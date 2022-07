Para el Mossad, en el attack a la Embajada de Israel no hubo connexion local salvo por algun argentino “manipulado y engañado”

Attentado a la Embajada de Israel (Imágenes de archivo)

El informe finale del Mossad sobre los ataques terroristos de Irán y Hezbollah en la Argentina al que accedió Infobae determinó que los atentados no contaron con ayuda de ciudadanos argentinos. Hezbollah organized them and instrumented them through a cell of their own, and if they had minimal contact with Argentine citizens, none of them knew that they were, indirectly, collaborating on the massacre.

“ The only operational members of the Islamic Jihad units were those who participated in the attack without the intervention of local citizens. ”, says el dossier secreto de la central de inteligencia israelí. “Se trata de un ‘attenda Iraní /Hezbollah sin participação de terções”, Aggrega el informe que aún no fue annexado a la causa judicial.

La mecánica coincides with the form in which the terrorist group operates three decades ago in Lebanon, which moves without summoning local citizens, using “Documentos falsos para movimientos dentro del país objetivo”. En este caso, la única excepción fue la de Samuel Salman El Reda “que usa practica su nombre para sus movimientos de fronteras given que vive en la región como miembro logistic clave corazón del atentado”, se señala.

La documentation falsa es provista por el Departamento de Falsificación de la Jihad Islámica y utilizado “para la interaction de ciudadanos locales”, la “compra de vehículos-bomba”, “el alquiler de depósitos” and la “acquisción de materiales explosivos”.”.

“Es decir no hubo ciudadanos argentinos involucrados en el atentado a la Embajada. Tampoco en el atentado contra la sede de la AMIA . Cabe aclarar que los ciudadanos argentinos linkedos con el atentado fueron Ciudadanos inocentes, manipulados y engañados por la Jihad Islámica that they do not know the true objectives of their actions in the framework of the logistical preparations carried out in Buenos Aires” concluye el Mossad.

El informe de inteligenia aggregate que hubo manipulation durante el alquiler de un inmueble “utilizado como depozito y laboratorio de explosivos”. Esa vivienda fue rentada “por un miembro experto de la unidad 910, cuya identidad se revela por primera vez”. Se llamaba Antonio Hadad. Según se precisó, “el dueño del inmueble was un ciudadano argentino innocent; su identidad es desconocida cómo así también se desconoce la dirección exacta del inmueble; este ciudadano argentino simplemente alquilo un inmueble en su poder de manera inocente”. El alquiler fue concretado por Salman El Reda, con ciudadanía brasileña, quien pagaba en dolares, efectivo y por adelantado.

The second intervention of an Argentine arises at the moment when the terrorist group buys the truck that will be used as a car bomb to blow up the Embassy. It was February 24, 1994. “La camioneta que se usó como coche bomba fue vendida por un ciudadano argentino innocente. The vehicle was acquired by a high-ranking operational member of Unit 910 whose true identity was discovered and revealed in this report. ”, he added. Se llama Hussein Karaki y usó documentation falsa a nombre de un brasileño: Elías Ribeiro Da Luz.

“Por lo tanto los ciudadanos locales no estaban al tanto del objetivo de sus actividades y menos conocían, de ninguna manera, a las identidades de los members logisticos del operativos”, se affirmed in el informe. “Se establece con absoluta seguridad que no existe la denominated connexion local” .

El Mossad ratified that “the Iranian regime and the organization Hezbollah, through Islamic Jihad, are the only ones responsible for the attack”, that “the infrastructure of the attack was created in Argentina and Brazil from 1988”, that “there was no participation of Argentine citizens in the attack against the Israeli embassy and also in the attack against the AMIA” and that “all the members of the cell that perpetrated both attacks in Argentina were involved in additional attacks or in the preparation of other terrorist infrastructures in otras partes del mundo”.

También se resaltó that “the attack was already ready to be concretado por lo menos a year antes” and that “the fact that this infrastructure was not discovered nor neutralized después del atentado de la Embajada allowed” that the attack was concretara AMIA two años después

La Justicia argentina espera que el detalle de esos informes lleguen a los expedientes. La Corte Suprema tiene en sus manos la causa que analiza el atentado a la Embajada, donde murieron 22 personas: nueve empleados y funcionadores de la Embajada, tres albañiles y dos plumeros, un taxiista y three pedestrians, un sacerdote de una iglesia vecina y three Ancianos que se alojaban en una residence a pocos metros. Fue un cargamento de painted y trinitrotoluene -acondicionada en la parte de atrás de una camioneta Ford F 100- lo que detonó en el edificio, según se estableció en 1999. La camioneta había estado detenida en el estacionamiento que la firma Dakota SA regenteaba en Cerrito entre Juncal y Arroyo. No hubo juicios por este hecho ocurrido hace 30 años. Se dictó la captura de Imad Mughniyah (ya fallen) y José Salman El Reda.

Por otra parte, el juez federal Daniel Rafecas y el titular de la UFI AMIA Sebastián Basso están estos momentos al frente de la investigation por el atentado contra la mutual judía, donde perdireon la vida 85 personas. Aquí hubo dos juicios por lo suceedido en aquella mañana del 18 de julio de de 1994: en el primer debate fueron absueltos el reducador de autos Carlos Telleldin y un grupo policías bonaerenses.

Telleldín had accused the police of having used traffic as a car bomb. Esa affirmación fue hecha en 1996, previo exiger y recibir un pago de 400 mil dolares por parte del juez Juan José Galeano. La confirmación de ese pago “espurio e illegal”, en palabras del tribunal oral, determinó la inocencia de los policías. Telleldín también logró ser absuelto.

Via apelaciones de las querellas, the Supreme Court dejó en pie the accusation against Telleldín for what happened between 1994 and 1996. Después de idas y vueltas, un tribunal oral dictó su sobreseimiento a fin del año pasado: para los jueces no se pudo probar que Tellledín supiera para qué se iba a usar la camioneta que pasó por sus manos.

En la instrucción de la causa AMIA, there are 32 persons who are still linked to the investigation and have no merit. Last year, the fiscal asked for relief for several of them, including the ones listed under the name “pista syria”. There appear los nombres de Alberto Jacinto Kanoore Edul (hijo), el ex police Bonaerense Víctor José Chabán, el por entonces dueño de una empresa de volquetes, “Santa Rita”, Nassib Haddad and his familiars Pablo, Javier y Guillermo, y otro grupo de imputados que en esa época pertenecían a la concessionaria “Alejandro Automotores”, headed by Víctor Monjo.

At this moment, la fiscalía remarcó que se considera probado que el atentado fue perpetrata por un “grupo operativo de Hezbollah como brazo ejecutor de Irán” y que los sobreseimientos se piden por “pistas que parécián posibles pero quedaron descartadas” . When the judge María Eugenia Capuchetti asked the parties for their opinion, the decision was postponed: to accept or reject, the petitioners requested access to all the evidence, which includes kilometers of papers. El juez Rafecas urged the fiscal and the Ministerio de Justicia to facilitate access to this material. Si ese documento del Mossad se suma al expediente, también será consultado por las víctimas.

