Noises, suspicions and questions in Mexico for the passage of the plane of Emtrasur

La Fiscalía General de la República (FGR) de México mantiene bajo reserva si abrió una “carpeta de investigation” por el paso del avión venezolano tripulado por iraníes durante los primeros días de junio, aunque detalló a LA NACION que no reció de denuncia alguna de los varios organismes oficiales que controlaron or debieron controlar la aerona desde que requirió la authorization para ingresador al espacio aereo mexicano.

Las alarmas oficiales del Estado mexicano no se encendieron, aun cuando el Boeing 747 de Emtrasur Cargo arribó al Aeropuerto Internacional de Querétaro y cargó mercadérías sin contar con algunos permisos , según publicó la edición mexicana de la revista Forbes. Entre ellos, los de la Secretaría de Infraestructura y Transportes, en tanto que el área de Economía no autorizó sus operaciones como empresa foreignraademás de no estar inscripta en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal.

De acuerdo al portal La Silla Vacía, autoridades aeroportuarias, de Migración, Hacienda, Infraestructura y otros organismes oficiales mexicanos debieron aplicar diversos protocolos de seguridad to guarantee that the plane complies with the norms of the Organization of Civil Aviation Internacional (OACI), as well as de seguridad del país.

En el Estado de Querétaro, en tanto, confirmaron a LA NACION que el vuelo registró inconveniences que forzaron la postrgación de su arribo, pero aclararon que fueron solucionados. “Les faltó presentar información y documentation”, resumió el secretary de Desarrollo Sustentable de Querétaro -y por tanto, máximo responsible del aeropuerto-, Marco Antonio Del Prete Tercero.

El funcionario indicó que entre la documentation faltante se encontraba “el certificate of airworthiness of the aircraft, “El certificado de registro, los seguros tanto locales como el internacional y el certificado de aervanegabilidad del país de origen, además de la documentation de la crewación”, enumeró. “Eso lévão a que el avión recién aterrizara a las 6.49 del sábado 4″.

Del Prete remarked, sin embargo, that the aircraft was terminated by adjusting to the requirements required to operate in Mexico: “Toda la revision que se hizo en Querétaro por parte de las authoridades federales y la administración aeroportuaria complió los protocolos internacionales”.

Gholamreza Ghasemi (piloto) and Mahdi Museli (copiloto) del Boeing 747 de la empresa Emtrasur que quedó stranded en Ezeiza

Según el portal aeronáutico FlightAware, en tanto, el avión registró otros ingresos al territorio mexicano durante los ultimos tres meses. In April, he had already flown to Mexico City, before passing through Cuba – where one of his crew members, Mohammad Khosraviragh, had undergone a facial surgery, according to the president of Paraguay on Friday. Mario Abdo Benítez–, para luego volar a Caracas. Y en junio, recaló en Villahermosa, Tabasco.

In this sense, in the area Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) they affirmed to the portal La Silla Vacía that they only opened the airspace and authorized the landing of the Boeing 747, con matrícula YV-3531, because no fueron alertados sobre irregularidad alguna, aunque la actuation de varios organismos mexicanos oficiales quedó bajo la lupa.

Supported by sources from the Federal Civil Aviation Agency (AFAC), from the National Institute of Migration and Pilots, the portal indicated that the federal agency was in charge of controlling the flight log and the reason for entering Mexico, en tanto que el Instituto Nacional de Migración controlled the documentation of all crew members, as well as verifying if they were facing a problem issued by another country.

Regarding the cargo of the aircraft, the president of Clúster Automotriz, Renato Villaseñor, indicated to Diario de Querétaro that The autoparts industry in Querétaro has a minimal commercial relationship with Latin American countries, además de que se contenan con protocolos especiales para la mercancía, ya que cuando sale de la planta los contenderes son sealados.

Villaseñor refirió que 95% of the exports of the automotive industry are mainly for the United States, Canada and Europe, y que una mínima parte se exporta a Latinoamérica y el resto del mundo: “Las autopartes que fabricamos en el estado de Querétaro, las empresas que formamos del Clúster Automotriz exportamos el 85 por ciento de lo que producimos hacia Estados Unidos”.

Las fuerzas de seguridad y los members de la crewación delayed during the reading of the minutes in the hotel of Canning, in Buenos Aires

El ejecutivo pointed out that no contaba con datos sobre si alguna empresa del clústeraba exported à la Argentina, aunque indicó que a nivel nacional sí hay un intercambio comercial amplio. “Sé que como país tenemos un intercambio económico bastente productivo, pero desde mis trincheras no tengo información”, underscored Villaseñor.

La Justicia argentina ya determinó, en tanto, que las autopartes que transportó el Boeing comenían de la empresa francesa SAS (del compañero automotriz global Fauresia), que opera una planta en Querétaro, para su entrega en territorio argentino a la compañía automotriz Volkswagen, para los asientos de sus autos TAOS.

Más que en la mercadéría, de todos modos, la prensa mexicana se centró en el paso por territorio mexicano, sin que saltaran las alarmas, de un avión que days después terminó bajo sospecha en Paraguay, Uruguay y la Argentina. In this sense, it was highlighted that the Federal Office of Investigations (FBI) sent an report to the Argentine Justice in connection with the Iranian pilot. Gholamreza Ghasemi, with the Quds Force, besides being the CEO of the airline Fars Air Qeshm, accused of transporting arms to the terrorist group Hezbollah.

En esa línea, el diario Sol de México highlighted that, according to the Instituto Nacional de Migración, 19 persons “presuntamente relacionados con terrorismo” trataron de ingresar a México por su frontera sur between 2015 and 2018, aunque la Fiscalía General de la República no abrió ninguna investigation por terrorismo internacional desde 2001.

Los sospechosos, precisó el matutino, provinieron de Yemen, Somalia, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia and Central America, pero ninguno era oriundo de Irán. Todos, abundó, “fueron remitidos a autoridades de seguridad nacional”.