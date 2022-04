In the assignment la empresaria argentina Evangelina Mariel Trotta ocurrido en Buzios, despert variant interrogantes which is bajo investigator in local policing. La mujer, de 48 años, Live for 20 years in el balneario brasileo y se dedicaba al alquiler de buggies, Vehicle 4×4 with los que podaa recorder in ciudad.

El mujer fue hallado por personal in your personal name These viruses are on the tarde. Según cita Portal Viu in Brazil, the personal encounter of the Mujer tendido in the cama and dio aviso in my policy. Ahora se in this espera de la autopsia que permita portar mis información sobre el caso.

Evangelina Trotta. Facebook

Trotta era madre de tres hijos, todos ellos adolescentes, at 18, 15 and 13 aos. Vivoa about calle Jacob José Luiz, en el barrio João Fernandes. All rights reserved buggies where all the directions are counteracted.

Buggies, los vehicleculos que alquilaba la mujer asinada. Portal Viu

Los investigators find no vicious attack on the English vivienda and apontan como principal sospechoso al exposo de la mujer, the nacionalidad argentina, the author of the information on the Portal Viu. El hombre al parecer does not establish acuerdo with the separation of pareja.

The sujeto aún no fue localized por la Policía. Transcend that las heridas habroan sido causadas mediante atques with arma blanca.

In sus redes sociales, Trotta promocionaba your servicio de alquiler de vehicleculos, specially for los turistas, como el major in la zona. “The best rent a car & Buzios 4×4″, Writing in English in one of your tantas historias. Adamás de los famosos buggies, using all the quatricycles for recording in ciudad.

Buggies, vehicles or any of these are owned by Argentina.

On Facebook, sign up for Facebook today lo queurri con un vehuculo, which habido sido abandoned turistas and que djaron en malas condicionies. Recurrió entonces a una frase de la historia argentina. “Encontradoooo. Gracias a todos por la preocupación !!! Agarraon un pose and torcior barra direct How do you do all this cool stuff?n !!!! Y ahora si cAll deca Alfonsin… La casa est en en Orden ”, dijo entonces.

Evangelina Trotta contó en febro lo que ocurrió a uno de sus vehicleculos

Evangelina Live in Brazil desde 2003. Live live in an aoo in Florida, Estados Unidos, segun consignó o ‘Globo.