Se disparan los dolares financiers y el blue | El ataque speculativo, incontenible. El blue alcanzó los 317 pesos

El clima financiero continued al rojo vivo during this Wednesday. El dólar blue anotó un nuevo récord, al alcanzar un valor de 317 pesos. Las cotizaciones financieras continued to advance, como el contado con liquidación que cerró en 308,75 pesos y un aumento en las jornada del 1,6 por cento. El dólar MEP subió 1,9% respecto del cierre del martes y llegó a 303,44. Los bonos soberanos en moneda extranjera showed paridades del 20 por ciento de su valor nominal y algunos titulos en pesos ajustados por inflation marcaron pérdidas.

La corrida contra los actives bursátiles y los tipos de cambios financiers sigue firme por cuarta semana consecutiva. La puesta es hacer saltar el dólar oficial. El Banco Central sold another 40 million dollars of reserves, and in coordination with the rest of the economic team they are preparing new measures to contain the external front, with instruments that will concentrate on tourism. The objective is to avoid the jump of the mayor’s dollar.

El riesgo país terminó en 2794 puntos. Algunos títulos en moneda extranjera como el AL35D lost 1.9 percent and los bonos indexados por cer como el tx26 lost 2.7 percent.

Este ultimo dato mantiene en alerte al mercado due to que la corrida commenzo justamente contra estos instruments de deuda en pesos a midjunio de junio, y luego se extendió al salto de los dolares que se operante en la bolsa y al dólar illegal.

In parallel, the Argentine bonds in dollars and the shares of local companies that are quoted in the American market resumed this Wednesday the negative sign in the evolution of their quotes, in contrast to the positive variations that were registered this Wednesday in the main foreign indices. de referencia.

The main declines in Argentina in this market were in the banking sector, with declines of 5.3% in papers from Galicia and Macro, while the main declines were in Mercado Libre (7.6%) and Edenor (3, 9%).

The performance of Argentine actions was also negative in the local market. The index S&P Merval terminó la jornada con una baja de 0,2%.

Desde el equipo económico no obstante mantiene la vista de cerca en estos actives y se anunciaron differenta tools para evitar que caigan de precio, lo cual es un problema para el financiamiento del Tesoro. El Banco Central por ejemplo recently launched a put type option for banks to have incentives to acquire Treasury debt in local currency.

Prior to these measures, strategies were also announced to reduce the flow of dollars for non-strategic imports, flexibilizó el accesso al mercado cambio para importar a los productive sectors y se implementó un cargo para las purchases with card de bienes y servicios del exterior , al tiempo que se imposibilitó que haya financiamiento en pesos para compra de pasajes fuera del país y compras del tipo porta puerta. Ahora se estária trabajo en medidas que permitan attract dollars del turismo internacional.

Speculations

Las expectativas del mercado están puestas en el tono y sentido que podería acquire las medidas que discustará este jueves el cabinet económico y que podería annunciarse en el simso día or durante el fin de semana. In the reports of the stock exchange agencies, one of the points of analysis that appears is linked to the question of what the economic team will do to lower the exchange rate gap, which is around 140 percent, one of the highest levels. de los últimos años. It is similar to the one recorded in October 2020.

“La brecha cambiaria se disparó y se agiantan las presiones devaluatorias. Frente a este sucesso nos preguntamos, ¿qué attemptará hacer el gobierno para no convalida un salto discreto del tipo de cambio?”, indicaron en Portfolio Personal.

“Existen cuatro herramientas, que no aseguran llegar a buen puerto, pero que serána agotadas antes de tirar la toalla”, they added. Para resumir, según Portfolio, podridánia plantearse los siguientes escenarios:

i) seguir ajustando el “cepo” (mantener o incresar restrictions sobre importaciones, turismo y otros servicios);

ii) vender reservas (todavía cuenta con un stock de 2400 milliones de dolares que, si bien es gro, es muy superior a las negativas de -666 milliones de comienzos de marzo 2022;

iii) sell dollar futures: The position sold is estimated at 5500 million, still inferior to the limit established by the FMI of 9000 million;

iv) devaluar más rápido: El crawling peg ya está en una tasa cercana a 90 por ciento. “El problema es que a ese ritmo el tipo de cambio se sigue atrasando (la inflation viaja al 125 por ciento) y la tasa Badlar al 63 por ciento (con lo cual no hay incentivos a quedarse en pesos)”, se indicó.