Un herido las fires ucranianas de la asbrid fibrica de acero azovstal en mariúpol es transporta in a camilla fuera de autobios (REUTERS / Alexander Ermochenko)

Las tropas ukranianas that deface plant siderrgica azovstal han complelido mis misin combatthe first firearms of firearms in Ukraine.

“El commando supremo ordenó a los commandant de las unidades estacionadas en Azovstal que salvaran la vida del personal”, inform not more of this site mayor on Facebook. “Continue los sparzas to rescue saver default savers permanently en el territorio de Azovstal”.

On the other hand, Volodomyr Zelensky’s Dialo Ukrania is one of the most sought after competitors in Azovstal: “Hay algunos gravement heridos entre ellos. This is the latest update. Ukraine neurosite heroes ucranianos vivos ”.

Las tropas escondidas in el ultimo basti ucraniano en puerto sitiado de Mariupol comzonar evakuar el lunes, Apparently this is the control of the Otrora Presbyterian Church of Russia and the Bombardies of Mesopotamia.

The vice administration of the defense of Ukraine dio que 53 Herodos Herodos azovstal fueron trasladados a hospital in civodad novoazovsk, controlling Russia, anos 32 kilometers (20 millas) al este.

An autobiography on the escalator of Los militarism that transports the herd of firearms to the Cretaceous in Acroza of Azovstal in Mariupol (REUTERS / Alexander Ermochenko)

About 211 people have been charged with felony criminal mischief in Olenivka, In Russia, separatists have been accused of violating Russia’s defense and defense ministry. Anna Malyar. All these evacuations are one of the most accessible intercambio prisons in Russia.agregó.

La agencia Reuters vio cinco autobuses that transport transport to Azovstal via Novoazovsk el lunes por la noche. Algunas de las tropas evacuadas result heridas and fire sacadas de los autobuses en camillas. Se cree que unos 600 soldos dentro dentro de la planta siderúrgica.

“Esperamos poder salvar las vidas de nuestros muchachos”, dijo Zelensky.

The Ukranian Diocese of Ezra is the “Ordnance of the Commandments of the Unicode Estates in Azovstal. Salvada la vida del personal ”and las tropas all habayan sumplido su misinón combate.

Se establishes real estate saves for saving las tropes which will establish itself, agregó el ejército. No duplicate account queries.

Las tropas ukranianas dicen que Resistor in Azovstal has 82 daysit’s time to go to the rest of Ukraine to find some of the most famous firearms and arsenal of special occasions to search for Russia in Russia.

Un convoy of troposers who escort all the autobiographies with mimembros in the service of the firearms (REUTERS / Alexander Ermochenko)

Pero la evacuacin probabilityment marcó el final de la battalla más larga y sangrienta de la guerra de Ukrania and a derrota significance for Ukraine. Mariupol ahora is a ruseas despuis de un asedio ruso que, según ukrania, mató a decenas de mils in person ciudad.

Des Russia queue lanzó su invisin en febro, The Mariupol converter converts a tanto of Ukraine into a resistor in Russia inviting Russia. Como la voluntad de Russia devastar las ciudades Ukranians que resisten.

La evacuaciin se produjo horas después de que rusia dijera que había accedido evacuar a los soldados ekranianos heridos a un centro medico in novoazovsk.

Los ultimos defensor of Azovstal habayan this resistondo distant semanas en binkeres and tineles constructions bajo tierra to resist a guerra nuclear. Los civiles fueron evacuados interior in the plant, one of the las instalaciones metalúrgicas m grands grandes of Europa, the principios of this mes.

Azov describes Regimiento Azov as a mimbro in las condiiones la lane lunes: “Esten en el infierno. Receive new heridas in these pages. There are no brains, no exhausts, no medicines, ”said Natalia Zaritskaya.

(Connect with Reuters)

Seguir leyndo: