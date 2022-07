Quiso took a selfie and fell into the crater of the volcano Vesubio, the same one that destroyed Pompeya.

Un turista de Estados Unidos se accidentó en el cráter de Monte Vesubio, un active volcano de Italia, mientras intentaba sacarse one selfie para captar el espectáculo imponente del paisaje. His cellphone fell and when the 23-year-old boy tried to recover it, he lost his balance and collapsed several meters until the guides warned the situation and lo rescataron.

El accidente pudo haber sido fatal, de no haber intervenido a tiempo los guías del lugar. In effect, a local police spokesperson communicated that the young man could have fallen from a height of 300 meters en caso de que el equipo no hubiera actuado rapidente en el rescuete.

Volcano Vesuvius

Cuando ocurrió el accidente, estaban presentes en el lugar otros dos estudiantes, dos británicos y un austriaco.

Si bien los medios locales informed that three familiars accompanied the accidentado, the authorities considered that only one of the Americans would have a relationship with the young man.

Volcano Vesuvius

“Usurpador” de territorios públicos

Las authorities confirmaron que el joven presenta wounds leves en brazos, piernas y espalda, pero su salud se encuentra fuera de peligro.

Por otra parte, se constató que el sujeto habría transitado un camino que no estaba autorizado para llegar a la cima del Monte Vesubio (donde se ubica el volcán que arrasó con Pompeya), given that -según detalló el portavoz de la policía italiana- las entradas para visitar el volcán estaban agotadas. De este modo, el joven habría llegado al extremo opuesto del cráter, donde está Prohibited the circulation of visitors.

En virtud de lo anterior, concluido el rescate, tanto el joven como el resto de los turistas presentes en dicho lugar fueron acusados ​​de usurpación de terrenos públicos.

CA/ED