The nuclear power plant of Zaporizhzhia is seen from an embankment of the river Dnipro in the city of Nikopol, while Russia’s attack on Ukraine continues in the region of Dnipropetrovsk (Reuters)

Russia sabe que en la guerra hay límites Sobre todo por parte de aquellas conducciones que respectan ciertas reglas de la contienda. Conoce profoundly que Ukraine no pondría en riesgo todo Europa y es por ese motivo que se ariesga a utilizar una táctica sinistera que impide al ejercito defensor responding a los ataques que el Kremlin ordena contra la población civil.

En cualquier conflicto bellico es conocido que cuando un bando orders an artillery attack, el otro returns los disparezando localizando el lugar desde where se dispararon esos hehetes para neutralizearlo.

Sin embargo, eso no sucede en en Nikopoluna ciudad situada en el sur de Ukraina donde las tropas de Volodymyr Zelensky deben combatir no sólo contra los invasores rusos sino contra el lugar donde éstos se refugian y desde donde disparan: A nuclear power plant that Russia has converted into a fortress.

Nikopol -aún controlled by las fuerzas defensiveas ukranianas- se encuentra en la orilla occidental del río Dnipro. En la orilla puesta se encuentra una gigantic nuclear power plant, the largest in all of Europe. Allí están los invasores y la utilizán como fortaleza desde donde lanzan rockets a objetivos militares como civiles. Saben que Ukraine I would never shoot against an objective so risky that it would put hundreds of millions of people at risk.

A local resident removes the rubble from a house damaged by a Russian military attack, while Russia’s attack on Ukraine continues, in Nikopol, Dnipropetrovsk region (Reuters)

El journalista Andrew E. Kramerdel diario The New York Times, explicó cómo funciona esta táctica rusa. “Ukraina no puede devolver las andanadas de proyectiles con sistemas avanzadas de rockets procurante por Estados Unidos, que han silenced los cañones rusos en otras partes del fronte. If he did, he would run the risk of hitting one of the six pressurized water reactors or the stored highly radioactive waste. Y Rusia lo sabe”, says the journalist.

El alcalde de Nikopol, Oleksandr Sayuk advise: “Se esconden there para que no los ataquen. ¿Por qué otro motivo estérial en la estación eléctrica? Using an object like a shield is very dangerous”.

Los primeros que conocieron la peligrosidad de permainan alí fueron los propios residentes de Nikopol que han decided to evacuate before the temeridad imposed by the Russian invaders. Temen una posible fuga de radiación. Los que no tuvenor más opción que quedarse en la ciudad se sienten indefensos, “blancos en una galería de tiro”, says Kramer.

“Los ataques desde la central nuclear están compliando los planes de Ukraine en el south, que ha convertido en el punto central de la war, ya que los avances rusos en el este se han slownizado. The Ukrainian army has spent more than two months telegraphing its intention to counterattack on the western bank of the Dnipro river, with the objective of liberating the city of Kherson. Utilizing an American long-range missile launch system known as HIMARS, Ukraine has softened Russian positions and cut supply lines. This month, los attacks with rockets destroyed una carretera y puentes ferroviarios fundamental para el reabastecimiento de las fuerzas rusas en la orilla occidental, al south de Nikopol, más cerca de Kherson”, señala el periodista norteamericano.

The Ukrainian operator of nuclear energy accused the Russian forces of deploying missile launchers at the Zaporizhia nuclear power plant to fire against the Nikopol and Dnipro regions, which registered attacks on Saturday morning (AFP)

Kramer continua su explanation: “The options of reprisals of the Ukrainian army in Nikopol are limited”. Sin embargo, los riesgos se sumen with surgical precision: on July 22, the agency of military intelligence of Ukraine reported an attack with a kamikaze drone that blew up an anti-aircraft installation and a rocket launcher. Grad y que mató a soldados en un campamento de tiendas a unos 150 metros de un reactor, contó The New York Times.

El principal peligro es que un proyectil impacte en el combustible -altamente radioactiveo- stored in bindones de concrete. This could cause radiation propagation al aire libre. Sería lo más parecido a una “Bomba Sucia”.

“In the last three weeks, the Russian military has stationed multiple Grad rocket launchers between the reactor buildings to protect them from reprisal attacks.”, he continued Kramer y prosiguió: Los rusos también han estacionado un vehículo armored de transporte de personnel y camiones militares Ural en la sala de turbinas del reactor nº 1. Los vehículos bloquean una ruta de acceso al fuego lo que supone un peligro para alla la planta”.

Zelensky and the response to the Russian attacks

Por su parte, el presidente Zelensky ha advertido este domingo a Russia de que ninguno de sus attackes a Ukraine se quedarán sin respuesta, y ha sostenido que las Fuerzas Armadas del país “están preparadas” para responder cualquier “Nueva actividad” de las tropas rusas.

“Ninguno de los ataques rusos will be quedará sin respuesta por parte de nuestros militares y oficiales de inteligenia. The Armed Forces of Ukraine are ready to respond to any new activity of the occupiers”has expressed the mandate of Ukraine in his daily message to the Ukrainian population.

These words have taken place on the day in which the authorities of the country have certified the death of the principal cereal entrepreneur of the country, Oleksiy Vadaturskyi, who died together with his wife in a Russian bombardment on the locality of Mikolaivin the south of the country, as reported by the chief of the administration of the city, Vitali Kim.

“Este domingo ha ocurrido one of the most brutal bombings in Mikolaiv and the region since the beginning of the war. Docenas de missiles y rockets. Los occupantes han alzando edificios residentiales, escuelas, otras infrastructuras sociales e instalaciones industriales”detailed Zelensky about the attack on the south of the country.

