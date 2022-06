Russia’s precedent in Islam: “Sucedi lo impensable”

Russia Come on Sufrir en carne propia el precio de su aislamiento international tras lanzar invite to Ukraine. Este lunes el canciller Sergei Lavrov debi a canceled via Serbia, one of your mayors aliados, despisees tres pauses europeos a negaron a solicitud to el aviin official atravesara sus espacios nacionales.

“Ha sucedido lo impensable. This fue is a private sobrano del derecho a llvar a cabo la politica exterior ”, dijo Lavrov at a conference in France at Moscú.

You are about: Tras el envoo de armamento de Biden a Ukrania, rusia amenaza con “arrastrar” a EEUU a la guerra

The decree was adopted by Bulgaria, Macedonia del Norte and Montenegro de Prohibitor to paso del aviin the official ruso for provoking aerial reaccion in Kremlin. These tires pass through OTAN and fundamentally in the case of las sanciones which are sobriety Moscú and which effect a Lavrov in person.

Moscú calificós “escandalosa” decisión tres paise europeos de poso en sus espacios aeros al avinón su caniller

Lavrov is one of the leading manter conversion converters with serbios in Belgrado. Serbia is one of the few pocos aliados in Querans, Mosque or Europa in Guerrero.

El canciler ruso dijo que la medida adopta en forma conjunta por esos tres paise europeos es escandalosa y afirmó which las relaciones with Belgrado no series “destruidas”.

Sergei Lavrov did not visit Serbia (Photo: Reuters). Por: via REUTERS

Tras canceled via viaje, Lavrov invite your homloga serbia, Nikola Selakovica visitor to Russia.

An important function of the Ministerio ruso de Exteriores dijo a la agencia Interfax que la visit, prev para para este lunes y martes, debió suspenderse porque “There is no diplomacy in the field of teleportation”.

Vladimir Putin denies “accustomed hostels” in Europa

El Kremlin denounces that this new escarnoi is enmarca en “acciones hostels”Contra Russia.

“Estamos convenes tales acciess no podrán impedir la continuo des los contact nuestro país, specially with paise amigos”, dijo el vocero del gobierno, Dmitry Peskov.

You are about: Guerra Rusia Vs. Ukraine: as járkov tras los bombardeos rusos

In your case, the president’s citéte asuntos exteriors la cmara alta del parloso ruso, Konstantin Kosachevsugirió que la OTAN install presionando a los tres paesses.

“Estamos hablando in a guest room on OTAN, y sin los Estados Unidos no podbera haber sucedido”, dijo Kosachev in our account Telegram.