Santiago Cafiero, ante la ONU: “La Argentina condona la invasión ucrania”

En otro evidente paso hakia el endurecimiento de su postura contra el gobierno de Vladimir Putinel canciller Santiago Cafiero Connó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la “Invasión” of Ukraine por part de la Federación Rusa y reiteer su pedido di diologo para poner fin la la escalada bliclica en ese pais.

“No es legitimo recurrior al uso de fuerza y ​​viola la integridad territorial de otro Estado como format resolver un conflicts. Las guerras preventivas connables porque no son licitas. To discourage this diplomacia ”, Dijo Cafiero en el tramo modus sus poco mis se seis minutos de exposición. “La Argentina reitera a la Federación de Rusia que case infiatatamente en el uso de la fireza and invoción Ukraine aso coms las operas militia en su territorio”, all the convener, que The first thing you know is the conflicting utilization of the words “condensed” and “invasive” al refer to al atac de fuzasas rusas contra Ukraine.

Cafiero: “Condemnos in invasion of Ukraine”

En otro tramo de su discurso, en el que cito la vocaciin pacifista de los premios Nobel argentinos Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pierce Esquivel, Cafiero opt-out of Manner’s direct direct arguments against Putin’s invasion of Ukraine. “La Comunidad Internal no tinee Dercho a connor la preocupaciin ningin Estado sobre su seguridad. Tampoco eventualles condemn the most incumbent accuerdos preexistents. This precaution is the ultimate y en todo caso será materia discutable in one of our negociaciones in el for pertinente ”, the conciler, antes con conner el uso de fuerza por part of rusia, aliado gobierno del Frendo de Todos and hoi invo in an invoice provocól rechazo total in Occidente or in preocupación China, su aliado más important in el concerto mundial.

“The multilateralism of Argentina is the natural and most dynamic diplomatic field. Riteramos nuestro compromise with the negotiation of the divologo como format in convincing international and estomos conveniences las herramientas multilayered crease en muci eficaces sai rosar los safa saa saa in sa mana da safa quea id id human human human human ”” crisis crisis crisis crisis crisis crisis crisis crisis crisis ”” ”” ”” ”” crisis ”” crisis crisis crisis Ginebra y participant anoche de la reuniin virtual entre el presidente Alberto Fernandez and Alta Comisionada for los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

In this case, the Argentina -que ejerce presidencia del Concejo derechos Humanos de ONU a travis del diplomitico Federico Villegas– dijo: “El mundo no soporta mis, you can tolerate my muertes. La paz es urgente or el diologo debe comenzar ya ”.

For the presenter, this present, which reflects the regression of the guerrillas, represents a “next incumbent.”

“Sudamérica is the character of an enormous capital, which ser zona de paz, de paz duradera”, dijo Cafiero.

Fuentes cancillería afirmaron is the Argentina’s identifier postura in la prixima reunión la Asamblea General de la ONU, which hoy mismo formalize sundena contra putin and pediír els in case región in región. Lass posts of Fernandez and Cafiero chocan with the vice president Cristina Kirchnerque ayer, travez de las redes sociales, evitó conne rusia y acusó sin mencionarlas las potencias occidentales por no respertar el integridad territorial en el diferendo por las Malvinas.