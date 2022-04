Rusia declar a new alto el fuego para evacuacin de los civiles refugiados in plant metalúrgica azovstal The site is located in Mariupol, Ukraine. Sin embargo, el pais liderado por The president Volodimir Zelenski negotiated a search with an author with Mosc. y n pidió a Naciones Unidas ser el quiquier accuerdo de “iniciador y garante” this tip. En el terrano militar, Russia lanzó aques contra instalaciones ferroviras in el ocrania which cinco muertos y 18 herids. Mindras tanto las autoridades de la ciodad rusa de Belgorodfronteriza con Ukraine, Across the Kiev haber bombardead is an aldea and afirmaron which atak djó dos civiles heridos and infect different variants casas.

“Sin obstuculos” for sale civiles

“La Federación Rusa declares public and official that we have no problem for you civils salgan de Azovstalsalvo la decisi las propias autoridades de Kiev y de los commandos nacionalistas de retener a civiles comudo humano “, afirmó el general Mizail Mizintsev, elfe centro control of defense Nacional in Russia.

El alto el fuego entró en vigor a las 11 horas locales, pero communicado castrense no precise search expiroía. Las unidates las Fuerzas Armadas de Rusia and las milicias popular replica Donetsk The proverbial retrieval of a distancia razonable and permitting evacuaciin de civiles “in the direct quiz ellos elijan”.

Russiawhich destac que elorodor humanitario is abierto las 24 horas des hace mi de un mes, exi a las autoridades Ukranianas que “de manera inmediata ordenen a los formaciones nacionalistas que los pongan en libertad”. The communicado las autoridades rusas is unique in that it allows the alu el fuego to permit the evacuaciin sero game for 30 minutes or more for the avocado sero in the interior of the plant.

“The disposition of the part is Ukrainian a commercial humanitarian operation You can confirm with the exhibit bands blancas in the Algorithm or Alvonos in the Sector of Azovstal “, by Mizintsev.

Rechazo ucraniano

Como en occupations anteriores Iryna Vereshchukviceprimera ministra ucraniana, reconcile poco después que ambos bands “lamentablemente” no habín llegado a acuerdo. Vereshchuk subray is a corroborating humanitarian anunciado unilateral on one of the parts of the conflict that can no longer be considered for serious evacuations.

“Esto seria posible de creer si los rusos no hubieran saboteado en muchas occadies los corrodes humanitario”, destac la vice vice cranian, queen plant Kiev le pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, who converts en iniciador and guaranteed del corredor que permit evacuaciin segura los civiles de Azovstal, ultima bastiin de la resistencia ucraniana en el puerto baado por el mar de Azov.

Atacques a estaciones de trenes

In Russia, Russia’s military base in Kiev, which bombarded the country with all its forces and civilians. Mosque retires these trophies to marzo and anonymous a campao to “liberate” the Donbass, regions fronteriza with russia and the mayor of Russia.

The Minister of Defense Ruso Rewindicó que suerza aero atacó 82 objitivos militares, Including cuatro puestos mando y dos depositos de petroleo. Tambiin afirman hazor algonjado 27 objivivos con misiles alta precision. For your part, el ministerio urcranio afirmó que rusia estacando las infrastructures and the administration of the ayuda militaris sus socios occidentales.

Este lunes Rusia diviói ó fuego hacia otras parts ukrania, golpeando con misiles and atakves blankos in puntos lejanos al donbass, aunqueque with a meta perturbar or movimiento provision of phrases tropitan la t las El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandre Kamyshin, dijo en Telegram que Cinco estaciones trenes del center or octe de Ukraine fueron alcanzadas por fuego ruso.

Autoridades in provincia central Vinnytsia, in central-eastern Ukraine, dijeron que cinco individuals muriyon and 18 result heridas in aques contra instalaciones ferroviarias Search local dosages. Russia también destruyó a refinería petroleo and varios disposit des combustible in ciudad central Ukrainea Kremenchuk.

Bombardeo is an aldea rusa

En tanto, a gran incendio se report in a depot combustible in ciudad rusa de Bryansk, a 100 km long frontera Ukrainian, diocese of the Ministry of Emergencies Ruso. Tambiin est lunes Viacheslav Gladkovgobernador de la región rusa de Belgorodfronteriza con Ukraine, Acura is a haber bombardier in Ukraine with an aldea.

“Los aquadados is a hombre herido in my mano and a mujer that recibió an impact on el cuello. This is the destruido será reconstructed“, aseguró Gladkov.

Seguí leyndo: