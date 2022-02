Pedro Castillo tomó juramento al quarto gabinete liderado por Anabal Torres y with seis neuvos ministros

Anbal Torres jura como new premier

This is the 8th of February, the president Pedro Castillo tomó juramento a su quarto gabinete ministerial in Palacio de Gobierno, with which you can expect crisis in Per se apacigüe. This decisive toma frente a las duras Criticas que recibi el titular de la PCM, Hector Valer, quenin renunció al cargo. In your review, Ministro de Justicia, Anbal Torres fue elegido for the first time in the premiere. Otra las novedades es que Hernando Cevallos, ministro de Salud, dejó el cargo.

These are the ministros who rule:

PCM – Anbal Torres Vásquez

Relaciones Exteriores: César Landa (ratificado)

Ministro Defense: José Luis Gavidia (ratificado)

Ministro Economy and Finance: Oscar Graham (ratified)

Ministro del Interior: Alfonso Chávarry (ratificado)

Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Angel Yldefonso (new)

Ministro Educación: Rosendo Serna (ratificado)

Ministro de Salud: Hernán Condori (new)

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Oscar Zea (new)

Ministra Trabajo y Promoción del Empleo: Betssy Chávez (ratificada)

Ministro Production: Jorge Luis Prado (ratified)

Ministro del Comercio Exterior and Turismo: Roberto Sinchez (ratified)

Ministro of Energy and Minas: Carlos Palacios (new)

Ministro de Transport and Communications: Juan Silva (ratificado)

Ministro vivienda Construcciin and Saneamiento: Griner Alvarado (ratificado)

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Diana Miloslavich (new)

Ministro Ambiente: Modesto Montoya (new)

Ministro de Cultura: Alejandro Salas (ratificado)

Ministra de Desarrollo e Inclusin Social: Dina Boluarte (ratified)

SOBRE ANÍBAL TORRES

Anbal Torres, nacido en Chota (Cajamarca) on 28 December 1942, is abogado y doctor en Derecho y Ciencia Politics porla Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde sido decano faculty and desempeo como professor.

Adams, fueled decano del Colegio de Lima en el periodo 2002-2003 y president of the Junta de Deconos de los Cologios de Perú en los mismos games.

También is president of the Academia Peruana de Leyes, the Community Patriarchate of Defense of Maru Grau.

PREVIA

Cabe mentor que mandatario anuncii distantur su discurso in an event with Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ha aconcado convocar al Consejo de Estado para discutir la latest crisis politics.

In your discourse this act, the president equals maana, myrcoles, realizerla prime sesión del Conistro de Ministros, raticando quo hoy sera la juramentaciin de su nuevo equipo.

Cabe mentor que Pedro Castillo a travs de un mensaje a la Naciin que brinde este 03 de febro, which you find in a new gabinete of recomposition. A travis on your Twitter account, el mandatario aseguró which consolidando a gabinete de “ancha base”.

“Queridos compatriotas, estaxi proximos anunciar un gabinete mis participativo y de ancha base para un mayor beneficio de todos los peruanos. My compromise sigue sindo with el pueblo. Por ello, convoco a la más amplia unidad para seguir trabajando a favor de la población más vulnerable y por nuestra amada patria”, Express Castillo travis a communicado posted on your Twitter account.

Además, Pedro Castillo se refiri a a supuesta “campaña mediática”Is a bus promotion “la vacancia presidencial for a mayor benefit of todos los peruanos”.

“In this new Campaña Medicine you will be promoting a vacancy presidenial, sale al descubierto las actidudes antigmocticos sectores que solo boscan desibizizar al pais in hobigo hobid.”, Express.

In the present tense, Castillo Terrones explicitly says about the latest “gabinete de sombras” and the rotunda dicha versions of ex executor Avelino Guillin and the secreto Palacio Carlos Jaico.

“Ante lo dicho por algunos exfuncionarios, rechazo rotundamente ciertas teoros sobre la innercia de mi equipo confianza in la toma de decisions. Sus afirmaciones son, en todos sus extremos, falsas. Desi el inicio of mi gestión he sido respiuososo las decisions in los ministros de Estado. Adamis, denoscio los intenos golpistas que se quin orquestando con mis fireza desde esta semana”, Indicó.

“Este Gobierno reiterates his firm compromise on the solutions to some of the biggest problems, especially when it comes to a pie. Espero stands for the responsiveness of the classical political action, especially in the case of any other interactive groups or groups of interfaces.”, Añadió.

HCTOR VALER DESIGN A ASESOR PESE A QUE RENUNCI A SU CARGO

Se conoció esta maana que Hector Valer, the title of PCM, decidió designer by Jon Richard Zevallos Paredes, en cargo de Assesor II at su despacho. The name of the official is the martial arts in El Peruano.

In this case, El Peruano’s Patricia Anglica Aymar Olivera, Como Representative of the Minister of Transport and Communications and the Consejo Nacional de Consucior.

