Wynn Bruce (Jeffry Buechler via AP)

Wynn Brucean activist contra cambio climtico budista de 50 años, se frendi fuego friends al Tribunal Supremo de Estados Unidos el virnes password, lo provocó un debate nacional sobre your motivation y sobre si podrí haberse inspirado los monjes budistas que autoinmolaron en el pasado para protestar contra las atrocids del gobierno.

Bruce, photographed by Boulder (Colorado), at plaza del Tribunal Supremo about 18:30 horas del viernes -in el Día de la Tierra-, sent and y prend fuego, Find out more about Fun Fireworks in Orden. Los agents de police tribunal supremo acudieron inmediatamente, per no pudieron extinguir las llamas a tiempo para salvarle.

Los investigators, who hablaron with la agencia AP bajo shared anonymous, dijeron que no localizer inmediatamente a manifiesto or a nota in el lugar de los hechos y que las autoridades seguían trabajando para determinar el motivo.

El sábado, Kritee Kanko, a sacerdotisa budista zen that describes como amiga de bruce, share an emotivo mensjee on our account public Twitter on el que que your auto-molación “no era un suicidio” sino “an acto de composin profundamento intropid la lmar la atención sobre la crisis climatica”.

Añadió que Bruce Habba is on this plane as an actuator al menos one año. Kanko wrote: “#wynnbruce estoy muy conmovida”. Y recibió respasestas de simpatía y tombién rechazo.

Vista exterior del edificio del Tribunal Supremo de Estados Unidos, in Washington (EFE / Michael Reynolds)

Kanko and otros miembros del Centro de Retiro Ecodharma de las Montaas Rocosas, in Boulderpublicly lunes a communicado in el dec que quin quin “Ninguno de los maestros budistas de la Zona de Boller concea los planes (Bruce) de autoinmolarse en este Dio de la Tierra”, and si hubieran sabido di plan, detenido. Bruce era a visitor frecuente del retiro budista in las montañas cercanas a Boulder, donde meditaba con la cominidad, dijo Kanko.

“Nunca hemos hablado de la autoinmolación, y no cremos que la autoinmolación sea an accinó climitica”dice el communicado. “Sin embargo, dado el grave estado del planeta and el emoramoramiento de la crisis klimatica, entemndemos que alguien pudua hacerlo.

On Facebook, Bruce writes about the most traditional Shambhala of the classical, which combines the buds with the Tibetanos in the Los Principias. vivir “a vida elevada, total comprometida con el mundo”, next to Centro Shambhala de Boulder. Bruce también public elogios for el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, Lider del budismo compromedido, en torno a muerte en enero.

Bruce de Sentarse and prenderse fuego recordings on the 11th of June 1963, at Thich Quang Duc, a monetary vietnamita, with la piernas crosses, qustmósta morir en a concurido cross saigón. Protestaba por percucuciin de los budistas por parte del gobierno survietnamita dirigido por Ngo Dinh Diem, a catholic acrorimo.

11 June 1963: El monje budista Thich Quang Duc realiza’s ultimatum protest in Saigón prendiéndose fuego (Photo by Keystone / Getty Images)

In one of his cartoons, Martin Luther King Jr., quote Hanh considerably an amigo, writing that inspires en sacrifice in monetary vietnamita, diciendo:Quemarse con fuego es demostrar que lo que uno dice es suma importancia. No, I’m not sure what to do. Decide algorithms experiment this tip of the dollar is to decor with the maximum value, franchise, determinism and sinceridad ”.

In all Tbet, los activists antichinos empleado autoinmolación como format de protesta. The Campaña Internacional por el Tibet afirma que 131 hombres and 28 mujes -monjes, monjas and laicos ent ellos- se autoinmolado desde 2009 para protestor anti los restrictions de pekín sobre regiin and your religiosity.

El budismo, como religiosity, no aprueba unilateralment el acto de autoinmolación o quitarse la vida, dijo Robert Barnett, an investigator at the Historian and Politics Tibetana Moderna with s Londres. “Matarse se considera perjudicial en el budismo porque la vida es preciada”, dijo. “Pero si a person se autoinmola por a motivation superior and no es poro an emoción negativa como depresión o la tristeza, entonsces posición budista se vuelve mucho mjas compleja”.

Activists portan pancartas and bailan mientras protest away from Die de la Tierra in Yakarta, Indonesia (REUTERS / Willy Kurniawan)

Si la autoinmolación se hase para ayudar al mundo, podría acceptor como an accóin positiva, dijo Barnett. This is a historian los “Cuentos Jataka”, a conjugation of literatures on Asia about las incarnacions anteriores in Buda en forma human and animal. In this account, in particular, an incarnation of Buda, in an acto composine desinteresada, se ofrese a tigresa demacrada which establishes its hambrienta which establishes the service of your proprietors.

“Pero This tip is for autosacrification in our file, desarrolla ni se habla de él para gente normal (apart from del Buda) ”dijo, y añadió this sebe this debe “inmensa difikultad de cultivar la motivación positiva in ququier situate, y mucho menos bajo estro es o en condikiones de dolor extremo”.

The budismo hace hinkapié en el equilibrio emocional, la inclusinón, la bondad, la composinn y la sabiduría, dijo Roshi Joan Halifax, activist medioambiental abad del Centro Zen Upaya de Santa Fe (Nuevo Mexico).

