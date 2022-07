Rafael Caro Quintero captured

La captura de Rafael Caro Quintero, el Narco de narcosfue luego de que un canino de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) dio con él entre matorrales de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte de la Semartrabajos de inteligencia llevaron a ubicar al fundador del Cartel de Guadalajara en el poblado de San Simónen Choice. Las investigations commenzaron tras su liberación, en 2013.

“En este contexto, se informa que citado objetivo fue localização entre matorrales por un elemento canino de esta Institución, de nombre Maxcuyo adiestramiento de búsqueda y rescate permitió su ubicación”, informed the naval dependency.

Según el comunicado oficial, en la captura del Narco de narcos Participarón elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordination con los marinos. Los efectivos federales localizaron a quien cuenta con dos órdens de arresto y una solicitud con fines de extradición a United States.

Caro Quintero was made available to the ministerial authorities for the integration of the corresponding folder for the investigations that designated their responsibilities in the assassination of Enrique Camarena en 1985quien fuera agente de la Administración del Control de Drogas (DEA).

La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), recognizes the cited presumonto narcotrafficante as the leader of a criminal group in this country.

En las primeras imágenes fundidas sobre Caro Quintero se le note rendido, seguro de que es ineludible escapar en el paraje boscoso de la sierra del Triángulo dorado del narcodonde se refugió desde 2013 en que fue liberado.

Apenas se observa que conversaba con los agents que participaron en su captura. Se acerca para escuchar mejor y luego responde, como explicaando algo. El video partido no tiene audio y no se distingu el sentido de la plática, aunque asiente.

Portaba una camisa azul, pantalon de mezclilla, así como una chamarra entre café y verde olivo, del tipo guerrera militar. De pronto, un elemento de la Semar extended him a bottle of water, la cual abrió para tomar. No se sabe si simply tenía sed o estaba cansado.

Mientras que en una fotografia donde se le ve custodiado por integrantes de la FGR llevaba el container de plástico, así como un folder con hojas. Presuntamente, sérien las órden de arresto que le fueron fulplimentadas.

Caro Quintero es acusado por delitos de narcotráfico desde la decade de 1980cuando lederaba el Cartel de Guadalajara junto con Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Miguel Angel Felix Gallardoel Jefe de Jefes.

Aquel grupo, según calculos del gobierno estadounidense, permitió que el Narco de narcos acumulara una fortuna de más de USD 500 million. Fue entonces que la DEA began to follow the pista with greater interest. Uno de los golpes más notables al negocio sucedió en su rancho el Búfalodonde fueron destruidas más de 10 mil tons de marihuanacausándole pérdidas millionarias.

Photo: Reuters

Tras indagar sobre los responsables del operative, Don Neto y el Narco de narcos dieron con un agente infiltrado de la DEA, Enrique, Kiki Camarena Salazar. Los capos planned the kidnapping of the official and later interrogated him through torture for two days. Kiki Camarena was assassinated in March 1985 junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala.

Sus cómplices fueron detenidos y el Narco de narcos cayó en Costa Rica. Fue extraditado, juzgado y condenado a 40 años de cárcel. Pero en 2013 fue dejado en libertad tras un resquicio legal que se aceptó como falla al procedrio.

Desde entonces esquivó la justice, pero en 2018 fue included en la lista de los más wantedas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Ofrecieron una Reward of 20 million dollars for him y se körví en objective prioritario del gobierno norteamericano. Un año antes había sido imputado en New York.

Nueve años después de quedar fuera de las rejas, el perro Max de la Semar Helped a ubicarlo. Ahora queda que sea extraditado a United Statespese a que juraba que ya no volvoí al narcotráfico y quería que lo dejaran en paz.

