Russia anunciós marts la segunda face de guerra en Ukrania, in the center of the “liberation completa” del Donbass prorruso, an operation that involves the final finals of the plant at Azovstal in Mariupol, the ultimate reducto of a resurrection in the Mosquito caliphate “batallones nacionalistas” and “extensions of mercenaries”. The canister ruso Serguei Lavrov Ask anyone, in this invoice, on your page Consider the utility of the solamante arma conveniences and agregó que el Kremlin no tiene la intención remplazar a las autoridades Ukranianas. El Ezrcito ruso realize deconas de bombardeos in el this ekrania, in a “new face” of a guerrilla who has thousands of moortos and que valieron al president Vladimir Putin la amenaza de nuevas sanciones occidentales.

Operation rusa avanza en el Donbass

“The opera en in this Ukrainian tiene como objitivo, com yo se anunció, la liberación complete las replicas de Donetsk y Lugansk. Continuing this operation, the sigiiente face of this opera is very special “, dijo este martes. Serguei Lavrov. Sequin el canciler ruso, en etapa eta rusia considera opción de utilizar slo armas convenicionales.

Adams, Lavrov asegurós Moscú no tiene la intención de remover a las actuales autoridades Ukranianas. “Hemos dicho muchas veces que queremos que los ukranianos decidan por símismos cmo preferen vivir“, aseguró.

Para Ukraine la gran ofensiva rusa por el Donbass empezó ya el lunes, talo como ceeleron por la maana el gobernador regional de Lugansk, Serguei Gaidai, y poco antes de la medianoche el presidente Ukraniano, Volodimir Zelenski. Pero en medio del Silencio ruso, which polacs delales la lamada “operaci militn militar especial”, Lavrov fue el primer alto cargo en confirm part of Rusia la gran ofensiva just 21 dos despés in your retro t des pass rate n nortte de Ukraine.

Tres semanas to regroup

Russia’s neasitó todo this time to regroup your firefights and find new groups of tactical battalions in this Ukrainian, and tambin al, as well as the equilibrium artillery, apoyo aero and control of systems. “Nos defenderemos. Pelearemos. No entregaremos nada de Ukrania”dijo Zelenski, quoen propus a la Rada Suprema prolongar un mes la ley marcial, hasta el 25 de mayo. “Estoy agradosido is the newest combatant, the first heroic hero in the Donbass, Mariupol, as well as the regions of Jorkov who’s the resistent, defending the destination of the Uranians, the Inquiries, the Inquiries. .

In your life, the Regional Military of the Administration, Oleg Siniegubovexpress: “The intensity of the bombardments in Jarkov was commented on. Por ello, pedios a los vecinos in ciudad that permanently refuses tonto com time sea coible and that salgan a la calle si no absolutomente necesario”. In Jarkov, you can easily view bombarding in inicio militia rusa, als men tres people fallosieron and otras 21 results her atas contra zonas residenciale, acrorodo aas autrodarias.

“¡Vyanse de Lugansk!”

The recumbent of the Los bombardies in the Donbass is the only autonomous Ukrainian suspender por tercer da con persecuted by despliegue de corrodes humanitarians seguros. Please try again in a few minutes: “¡Vyanse!”, Dijo el gobernador Gaidai, quien el lunes sealó combates “incessantes” in variations ciudades and la pequeña ciudad de Kreminna, a 50 kromatros kromatorsk, the capital of the Donbass control system .

In Lugansk hay atakves masivos and my bombardioes aeros que antes “en toda la linea de defensa”dijo Gaidai. “Violence in the regions of Ukraine. Ahora tienen la oportunidad de escapear. Cada dae que pase las posibilidades se reducirinn”, insta el gobernador a los habidantes, después de que “mile 20 las hai lan cran derudd den K lanudd Hur antes de que el lunes los rusos tomaran la ciudad.

Est martes algo mice de cien civiles fire evacuados in regien Luganskper quún qu uns anos 70 mil habitants que no lo han hecho all las autoridades locales. So quo dos hospitales operators, in Severodonetsk and Lysychansk, and “imposes contour el nimero de civiles asinidos” porque muchos curose tirodos in las calles sin poder ser recidos for continuous bombardio, dio Gaidai.

The situational siege siendo is the unique cryptocurrency in Mariupol, dont resistir enn at the plant metalúrgica Azovstal un nimero inderminado de militares y al menos mil civiles in los refugios subterraneas in the plant, in my mayoría mujers with nios, algaldía. El Vocero de las milicias prorrusas de Donetsk, Eduard Basurin, afirmó este martes que empezó el asalto a la fibrica.

“Hosta donde yo sé, algunos grupos de asalto, selecionados es esi misin, ya han comenzado su labor or nos ayuda en ello la Federación de Rusia con su aviaciin y artillería”, dijo Basirin. The Servicio Seguridad de Ukrania azguró tras interceptor is an ezrcito ruso that queries “borrar de la faz de la tierra” la planta metalrgica con “sorpresses tres toneladas de de cio”.

A new ultimatum ruso

Antes del anunciado asalto final, Russia is the regulator of the “Battalion Nacionalists” of Azov ys los supuestos mercenarios dos horas para rendirse, “Tenento en accounto situastión catastrofica que se producido en la planta metalrgica, además de guiarse por principios puramenti humanitario”. A todos los deposan las armas “in the guarantee of the vidava”, afirmó el jefe del Centro de Control de Defensea Nacional de la Federación Rusa, el general Mijail Mizintsevconsider considering “informal falsa” for Kiev que haya civiles en la fibrica.

By the way, Mizintsev is on record “The police force in the police force ‘escodo humano’ is terror” and your autos in Azovstal are “criminals guerrillas and terrorists”. In the last flight of the Russian Federation, the defense of the military, Mizintsev’s unilateral unilateralization of the “Case of All Acquisitions of Military” and the aptitude of the Crores of Humanities with the Colevians and ambulances of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, I’m going to rendezvous all over the place.

Seguí leyendo