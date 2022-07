Quién fue el ultimo importante novio de Gabriela Arias Uriburu

Gabriela Arias Uriburu trascendió hace decades por una historia personal conmovedora, que se configuró con la búsqueda de sus tres hijos, que fueron trasladados por su ex marido sin previo aviso a Jordana. From that moment, the woman went to all media to expose her case and try to find a solution to the problem.

Con el tiempo, Gabriela consiguió accordar con su ex esposo y así se abrió un campo nuevo al poder visitar a sus three herederos twice a year en esas tierras lejanas. Desde 1997 a la actualidad transcurrieron un sinfín de circunstancias para Arias, que hoy luce espléndida con muchos proyectos que la mantenien activa.

The experience led her to erect an authorized word and write books about her life. En el plano personal, Gabriela supo cultivate un vínculo con un político radical, que se desempeña en el Congreso como deputado, y se llama Álvaro de Lamadrid.

Según trascendió, Gabriela y Álvaro se conocieron hace un tiempo considerable, en el marco del launch del título “Malandros, la tyránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela”, que creó el hombre de la Unión Cívica Radical. Ahí fue el primer flechazo.

En ese punto commenzaron a frecuentarse, a chat, a compartir ideas y el sentimiento evolucionó hasta darle rienda suelta a una historia de pareja. No obstante, hace poco más de dos años they took the decision to finalize their relationship.

Recently, Arias Uriburu vivió un momento muy especial, dado que su hijo mayor Karim Shaban se casó en Jordania y pudo asistir a la boda, donde se la vio totally emocionada por este paso de su heredero.

Mediante su cuenta de Instagram, Gabriela compartió beautiful postales de la boda muy emociónada. Y hasta contó que el vestido que se calzó es prestato: “El vestido es de mi hermana Isabel, que disejarón las hermanas (Ginette y Madeleine) Reynal para el casamiento de una de sus hijas. Me encanta este concepto de la moda circular”.