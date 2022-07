Punta del Este: a burglar entered the house of Jorge Lanata and José Ignacio, sounded the alarm and detained a delinquent

During the early morning of this Monday, the journalist’s house Jorge Lanata en el coqueto balneario de José Ignacio, en Punta del Este, fue asaltada. As reported by El Diario El País de Uruguay, donde se precisó que un ladrón intentó ingresso a la vivienda tras romper una windowa de la property.

Según información revelada por fuentes de la policía del departamento de Maldonado, when the delinquent broke the glass, the house alarms activated the security mechanisms. So, the thief’s detention took place in minutes.

In this context, la fiscal a charge de la causa resolvió dejar al delincuente emplazado en libertad. Y es que, según medios locales, el hombre no llegó a robar ninguna pertenencia de la vivienda del journalista.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía aseguró que el detenido contaba con antecedents penales.

En su programa de Radio Mitre, Lanata dio detalles del episodeo en su casa esteña, a la que bautizó “The Old Man and the Sea”es decir “El viejo y el mar”, en referencia al libro de Ernest Hemingway.

“No pasó nada. Cortaron las cámaras y la alarma rangó, vino gente de la empresa. Habian entrado por la ventana de la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita. Y no encontraron porque no iba a dejar guita ahí, no tenía ningún sentido”, describió el periodista.

Luego, el también conductor de Periodismo Para Todos, por eltrece, confirmedó que la casa estaba vacía, que los ladrones eran dos y que uno de ellos fue capturado. “Mirá vos la policía uruguaya: a la hora y pico detuvieron a uno. Y obviously, si tienen a uno, están a nada de detener al otro”, conjeturó, aunque según reveló un periodista del vecino país, el único detenido luego fue liberatedo.

“No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque, yo chorro, entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro, porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agraraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo”, completó su analysis.

La casa que Lanata tiene en José Ignacio se encuentra a la vera de la ruta 10. De diseño moderno, cuenta con una pileta y fue construir en 2017. Durante la pandemia, el periodista y su flamante esposa, la lawyer Elba Marcovecchio, se installaron there

En diálogo con Florencia de la V y los panelistas de Intrusos en el Espectáculo, Marcelo Umpiérrez dio detalles de lo sucedido. The Uruguayan journalist revealed that the authorities are upset about what happened, because “all that area, like Punta del Este, has 1200 cameras from the CCU de Maldonado system, which is the unified command system”. This system allowed durante el summero “brindar más seguridad durante la temporada”, explained the specialist, but it seems that in this case it did not serve to prevent the incident.

Según recordó Umpiérrez, ya hubo otros episodios con damnificados argentinos en esa zona, pero “todas cosas menores”, pointed out. “En este caso attemptaron robar, sonó una alarma y la persona fue directamento por parte de la policía”, he aggregated. “Una vez que llegaron al lugar, detuvien al sospechoso y se dieron cuenta que tenia antecedentes penales, pero más tarde la fiscalía departmental que está está locada en San Carlos ya la que le correspondía actuar en este caso decided to liberate him”, detailed the journalist.

Before the consultation of Florencia de la V, the Uruguayan journalist tried a response: “Suponemos que tiene que ser porque no fue encontraro en flagrancia, no se vio directamente en el lugar sino que por los datos aportados y lo que se se gró después conseguir se determinó que fue quien hizo esto”. Tampoco se le encontraron, al detenerlo, elementos pertenecientes a la casa de Jorge Lanata.

Según dio a entender Umpiérrez, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, estaba muy enojado porque el robo fue en la casa de Lanata. “Fijense de quién se trata. Después este hombre va a salir a hablar”, reproduced the journalist the words of the functionary. “Pero va a hablar muy bien de la policía y muy mal de la fiscalía uruguaya”, completó.

El ultimo mes de febrero, una familia argentina oriunda de Córdoba fue desvalijada por delincuentes en la casa que tiene en Punta del Este, Uruguay, a metros de la finca La Mary, de Susana Giménez. El hecho ocurrió durante el summero, mientras los integrantes estaban en la playa.

La chacra asaltada entonces se encuentra located in Rincón del Indio, en las calles Rembrand y Boticelli. Los ladrones forced the door of a window to enter and took four thousand dollars that the victims had to continue their vacations, computers, cell phones, jewelry and watches, entre otras pertenencias.

“We came to Punta del Este hace muchos años y en este fuimos víctimos de un robo aprocheando que habíamos ido a la playa. Mi familia está muy angustiada y atemorizada, así que hemos decidido abandonar la casa el día de hoy”, contó en ese entonces en FM Gente de Uruguay Juan Pablo Buffajournalist oriundo de Córdoba, quien hizo la denuncia correspondente ante la policía uruguaya.

Los delincuentes ingresaron al predio con tiempo y conocimiento de la zona. Primero desconectaron la alarma with specific tools y, luego, arrancaron la reja de una pequeña ventana por la cual entraron al casco principal de la chacra, según la policía.