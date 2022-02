Rusia ve posible un acurdo with Estados Unidos and OTAN friend in my crisis in Ukraine | El canciler Lavrov dijo que el dilogo no estoto pero “tampoco pudee durr indefinidamente”

Russia is the only “posibilidad” resolver in crisis crisis. gracias al dilogo with lo pais occidentales and anncii el fin algunas maniobras militares, in medio a crisis sin precedents desde la Guerra Fría. En cambio, el gobierno de Estados Unidos aseguró este lunes que no visto “ninguna seal concerta” desescalada por part of Moscú. Con los temores ante a posible invasin in Ukrania in account, el canciller alemn, Olaf Scholz, insta a rusia arovechar las “ofertas di dilogo” to desactivar la crisis. Scholz’s visit to Kiev and El Marttess via Present via Moscú for reunion with Vladimir Putin.

Rusia se muestra abierta al diylogo

Tomando distancia of las declarations ofenivas de los ultimos dasel jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrovconsider the lunes that “exist a posibilidad” of “resolver los problems”. The video for the song “no se ha agotado, pero tampoco pudee durar indefinidamente”add Lavrov, subrayando que Russia is available “escuchar contrapropuestas serias”.

“Están bien”, Consider Putin dese cabecera a larga mesa de reuniones, separate varios metros de Lavrov por medisas precanción sanitaria, según indicaron desde el Kremlin. El president ruso se interace sobre si establish prepaid la respuesta a las propusetas unidos y la OTAN a las demandas garantoas se seguridad, ent las que se quonta la exigencia de qui Ukrania ni ninguna otra appa appa úeba úe licेú े úú ेú ú atlántica. Lavrov replied that the document was a response, that the pages, or a redirect.

Ukraine favors sumarse a la OTAN

Russia, which is in the crime scene of Crimea in 2014 and apocalyptic separatist armadillos in Ukraine, is now the most intriguing intro in our vecino, per vincula in descorese uns andí porí OTAN no longer admits to Ukraine com miembro. “Creomos que la adhesiin a la OTAN garantiza nuestra seguridad y nuestra integridad territorial”aseguró Zelenski en ese sentido.

Los paise occidentales considerate that las peticiones rusas sona inceptables, per propanen aumentar el campo di dilogo y extenderlo otros temas como control del armamento. Mintras siguen a espera de algin hipotoico avance en el itmbito diplomitico, en sudeste de Ukrania, cerca de la linea fronteriza con los separatistas prorruso, la poblai sai e hove saa e hove saa. “Estamos cavando trincheras a las que los soldos ukranianos can salt salt easily and defenderse”explicit Mijailo Anopa, 15 aos.

Zelenski decretes these lunes a “jornada de unidad” for elxix mirocoles, which is one of the most mediocre serials in an atomic ruso. “Nos han dicho que el 16 de febro será el día del ataque. Lo convertiremos en un jornada de unidad”dijo el presidente ucraniano en un discurso a la nación, en el que pidió a sus ciudadanos que ese día cuelguen la bandera nacional y muestren los calorie azul y amarillo del país.

En Kiev, en cambio, no secibi ninguna sensicin de pinico. Pero Yuri Fedinski, a 46-year-old musician, decidi marcharse del est pael, rumbo a Estados Unidos, junto a mujer embroidered and your quatro hijos. “For Ukraine”, Fedinski is from the airport in Kiev.

Alemania amenaza con sanciones

Durante su vaije a la capital ukraniana, Scholzwhich does not comment on the ultimatum declarations of Gobierno Ruso, advise “nadie debe dudar de la determinaciin y in la preparación de la Unión Europea” For reckoning in a casualty case in Russia.

“Tomaremos meds gran envergadura que tendron repercussions important in las posibilidades evolución económica de rusia. So it’s subrayar mañana en Moscú “, alert el canciller almán.” No motivation for razonables to desply militarize “, puntializó.

Scholz sealó además zelenski prometi present los sobre el estatus special and las elecciens electorales in los territorios sacesionistas don don dess des 2014 2014 efrentan los separatis apoúúian por el

Johnson and Biden, entitled “Crisis Prolonged” and “ventana Diplomatica”

En paralelo el primer ministro britnico, Boris Johnsonand president of Estados Unidos, Joe Bidenmantuvieron este lunes un dilogo teleniko en el que ambos An anticipation of a “crisis in Russia” si invade territorio ucraniano. One of the provocative provisions of “largo alcance” is for Mosco to come to the rest of the mundo, remarkably ambos mandatarios, informing a vocero of Downing Street.

Johnson and Biden are the most popular alien timeline conveniences In the meanwhile a “ventana” diplomateica “crucial” for rebajar tensiin in Ukraine. “Los aliados occidentals deben permanently unidos ante las amenazas rusas” and returns a “paquete de sanciones significance” in the case of the Kremlin lance un atacue en territorio sostviereronon.

Ambos ladies indicator that Europe’s debenture reduces gas dependence, a movimiente that means “more or less, the goal is to find the center of interest in Russia”. Prevideo, Johnson considered that Russia’s invaders in Ukraine were “48 years old”. e instó al presidente Putin alejarse del “precipicio”.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este lunes que no observa “ninguna seal concerta” desescalada. “Necesitamos des ha desescalada para que avance la diplomacia”remarcó Ned Priceportavoz del Department of Estado, en rueda de prinsa.

Consult the following comments de Lavrov counts his licenses with an account with Estados Unidos and OTAN sobrow “asuntos clave” at the guarantees of demand Moscú, the functional estadonidense remarkably special. “Si a las palabras del ministro lavrov le siguen seiles concretes desescalada, dese luego que les daroamos la bienvenida”señaló Price.

Poco antes, Washington announces that you’re looking for “reubicar temporality” in Ukraine, where you can find your operations in the capital, Kiev, and translate the Myrrh ciudad del oeste del País, Lviv, around the frontera with Polonia. The secret is Estado Estadounidense, Antony Blinken, anunció este lunes en un communicado que ordenó esa mediada poro “prudencia” and garantizar “la seguridad de su personal” diplomitico en la nación.