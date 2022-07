Qué pasa en el cerebro: las causas por las que sentís “placer” al mirar y escuchar crujir la laña en el hogar o al ír la lluvia sobre el techo

Richard Craig is a physiologist and teaches biomedical sciences at Shenandoah University (Virginia). Además, es calvo. Una cualidad en la que no incidiría si no fuera porque es el propio Craig quien la usa así en una charla TED. “Soy calvo, pero lo que más extraño no es mi pelo, sino ir a la peluquería”. A partir de ahí el profesor recounts the ritual of his childhood and youth that he used to initiate with the walk to the lavatory where a hairdresser sat him, placed a towel on his shoulders and massaged his hair with a cranial massage that provoked him. un “luminoso hormigueo” en el centro de la cabeza, bajaba por el cuello, llegaba a la espina dorsal y lo dejaba en un estado profundo de relaxation.

El professor Craig experimentaba una respuesta sensorial meridiana autónoma, (ASMR por sus siglas en inglés), pero entonces no lo sabía. De hecho, no se llamaba así ni de ninguna otra forma a esa sensation de hormigueo muy placentera que se inicia en el centro de la cabeza como respuesta al tacto de unas manos, pero también a sonidos, suspiros y golpeteos suave y rítmicos. Por aquellos años, Craig tampoco imaginaba que el ASMR would be there temica que vertebraría sus investigations academics. The only thing he could notice was his exaggerated spending at the hairdresser. Classificaba entre esas personas que le pagan al peluquero incluso cuando no necesitan cortarse el pelo.

Era 2013 cuando Craig escuchó hablar por primera vez de ASMR, a term employed in 2010 by Jennifer Allen after an epic discussion in the forum steadyhealth.com. En ese momento no existía ningún estudio fiable al respecto.

Today, professor Craig piloted one of the largest databases of ASMR in the world (formed by 25,000 people), which allowed him to find that his experience, sometimes spontaneous like in the hair salon and others induced by videos and audios created ad hoc, la comparten personas de 130 países. En muchos casos, los unchecanantes se repiten, aunque los hay muy variados. Pero, ¡atención!, no es un placer democratic: algunos nunca experimentarán ASMR por una questión que tiene que ver, creen los expertos, con la Availability of oxytocin, también llamada hormone del placer.

La respuesta sensorial meridiana autónoma (ASMR por sus siglas en inglés), es “un estado de relaxation shutterstock – Shutterstock

“Es importante diferenciar la respuesta fisiológica y emocional a determinadas stimulos sensoriales, la ASMR, de los contenidos diseños para inducirla”, opina Claudia Nader, graduada de Ingeniería de Sonido en 2019 por la Universidad de York y que ahora investiga para su doctoral thesis los efectos del ASMR en el bienestar. “Hasta ahora, estudios científicos mostraron evidencia fisiómétrica y anecdótica de que se produce una reducción significado del ritmo cardiaca durante y después de la exposure to audiovisual content with common stimuli of ASMR, lo cual suggests que el espectador se relaxa. Sin embargo, la respuesta fisiológica es compleja, ya que, aunque se observa reducción del pulso cardiacico, también se appreciación una subida de la conductividad de piel o de la sodoración, something that could be related to stress, but also with positive sensations like the euphoria”, he explains through an email.

Claudia refers to the first research on ASMR, published in la revista científica PeerJ y firmada por Emma Barratt, una estudiante de Psicología de la Universidad de Swansea, y su profesor, el doctor Nick Davis. Se trataba de un estudio descriptivo en el que 500 enthusiatas de la ASMR contaban sus experiencias. Davis confirms by email to this newspaper that, since then, the interest in the matter has multiplied: “Cada mes se publican varios artículos”, he says, and recommenda uno publicado hace apenas cuatro semanas que constata la Reducción de la frequencia cardiacía y algunos cambios cerebrales.

Para Nick Davis, la ASMR is “un state of relaxation”. “En nuestro primer trabajo sobre el tema, Emma Barrat y yo descubrimos que la gente estaba usando los contenidos induceres de ASMR para reducir el estres y relaxantes de dormir”. They also described the most habitual inducers of this placental response: suspiros (75%), atención personal (69%), sonidos crujientes (64%) y movimientos lentos (53%). EL 34% of participants said that their ASMR was triggered by repeated tasks. Davis acknowledges that he still knows little about what happens in the brain while we see or listen to an ASMR-inducing content. “Hay pocos estudios, pero parece que se increaseran las ondas cerebrales asociados con la relaxation”.

ASMR: ¿Ciencia, sentimiento o efecto placebo? Algunos expertos defienden que, al escuchar ciertos sonidos, se increaseran las ondas cerebrales asociados con la relaxation, pero algunas personas nunca lo experimentarán por una quesión genetica. shutterstock – Shutterstock

Agnieszca Janic McErlean, psicóloga de la Universidad de Bath Spa and one of the pioneering researchers in the matter, also details by email the results of various neuroimaging studies during ASMR experiences. Por ejemplo, se entente una Atypical functional connectivity between areas of the brain implicated in sensorial processing and attention control y un incremento de la actividad en las áreas del cerebro relacionadas con el proceso de las emociones. “These results suggest that people who experience ASMR process the information relative to sensations and emotions in a different way,” explains the scientist.

