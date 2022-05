ODESSA.- En an evidente respuesta de Vladimir Putin a This sorpresiva visit is realizing this maana a ciudad el presidente Consejo Europeo, Charles Michelan unprecedented history and symbolism, Odessa fue this nocturnal del mis fuerte y violent ataku con misiles que hubo hasta ahora. Las autoridades confirm for the moment one muerte and 5 herids.

Siete fuertes explosions se oyeron claramente en la ciudad, don a la medianoche se senta un fuerte olor a quemado. En medio a un toque qu quide impeda salir a la calle ve vecro lo lo ocurrido, aan confusa la information about sobjetivos habín sido atacados. Next a telecon telegram in the ciudad consign that a blanco fue el Shopping center Riviera is 16 kilometers from the norm centerdont se desató un voraz incendio.

El Atacquin Al Cabo des was born in Sorpresiva on a visit to the President of Consejo Europe, Charles Michel, who was born in the United Europe of Ukraine. Y en que el presidente ruso, Vladmir Putin, en esperado discurso durante el desfile por la D Victa de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, hizo un minuto de silencio por los codos in la Segunda Guerra Mundial, for los codos Donbass, in the “opera special”, as a com quorien muirion in a record ataku a cindicato source in Odessa in May 2014, with more than 40 people.

The atomic también se dio en plen toque de queda estricto y prolongado – que comenz el el domo a las 22 y se prolongará hasta el martes a las 5 de la madrugada- y luego un un fin semana tambiin marcado por una intensifica de la ofensiva contra esta ciudad portuaria clave, so el Negro.

El centro commercial Riviera en llamas tras los atakis de misiles rusos in Odessa Telegram information from Odessa

On your sorpresiva visit, you will find yourself in the ma ,ana, ciodad la ciudad establish mi desierta y silenciosa que nunca por el toque de queda, Michel volvai a demostro el pleno apoyo del bloke europeo a est ex replica soviética agred from Russia.

In one tuit, Michel explicitly went online to celebrate this game The “Du de Europa in the Ciudad donde Pushkin dijo que ‘uno pudee sentiro Europa´”.

Michel aludió asó al gran poeta rusoAlexander Pushkinwhich live 13 months in Odessa in the siglo XIX (inclusively hai a museo in my honor), and celebrity who desde 1985 tiene lugar cada 9 de Mayo in la UE, in record denominada Declaration Schuman, in the ministro francs de exteriors, Robert Schuman, in 1950 dio primer paso to interact with los estos europeos al proporne that carbine or alero mania and francia (and los dem passages which you adire as your own administrative conjugation, impulsando la creación de The first Community Europe: Carbine and Acero, originally based on UE. You can also search the 9th May 1950s, in quinto anniversario de la rendición de la Alemania nazi en segunda Guerra Mundial.

La UE quiso, así, Envier un menseje muy claro and contractor traditionally celebrity celebrity on May 9 de Vladimir Putina 77 aos in la victoria de la URSS about alemania nazi.

These are just some of the goal setting shareware that you can use in Odessa. Telegram information from Odessa

Michel, who is currently in Moldavia –ex republican sovitica que teme ser arrastrada en el conflicto actual debit a la tensiin con el enclave prorruso de Transnistriafranja de tierra pegada a la frontera con Ukraine-, en si visitor sorpresa, en que tuvo a videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tambiin denunció la “agresión rusa”. Lo hizo al afirmar, en el mismo tuit, que habaya viajado a Odessa, ciudad, “Donate hoy los Ukranians defend your monamentos las balas y cohetes and your libertad de la agrasión rusa”. “No est solos. La UE is with us ”, destacó. Y subió imignens in las que junto al primer ministro de Ukraine, Denys Shmyhalone of the most sought after musicians in Odessa, is Decir, in the monumental Richelieu Richelieu Total Tapado por Bolsas arena at the Famosa escalinata Potemkin, Friend Allo blockadeo Puerto de Odessa, so on Mar Negro.

Michel también a public photo in which he visits one of the most unique variants of the bombardment of Rusos, Jumbo and Shmyhal and escorted by guards and guards.

El center commercial Riviera destruido por los atakis de misiles rusos in Odessa Telegram

See the transcript and file reflection of the situation in Odessa, Michel debió bajar a un refugio esta maana las 9 locales, cuono sonaron las sirenas antiareas debido a un enisimo ataku. Desde Crimea, an effect, los rusos lanzaron 4 miscellaneous P-800 Onyx sobrojivos militares del sur de Odessa. Sequen voceros militares, these attacks no causaron muertes.

In our sorpresiva visit reliance, Michel también visit Puerto de Odessa, my most important Ukraine, which is totally the most blocado des mousse dos meses, desi el principio de la denomino “operacein special” Putin. “He visto silos llenos de granos, trigo y maz lists para ser exportados”, writing el presidente con conjojo Europeo in a segundo tuit, in el queemente denunció cmo la parlisis de los puertos sobre el Negro, debida a la “guerra rusa”, ten tenndo “dramáticas consequencias” in alimentos en paise vulnerables. “Necesitamos is a global global” indicator, Michel, who, along with chaleco antibacterial, is one of the most prolific anthology of Famoso Tatro in Ópera, in the center of the history of militarism. Su visit traccendi gracias a sus redes sociales and no pudo ser cubierta por ninguno de los periodistas aquí presents.

Bomberos trabajan in los resto central commercial Riviera en Odessa tras el impacto misiles rusos Telegram

Debido al toque qu quo en vigor desde anoche, decorodo las autoridades en vista de una intensificaci de los ataku durante fecha simbliclica de 9 de mayo, nadie pude salir a la calle. You are about to find the Guerra Extranjeros accredited by the Ministry of Defense of Ukraine, which encyclopedia encerdos in your hotels. Quien sale a calle corre el riesgo de ser arresto en virtu da la le marcial vigente.

Lo cierto es que, según el vocero deli minio de Defense Defense Ukraniano, Oleksandr MotuzyanykRussian duplicate the number of misiles in Mar Negro. Actually there are 7 lanzamisile caliber with a single capacitance total of 50 misiles in sus agas. This is the last tres, with 20 messages in one.

The president of Consejo Europe, Charles Michel, visited Ciudad, Ocaana, Odessa.

Las sirenas volvieron sonar passas las 19.00, dos misiles furan disparados contra Odessa: a fue intercept or el otro cay in a local area of ​​16 kilometers al norte.

Tres horas más tarde, kuando el reloj marcaba las 22, al menos siete explosiones -que inclus se oyeron en los refugios- volvieron sacudir la ciudad. In a canal telegram enseguida empezaron a circular photo of a favorite incendio in a central commercial. The median local, las 6 in Argentina, is one of the most quoted times in Odessa. The central commercial indications are that men and three other people have been hospitalized. Otras cuatro establishes desaparecidas.