Russia is the largest city in Mariupol and desktop since its inception The plant metallurgical de Azovstalel ultimo reducto de los defensores Ukranianos in ciudad portaria, mindras que Kiev asegura que la urbe “sigue siendo ukraniana”. Moses prohibits English in our territory the Vice President of Estados Unidos, Kamala Harrisand al president on Facebook, Mark Zuckerberg, as como decenas de personalidades estadounidenses and canadienses, en represalia a las sanciones impuestas por lo paise occidentales. Mintras tanto, the organization of Estados Americans (OEA) aprobó la suspensión de Russia como observador permanently en el organization.

“The world is an exit”

“Mariupol In the case of the controller ejercito ruso and the most popular in the Donetsk republic. Y the territorio de la plant Azovstal con el reducto de los nacionalistas y mercenarios está bien bloqueado “, dijo el ministro de Defense ruso Serguei Shoigúal presidente ruso, Vladimir Putinwhich consider: “The last thing I want to fight for is the liberation of Mariupol is an excito”.

El presidente Estados Unidos, Joe Bidenafirmó sin embargo que “Todavía no hay pruebas de que Mariupol haya cado por completo” en manos rusas and aseguró que Putin “nunca tendrá itxito” in ocupación de Ukrania. In my case, Vadym Boychenko, alcalde de castigada ciudad, destruida casi en su totalidad tras seis semanas de asedio, que Mariupol “siege siendo Ukraniana”.

Una victoria incomplete

The Anuncio Ruso se produces dos semanas antes del “Da de la Victoria” which conmemora cada nueve la mayor la azmania nazi en la Segunda Guerra Mundial por parte del Ejercito Rojo. This is a preview of armchair activist Britannica’s Juvez al afirmar horas antes quoting “Rusia probablemente desia exorcisto important antis de las celebraciones de da Victoria”. Londres remark that “podría influir in rapidez y la fuerza de las operaciones rusas de cara a esta fecha”.

En lo que sera el primer gran éxito en la campaña militar rusa en Ukrania, el ministro Shoigú admitió que la toma no es absoluta, which mice dos mil soldos Ukranians, mercenarios and competitors batov ultranacionalista Azov resisten in the zona industrial plant metalúrgica Azovstal, además unos mil civiles, se lan las autoridades in Ukrania.

Kiev you have an atake final que reduzera a kenizas la plant, per Putin’s order was canceled on the order of the original Fiber. “No hai necesidad de meterse a estas catacumbas and arrastrasse en el subterrineo por esas instalaciones industriales”, all the mandatario ruso, al advertir las bajas entre los soldados rusos que supondría el asalto a zona fortificada com esa. Oleksiy Arestovych, president of Ukrainian Volodmir Zelenski, considers the declaration of Lderder Kremlin to be “the significance of the Ezrocito ruso no est condios music songs tomarla, ya que sufriían bazas”.

Focus horas después del la toma de Mariupol, el canal televisión Zvezda, pertenecient al ministerio defense of rusia, public a movimiento de part las tropas rusas combatieron en esta ciodad romo sau sau. In the nordeste del pa, las fuzasas prurrusas de Lugansk llegaron a la frontera de la vecina regien ukraniana de Jarkov and Tomaron ruta estragica a las ciudades de Statovo y Kupiansk, según autoridades locales.

Antón Gueráschenko, as the Interior Ministry of Interior in Ukraine, is an organization that specializes in dedicating funds to local militias and local residents who collaborate with all territorial Ukrainians under the control of Mosco. Durante un entrevista con el canal Ukraina 24, el funcionario aseguró: “Change the list of ten most important gentry to a few occurancesinclus son soncientes who ellos mismos can enfrentar a muerte muy difile. Nuestro ‘Mossad ucraniano’ is this function“.

Newly militant EEUU

Mindras Moscú refuerza your position al norte, Ukrania recibe la ayuda de los paise occidentales. President Joe Biden’s new affiliation with the military is estimated at 800 million dollars., a paquete que incleye “armas de artillera pesada, decenas de obuse, 144 mil municiones y drones”, según Washington. Estados Unidos también propuss an asistencia economica adicional of 500 million dollars for permitting Ukraine mantener el funcionamiento del gobierno, inform a functionary del Tesoro.

To compensate for the poor economic status of the guards, Ukraine nemesita “alderdor de siete mil millones de dollars” mensuelsdijo el presidente Zelenski. En tanto el presidente gobierno español, Pedro Sánchez, annecii en Kiev que a barco de la Armada españla zarpó con destino a polonia with “200 toneladis munición moderna”. El barco lev tambiin “30 camiones, varietal vehicle specs transo pesado and die motorcycles pecos cargados with material militia that translates to Ukraine”, Sinechez.

La OEA aposta por aislar a Russia

El Consejo Permanente de la OEA aprobó este jueves suspender a russia como observador permanent, in the invoice of Ukraine and an apostle of the aisles in Mosque en plano international. Reunido is an encuentro extraordinario, which is a hybrid hybrid, the Consojo Permanente in the organizers, along with Washington, the dio lus verde a resoluci contran contra russia with 25 voter favor, oro abstencios or an aboc.

Las abstenciones fueron de Honduras, Mexico, El Salvador, San Cristóbal and Nieves, San Vicente and las Granadinas, Argentina, Bolivia and Brazil. La ausencia fue de Nicaragua. The suspense of your own effect in immatio and your prologue “is the gobierno ruso cese sus hostilades, retire todas sus fuerzas and equipos militares Ukraine, dentro de fronteras internacionalonomo reconnecto my home word home word file” the resolución.

Russia proves the English alphabet of Harris and Zuckerberg

Por su parte Rusia prohibited the English alphabet as the Vice President of Unidos Unidos, Kamala Harris, and al due on Facebook, Mark Zuckerberg, jonto con deconas de reconocidos ciudadanos estadounidenses and canadienses, como represalia por las sanciones que impusieron a roz de militia militia. The Ministry of Reliance Exteriors ruso dio que las restrictions via via 29 estadounidencies and 61 canadians, which includes inconsistent functions of defense, l empds emporariai ys and periodontas ambas naciones esterin vegentine.

The list of Estados Unidos inclue al presenter televisivo ABC News George Stephanopoulos; al columnista del Washington Post David Ignatius; and the editor of the noticias Medica Meduza, centered in Russia, Kevin Rothrock. Tambian figurine portavo del Pentagon, John Kirby; la subsecretaria de Defense, Kathleen Hicks; and the vocero department of this department, Ned Price. The name rusa agrega a los que is this “direct implicados in el desarrollo, the establecimiento and la rumbo rusofobo del regimen gobernante in Canad”.