El profesor Richard Craig fundó la Universidad de ASMRdonde se realized el primer estudio que Scan what happens in the brain during an ASMR experience. “The images show the specific areas of the brain that are activated, and in some regions the most likely participation of oxytocin, the behaviors that trigger the release of this hormone are similar to those that are generated with ASMR. Sabemos que la oxytocin estimula sentimientos de relaxation y confort muy similares a los que describen los que experimentan ASMR”, señala el profesor, que también produce el podcast Sleep Whispers.

Los estudios demonstrated something that young users and an incipient industry focused on inducing ASMR through images and sounds had been exploring for years: que los susurros, los soniditos, la intimidad sonora, un cepillo pasando por encima de una piel seca, el crepitar de la leña ardiendo o el tap tap de las uñas golpeando una superficie lisa eran mano de santo para relax, puede inducir el sueño y diminuir la ansiedad. At least for some people. Al tomar las cifras de la category ASMR en Twitch se aprecia que, between January and September of 2021, it was the only one that showed a consistent growth on the platform. Of the four million hours seen in January, it had passed in September of the same year to 12 million.

Los induceres más habituales a una respuesta placentara son: suspiros (75%), atención personal (69%), sonidos crujientes (64%) y movimientos lentos (53%) shutterstock – Shutterstock

Antes de irse a la cama, Andrea CG baja revolutiones con una estancia en la biblioteca Hogwarts, el paraíso de Harry Potter. It is one of the most popular themes of immersive videos that recreate audiovisual landscapes designed to induce ASMR and that can be found on the YouTube channel ASMR Rooms. La imagen es cálida, la chimneynea está cendida y la leña cruje, las pages de los libros pasan solas y producen un sonido leve, muy agradable, se escucha el rasgado de una pena que escribe sobre un viejo pergamino. Afuera llueve. Andrea stayed asleep for ten minutes.

Estos Ambient videos vivieron su particular explosion durante la pandemia. Curiously, entonces la demanda también pedía sonidos e imágenes que, en medio del isolation, recordarán a la vida previous: el caos sonoro del metro de Nueva York o el bullicio de un coworking. Surely, the welfare produced was closer to confidence than a pure and hard ASMR, but the experts consulted also recognized that a todos no nos relaxa lo mismo. In sus trabajos, Agnieska Janin confirmed that to the common triggers of ASMR (whispers, personal attention, tacto suave, etc.) there are also more unexpected ones that can be even unpleasant: “Many consider incómodos los sonidos de la boca like eating and chewing , but we have checked that it triggers ASMR in some people”, pointed out the researcher.

The audiovisual industry dedicated to inducing ASMR that includes videos, Spotify playlists and meditation applications conforms to a category that some call bienestar Digital and others, like the researcher Helle Breth Klausen of the Aarhus University in Denmark, “media of self-medication”.

Resulta difícil dar cifras sobre el negocio del bienestar digital. Según el portal económico Bloomberg, algunos podcasters de Spotify would be ingresando 17.000 euros al mes solo por producir ruido blanco (white noise), unos sonidos de potencia plana que inducen ASMR en algunas personas y son muy populares para dormir a los bebés. El ruido de las olas del mar o los sonidos de una jungla africana suelen classificarse como ruido blanco.

“There is much misinformation on the net in terms of sound terminology with different coloration”, advises Claudia Nader, who acknowledges that there is much content labeled as #WhiteNoise en internet, y que no cumple con las específications técnicas: “Una combinación de todas las frequencias audibles para el ser humano, entre 20Hz y 20kHz, con una misma amplitud. Given that this information is very specialized, it seems natural that internet users associate similar sounds, for example, the rain or a waterfall, with white noise”, explains the specialist in audio.

“Since ASMR as an experience can be induced with real life sounds, as well as digital audiovisual content created ad hoc, The stimuli are not designed to induce this sensation. This is not to say that intentional stimuli can produce ASMR in all people. El mismo stimuluso sonoro puede ser inductor de ASMR para unos y provocare misofonía (una respuesta negativa hacia sonidos específicos que puede causar ansiedad e ira en la persona que lo experimenta) en otros”.

Richard Craig admits that “much Internet content labeled as “ASMR” is not there, although it is useful for relaxation, and it refers to some types of music and the sounds of nature. “Pero el contenido ASMR genuino pivota around la attention personal y positiva que brinda un ser humano. Las características del video deben incluir una voz agradable, sonidos suaves y algunos movimientos deliberados”, he explains.

A lo que no le ve sentido Davis es a pagar a cambio de una experiencia ASMR: “Es un estado de la mente muy beneficioso que no produce efectos secundarios, pero, para la majoridade de las personas, los triggerantes son gratuitos y no creo que la experiencia vaya a mejorar porque se gaste dinero en ello. Siempre debemos sospechar cuando se le da demasiado bombo a una experiencia de bienestar”, he warned. Y, ahora que hemos aprendido a relajarnos en Internet sin pagar, por favor contengase y no reproducca el contenido a doble velocidad.