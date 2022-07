Se estrella en Grecia un avión que transportaba 11 tons de armas

A plane carrying 11 tons of weapons crashed on Saturday night in Kavala, a city in the north of Greece, while flying from Serbia to Bangladesh via Jordan.

The Greek authorities have asked people who live two kilometers from the place to stay in their homes.

Eight people who were on board the plane died en el accidente, según informaron las authorities.

The state television informed that the army, the experts in explosives and the personnel of the Comisión de Energía Atómica de Grecia will not approach the area until it is considered safe.

Como medida de precaution, la mañana del domingo los servicios de emergency Drones were used to inspect the site donde se encontraban los restos de la aeronave.

“Las mediciones (of the air) at this moment have not shown anything, but instability has been observed in the area”, le dijo el teniente general Marios Apostolidis, de la Brigada de Bomberos del Norte de Grecia, to a group of journalists.

“En otras palabras, hay humo y calor intenso, además de una sustancia blanca that we do not recognizepor lo que un equipo especial de las fuerzas armadas tiene que informarnos de qué se trata y si podemos ingressar al sitio”.

Problema en el motor

El piloto habría solicitado un aterrizaje de emergency en el aeropuerto de Kavala tras detectar un problema en el motor poco después del despegue, pero no logró llegar a la pista de aterrizaje.

The residents of the city of Kavala saw the plane around 22:45 local time (19:45 GMT).

In a series of photos published by the Greek media, it seems el avión ya estaba en llamas mientras descendía.

Aimilia Tsaptanova, who saw when the plane fell, assured that she was surprised that no one would have been estrellado contra las casas cerca del campo where it fell.

“Estaba cubierto de humo, hacía un ruido que no puedo describir y pasó por encima de la montaña. Luego giró y se estrelló en el campo”, he explained.

“Había llamas, teníamos miedo. Se acercaron muchos autos, pero no podían acercarse porque había explosiones continuas”.

The local authorities said that they had deployed seven fire trucks, but initially they could not approach the accident site due to the continuas explosiones.

El ministero de Defensa de Serbia, Nebojša Stefanovic, dijo que el Antonov AN-12 estaba transportando casi 11 tons of weapons made in Serbia, including land minesa Bangladesh.

He had to make stops in Jordan, Saudi Arabia and India before arriving at his final destination of Dhaka, the capital of Bangladesh.

The plane was being operated by Meridian, a Ukrainian cargo airline.

Hasta el momento no hay indicios de ninguna connexion del accidente con la guerra en Ukraina.