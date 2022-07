Rafael Caro Quintero será ingresado al penal del Altiplano donde se gó el “Chapo”

Rafael Caro Quintero, el Narco de narcosserá ingresado al penal del Altiplanoen el Estado de Méxicode donde se fugó Joaquín Guzmán Loera, el Chapoen 2015.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el arresto del capo fue por una orden de detención provisional con fines de extradición a United Statesque emitió un juez federal tras request del Ministerio Público de la Federación.

“El extraditable, será internado en el Centro de Readaptación Social Número 1 (Altiplano), en Almoloya Estado de México”, informed the dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.

En la recaptura de Caro Quintero también hubo participation de la Policía Federal Ministerial, en su unidad de la Interpol. Pero las operaciones de inteligenia y el resguardo fue encabezado por la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

En un operativo de la más alta eficiencia y resultados, logró que la autoridad ministerial complimentara la detención, con fines de extradición, del fugitivo

Cuando el Narco de narcos sea ​​internado en el penal del Altiplano será notificado el juez de la causa, para que fije fecha y hora para la audiencia correspondente. That’s where Caro Quintero will find out about his legal situation.

Presuntamente, las authoridades trasladaron via aérea al detenido desde Sinaloa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxicodonde un convoy de la Semar y la FGR se mobilizó con rumbo al penal de máxima seguridad de Almoloya.

Sin embargo, the authorities have not confirmed if the armored vehicle that left the air base transported to the capo. Pero la FGR ya aseguró el destino Algunas fotografías showrón el viaje de Caro Quintero, fuertemente escoltado por agentes federales.

Se prevé que sea ingresado en las próximas horas al mismo centro carcelario que burló el Chapo Guzmán hace siete años, a través de un tunnel de 1.5 kilometers que comunicaba la regadera de su cella, la número 20, con una casa a medio construir en la Colonia Santa Juanita.

El pasadizo se perforó en menos seis meses y pasó desapercibido gracias a que se realizaban trabajos para instalar drainage en la zona. Su costo se estimó en half a million dollars. Contaba con Ventilation, energía eléctrica, soportes de madera y rieles.

Tras escapar por un orificio de 50 por 50 centimeter abierto en su celda, el Chapo Guzmán utilizó una motocicleta marca Italika, con un depposito extra de gasolina a medio cargar en su parte superior y dos cartitos acoplados que se usaron para sacaron la tierra con más facilidad, para llegar hasta al otro extremo y finallymente huir.

Pero la Semar también encabezó la recaptura de quien fuera líder del Cartel de Sinaloa en los Mochis en enero de 2016. Esa vez fue definitivo, pues un año más tarde fue extraditado a New Yorkdonde fue juzgado y condenado a cadena perpetua más 30 años en 2019.

La suerte de Guzmán Loera could be the same one that faced Caro Quintero, pues es requiado en la misma corte de Brooklyn por tres cargos que identifican su trajetario criminal desde 1980 Hasta 2017.

Aunque también está acusado en California por el asesinato de Enrique Kiki CamarenaAgente de la Administración del Control de Drogas (DEA) ejecutado por trabajar encubierto y llevar al megadecomiso de tons de marihuana que afectaron con pérdidas millionarias al Cartel de Guadalajara del Narco de narcos en Chihuahua.

El Department of Justice of the United States celebró la recaptura realized in Choix, Sinaloa, esta tarde and they will seek immediate extradition for narco-trafficking charges, as well as for the crime against Kiki Camarena perpetrado en 1985 tras secuestrarlo y torturarlo.

SEGUIR LEYENDO: