurocientifico Dr. Richard Restak, neurologist and clinical professor of the Faculty of Medicine and Health of the University of George Washington Hospital, el deterioro no es inevitable.

Author of more than 20 books about the mind, Restak has decades of experience in the orientation of patients with memory. “La guía completa de la memoria: la ciencia para fortalecer la mente”, uno de sus últimos libros, incluede herramientas como ejercicios mentales, hábitos de sueño y dieta que pueden ayudar a mejorar la memoria.

Sin embargo, el specialist se aventura más allá de este familiar territory, considering each facet of the memory: cómo está connecta con el pensamiento creativo, cuál es el impacto de la tecnologia y cómo da forma a la identidad. “The objective of the book is to overcome the daily problems of memory”, he affirms.

Con el correr de los años, las personas sienten afectada la memoria de trabajo, que se encuentra entre el recuerdo immediato y la memoria a largo plazo, y está ligada a la inteligenia, a la concentración y el achievement. Según Restak, este es el tipo de memoria más crítico, y The form of strengthening is through daily exercises. The specialist affirms that reinforcing all memory skills is the key to avoid later problems.

“El deterioro no es inevitable con el envejecimiento”, argumenta Restak en el libro.

En cambio, señala 10 “pecados” o “bloques de tropiezo que pueden conducir a recuerdos perdidos o distorsionados”. Siete fueron descritos por primera vez por el psycóloge y especialista en memoria Daniel Lawrence Schacter: “pecados de omisión”, como la distracción, y “pecados de comisión”, como los recuerdos distorsionados. A esos, Restak agrega tres propios: distorsión y distracción tecnologia y depresión.

Ultimately, “somos lo que podemos rememberar”, dice y detalla algunos consejos para desarrollar y mantener una memoria saludable.

1) Pay more attention

Algunos de memoria son en realidad problemas de atención, no problemas de memoria. Por ejemplo, si olvidaste el nombre de alguien que conociste en un cocktail, podría ser porque estabas estabalo con varias personas en ese momento y no prestaste attención cuando lo escuchaste.

“La lack of attention es la principal causa de las dificultades de memoria”, relata Restak. “Significa que no codificaste correctamente la memoria”, agrega.

Una forma de prestar atención cuando se aprende información nueva, como un nombre, es visualizer la palabra. “Having an image associated with the word, puede mejorar el recuerdo”, says Restak. Por ejemplo, recently tuvo que memorizar el nombre de un médico, el Dr. King (un ejemplo fácil, reconoció). Así que imaginó a un médico varón “con una bata con una corona en la cabeza y un cetro en lugar de un stetoscopio en la mano”.

2) Encontrar desafícios de memoria quotidianos regulares

Hay muchos ejercicios de memoria que se pueden integrador en la vida quotidiana. Restak suggested making a list of purchases and memorizing it. Cuando llegue al supermercado, no saque automáticamente su lista (o teléfono); en su lugar, agarrá los productos de acuerdo a lo que se acuerde.

“Tratá de ver los elementos en su mente”, dice el specialist, y solo consulte la lista al final, si es necesario. Si no va a ir a hacer las compras, intentá memorizar una receta. Además, agrega que cocinar con frecuencia es en realidad una excellente manera de mejorar la memoria de trabajo.

Every once in a while, I suddenly had a car without GPS and tried to navigate through the streets of memory. Un estudio de 2020 suggests que The people who used GPS more frequently over time showed a more pronounced cognitive decline in memory. espacial tres años después.

3) Jugar

“Los juegos como el bridge y el ajedrez son excelentes para la memoria, pero también lo son los más simples”, affirms Restak. Por ejemplo, el “juego de memoria de trabajo favorito” del specialista es 20 preguntas, en el que un group (or una sola persona) piensa en una persona, lugar u objeto, y la otra, el interrogador, hace 20 preguntas con un “sí” or “sin respuesta”. El acertijo consiste en que para tener éxito, el interrogador debe tener en la memoria allas las respuestas previouses para divinar la respuesta correcta.

Otro de los ejercicios de memoria probado y verdadero de Restak simply requiere un bílígrafo y papel o un gravador de audio. La actividad consiste en: 1)recordar a todos los presidentes de un país comenzando desde el actual hasta los más antiguos, la persona debe escribirlos y grabarlos . Luego, realizá el mismo ejercicio pero arrancando del más antiguo. Then, Nombrá solo los presidentes de un determinado partido politico (por ejemplo, el oficialismo) y luego los del otro (la oposición). Por último, hay que nombrarlos en orden alfabético.

Si lo preferís, probalo con jugadores de tu equipo deportivo preferedo o con tus autores favoritos. El punto es involucrar su memoria de trabajo, “Mantener la información y moverla en tu mente”, explained Restak.

4) Read more novels

Un indicador early de problemas de memoria, según Restak, es abandonar la ficción “Las personas, cuando comizan a tener dificultados de memoria, tenden a cambiar a la lectura de no ficción”, he says.

Durante sus decadas de tratamiento de pacientes, Restak notó que la ficción requiere un compromiso activo con el texto, comenzando desde el principio y trabajona hasta el finale. “Tenés que recordar lo que hizo el personaje en la página tres para cuando llegue a la página 11″, he says.

5) Cuidado con la technology

Entre los tres nuevos pecados de la memoria Restak affirma que dos están asociados con la tecnología.

Primero está lo que él llama “Technological distortion”. Storing everything on your phone means that “no lo sabe “, explica el specialista lo que puede erosionar nuestras propias abilidades mentales. “¿Por qué molestarse en focusar, concentrarse y forzarse para visualizar algo cuando la camara de un teléfono celular puede hacer todo el trabajo por vos?” se pregunta

La segunda forma en que nuestra relación con la tecnología es perjudicial para la memoria es porque a menudo desvía nuestro enfoque de la tarea que estamos haciendo. “En nuestros días, el major impedimento de la memoria es la distracción”, writes Restak. Ya que manyas de estas tools han sido designed con el objetivo de Crear adicción a la persona que las usa y, como resultado, nos distraemos seguito. La gente de hoy puede consultar su mail mientras ve Netflix, habla con un amigo o camina por la calle. Todo esto impide nuestra capacidad de concentrarnos en el momento presente, que es fundamental para codificar los recuerdos.

6) Consult a mental health professional

Tu estado de ánimo juega un papel importante en lo que recordás o no.

La depression, por ejemplo, puede diminuir en gran medira la memoria. Entre “las personas que son refertaradas a neurologos por problemas de memoria, una de las principal causas es la depresión”says Restak.

Tu estado emocional afecta el tipo de recuerdos que te acordás. The hippocampus (or “memory entry center”, according to Restak) and the amygdala (the part of the brain that manages emotions and emotional behavior) are linked, so “when someone is in a bad mood or depressed, tiende a recordar cosas tristes”, affirm. El tratamiento de la depresión, ya sea químicamente o mediate psicoterapia, a menudo también restaura la memoria.

7) How to identify cuando hay que preocuparse

Throughout his career, dozens of patients have asked Restak how they can improve their memory. Pero no todos los lapses of memory are problematic. Por ejemplo, no recordar dónde estacionó su car en un estacionamiento lleno de gente es bastante normal. Sin embargo, olvidar cómo llegó a aquel lugar, indicates possible problemas de memoria.

“There is no simple solution para saber qué debiere ser motivo de preoccupation”, affirms Restak; Gran parte depende del contexto. Por ejemplo, it is normal to forget the room number of your hotel, but not the address of your department. If you are worried, the best thing to do is consult a medical expert.