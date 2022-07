Reportaron una explosion en la represa Hoover, una de las grandes obras de ingeniería civil moderna de EEUU

La policía de Boulder City, Nevada, informó que se dirigía a la represa Hoover después de los informes de una explosion el martes por la mañana. Los videos publicados en las redes sociales showed what it looked like Un incendio o una explosion en un edificio cerca de la base de la presa.

Una enorme columna de humo negro se arremolinaba sobre el edificio de concrete de arco-gravedad Located in the course of the Colorado River, on the border between the states of Arizona and Nevada, 48 km southeast of Las Vegas.

No one was hurt, and the incident happened un transformer se incendió brevemente el martes por la mañana, said the authorities. “No hay riesgo para la red eléctrica y aún se genera energía”, according to Jacklynn L. Gould, regional directora de la Oficina de Recuperación para la Región del Bajo Colorado.

The fire started around 10 am and extinguished approximately half an hour later. he said. The cause of the fire is under investigation.

“Dios mío, algo acaba de explotar”se escucha decir a una mujer en el video compartido por primera vez por Kristy Hairstonquien dijo a Fox News que estaba recorriendo la presa el martes y escuchó una explosion.

The Hoover Dam was built during the Depression, between 1930 and 1936. Miles of families had come to Black Canyon to tame the Colorado River. Tomó menos de cinco años, en una tierra dura y arida, construir la presa más grande de su tiempo. La represa Hoover era A symbol of hope and engineering in the United States.

The work required the diversion of the Colorado River, creating Lake Mead, the major embalse of the United States.

Ahora, años después, sigue en pie como una estructura de renombre mundial. The dam is a National Historical Monument and has been qualified by the American Society of Civil Engineers as one of the Seven Wonders of Modern Civil Engineering in the United States.

La dramaticá sequía de EEUU amenaza a la represa Hoover

The Hoover Dam was built during the Depression, between 1930 and 1936 (REUTERS/Caitlin Ochs)

The Colorado River pours four million liters of water a day at the Hoover Dam to generate energy. However, The dramatic drought that hit the west of the United States is leaving this reservoir en punto muerto.

“Entramos al vigésimotercer año de sequía aquí en la cuenca del río Colorado y el lago Mead ha ícaído un 28%”, explained Patti Aaron of the Buró de Reciclaje, the American agency that operates the dam.

“No hay tanta altura por lo que no hay mucha presión pushing the water towards the turbines. Por ende hay menos eficiencia y no podemos producir mucha electrididad”.

La presa Hoover el 18 de Mayo del 2020 (arriba) y el mismo lugar el 27 de July del 2021 (abajo) (SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS)

El nivel de agua llegó a alzarse a unos 365 meters sobre el del mar. But after more than two decades of drought, ahora está a unos 320, su punto más bajo since que fue creado. And it continues to reduce to a dramatic speed: 30 cm per week.

Si cae a 289 metros, las bocas de la represa quedarán expuestas y las turbinas pararán.

“Estamos trabajando muy duro para evitar que esto ocurra”, said Aaron. “Dejar de producir electricity o de enviar agua no son opciones”.

