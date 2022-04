Sergeant Lavrov: “El peligro de unce Tercera Guerra Mundial is grave, real y no se puste subestimar”

Sergei Lavrov (Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Russia Continue las negociaciones de paz con Ukraineazguró el lunes el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, perceived by Kiev de “parent” as the best cabo, and advocate of peligro “real” in a Tercera Guerra Mundial.

“La buena voluntad tineene limits. Y si no es recproca, no contributor al proceso de negociaciones”, Dec Lavrov, citado por agencias de prensa rusas. “Pero Seguiremos manteniendo negociacionions with el equipo Enviado por (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski, and los contacts continue ”, subray.

Pero Lavrov agusó al ex actor Zelensky de “fingered” negociar. “Es un buen actor”, dijo. Add: “Si miras con atenciyin y lees con atención lo que dice, detect mil contradicciones”.

Dadas las tensiones actules, Lavrov Guess the Pilgrim is a Tercera Guerra Mundial era “real”. “El peligro is grave, es real, no se pudee subestimar”dijo Lavrov a la agencia de noticias Interfax.

About the conflicts in Ukraine in Ukraine, dijo que The configuration is “the latest term, for the most part, with the firmware of an account”. “Pero los parametros de acuerdo estarin definidos por el estado de los combates que habrin tenido lugar en el momentu acurodo se haga realidad”, agreg.

Ayer, Ukraine propuso a russia dialog junto al gran complezo metalúrgico azovstal, en Mariupol (sureste), dont hay atrincherados combatants and civile ucranians, a ciudad controlada en gran parte por las firesas rusas, anunció este domingo la presidencia ucraniana.

“Hemos invites a lot of people llevar a cabo a sesión special dialogues justo al lado de la planta azovstal”, A concert by Volodimir Zelensky, Oleksiy Arestovich, indicating that” esperaba la respuesta “in the delegacy.

“Creo quein empezó la guerra podrá ponerle fin”, dijo el president ucraniano ena rueda de prinsa en uno estaciin de metro de Kiev (Credit: franco fafasuli)

En gran fabric of Azovstal continental atrincheras combatants Ukranians, faltaos comida y de municionies, and “alledor un un miller de civiles, mujers y nios” and “centenares de heridos”, The other president is Ukrainian.

Su homologo ruso, Vladimir Putin, reclamó la rendiciin de esos ultimos combatientes and pidió a su ejorcito que asedie “The zona de forma que ni una moska puda pasar”.

Russia’s first perspective or “control total” is on Ukraine y or la regien oriental del Donbys, conta con con un poente terrestre hakia Crimea, que Mosque se anexion en 2014.

The negotiations between Russia and Ukraine to resolve the conflicts are now, The only other dichotomy is the server Lavrov. Las ultimatum discusions, for videoconferencia, no conductor for your progressive apparent.

On the other hand, the goblins or the Ukranians are the game las negociaciones with Mosquito “extreme extremes”.

El sábado Zelensky pidió reunirse with Vladimir Putin for a “poner fin a la guerra”. “Creo que quen empezó la guerra podrá ponerle fin”dijo el presidente ucraniano en a rueda de prinsa in a metro de Kiev metro. The Lord of the Rings writes that there is no “Miedo” reunion with Putin, which allows you to access an authorized pass in ambos pauses.

“Insistí desde inicio en tener negociaciones con el presidente ruso”, recordó. “No es que quiera [reunirme con él]sino que ha de hacerlo para resolver este conflicto por la via diplomateica ”, agregó.

“Confeamos in new societies, but no confession with Russia”, matizó.

(Informed by AFP)

